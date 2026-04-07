Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

Trong bối cảnh khán giả Việt ngày càng có xu hướng ưa chuộng những kịch bản gốc mới lạ, đứa con tinh thần của đạo diễn Vũ Hà xuất hiện với ý tưởng thoạt nghe qua đã gợi hứng thú. Chuyện phim kể về hai đám cưới, một sang trọng xa hoa, một đạm bạc dân dã, thế nào mà lại vô tình tổ chức đối diện nhau. Mọi chuyện không có gì để bàn nếu đội ngũ tổ chức không phát hiện danh sách khách mời của hai bên giống nhau y hệt.

Một tình huống đủ trớ trêu mở ra những va chạm dở khóc dở cười, những màn đối đầu gay cấn giữa hai gia đình, cũng như cơ hội để đào sâu tâm lý của nhiều con người trong một ngày lẽ ra chỉ có niềm vui.

Đấy là cách cái tên Song hỷ lâm nguy ra đời.

Cảm xúc ‘rơi tự do’

Câu chuyện về màn đối đầu của hai đám cưới có lẽ chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng Việt.

Hoàng Phi và Phương Anh là người yêu cũ rồi giờ thù ghét nhau, block đối phương trên mạng xã hội. Ngày kia, cả hai đều tổ chức đám cưới mà không ngờ ngày, giờ, thậm chí cả dàn khách mời đều trùng khớp đến khó tin, khiến hai bên đều nghi ngờ đối phương đang cố tình chọc gậy bánh xe vào ngày vui của mình.

Sự kiện trớ trêu đẩy họ vào một cuộc đấu đá, kéo theo hàng loạt mâu thuẫn giữa hai gia đình và những tình huống tréo ngoe xảy ra theo cách chẳng ai đoán được. Ý tưởng thực chất khá thú vị, khi làm khán giả hào hứng đón chờ chuyện gì xảy ra tiếp theo sau rắc rối nửa hài nửa bi này.

Song hỷ lâm nguy có vẻ như khá mới mẻ, lạ lẫm với khán giả Việt. Dù thực tế, kịch bản cuộc chiến giữa hai đám cưới không phải chuyện hiếm ở điện ảnh quốc tế. Fan dòng phim rom-com hẳn chưa quên Bride War (2009) do Gary Winick đạo diễn, được chấp bút bởi bộ ba biên kịch Greg DePaul, Casey Wilson và June Diane Raphael, từng một thời khiến thượng đế màn bạc cười như nắc nẻ.

Cũng là hai đám cưới trùng khớp thời gian, địa điểm, nhưng khác biệt là ở bộ phim của Vũ Hà, tuyến nhân vật mở rộng hơn khi với sự xuất hiện của hai cha con Thy - ban tổ chức và cũng là người quen của cả hai gia đình. Ở thế đứng giữa, họ bị đẩy vào thử thách phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường, cho hai đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Misthy và Dustin Nguyễn vào vai cha con.

Trước khi cầm trịch Song hỷ lâm nguy, đạo diễn trẻ Vũ Hà từng góp phần vào thành công của một số dự án gây được tiếng vang như Hồn papa da con gái (2018) hay Chìa khóa trăm tỷ (2022). Ở lần thử sức với chiếc ghế đạo diễn, Vũ Hà cho thấy sự nhạy bén trong việc tìm tòi đề tài, ý tưởng.

Tiếc là anh còn loay hoay trong cách kể chuyện.

Song hỷ lâm nguy dường như gặp sự cố ngay từ khâu xác định hướng đi. Phim chưa định vị được màu sắc là một tác phẩm rom-com thuần túy, một câu chuyện gia đình đời thường hay một drama mang màu sắc giật gân với những cú plot-twist hấp dẫn.

Sự lưng chừng, lẫn lộn trong thể loại khiến mạch phim thiếu nhất quán, không duy trì được cảm xúc mượt mà, ổn định. Sự luân chuyển giữa hài, bi và cả giật gân diễn ra thiếu kiểm soát khiến tổng thể phim lẫn đường dây câu chuyện không có sự kết nối mạch lạc, tạo cảm giác đứt gãy và chắp vá. Nhiều tình huống, khoảnh khắc đáng ra phải làm bật lên tiếng cười sảng khoái lại mới xuất hiện thoáng qua, chưa đủ khiến khán giả thỏa mãn trong khi các phân đoạn tâm lý lại thiếu chiều sâu để khiến họ phải xúc động, đồng cảm.

Kịch bản phim mỏng nhưng ôm đồm nhân vật. Thay vì tập trung khai thác hai cặp đôi trung tâm, phim mở rộng sang nhiều tuyến phụ, khiến câu chuyện quá đỗi rối rắm mà không nhân vật nào có lộ trình phát triển cụ thể, đến mức gần như không có vai chính.

Chưa kể, cách xây dựng xung đột khá nhảm nhí, trẻ con khiến Song hỷ lâm nguy đôi khi lạc vào cái bẫy phim hài chiếu mạng. Một sự kiện hệ trọng với cả hai gia đình nhưng họ chỉ xem đám cưới đối phương như một hành động mang tính khiêu khích khiến động cơ nhân vật trở nên phi lý. Những quyết định quan trọng được đưa ra dựa trên cảm xúc bốc đồng, thiếu cân nhắc, làm giảm đáng kể độ thực tế, logic của câu chuyện.

Jun Vũ và Khoai Vũ trong phim.

Lời thoại của phim cũng là điểm trừ. Thay vì để bộc lộ tâm lý qua hành động, cử chỉ, đạo diễn chọn lời thoại để minh họa, khiến câu chuyện lê thê, ngập trong những kể lể dông dài mà khuôn sáo. Những chủ đề tiềm năng như khoảng cách giàu nghèo, tư duy thượng đẳng hay áp lực môn đăng hộ đối được đưa vào tác phẩm nhưng chỉ dừng ở mức minh họa, chưa có bất kỳ phát hiện hay góc tiếp cận nào tạo dấu ấn.

Vì lẽ đó, ý tưởng tiềm năng ban đầu bị lãng phí khi phim trôi tuột suốt 113 phút thời lượng.

Hình ảnh đẹp gỡ gạc

Song hỷ lâm nguy thực tế quy tụ nhiều tên tuổi có kinh nghiệm. Đáng chú ý nhất là sự tham gia của Lưu Huỳnh ở vị trí DOP - đạo diễn hình ảnh. Nhà làm phim từng ghi dấu ấn với Áo lụa Hà Đông cùng Huyền thoại bất tử. Song song đó, phần mỹ thuật được đảm nhiệm bởi Bùi Bảo Quốc - một trong số gương mặt đứng sau Tết ở làng Địa Ngục và Kẻ ăn hồn.

Vậy nên phần hình ảnh trong tác phẩm đảm bảo được tính thẩm mỹ. Nhiều cảnh quay với bối cảnh tiệc cưới hiện lên sinh động, bắt mắt, tạo được thiện cảm nhất định.

Vì kịch bản yếu, nên hầu hết dàn diễn viên chưa thể tạo nên phần trình diễn có sức nặng, nhiều nhất mới dừng ở mức tròn vai. Dustin Nguyễn là điểm sáng nổi trội với diễn xuất tương đối ổn định, lại biết cách tung hứng ở mảng hài. Đáng tiếc là biên kịch lại bỏ quên tuyến truyện tình cảm của nhân vật do anh thủ vai với người chị hai của Phi (Đinh Y Nhung) - vốn có thể trở thành một tuyến truyện phụ có sức hút trong phim.

Ở chiều ngược lại, các gương mặt trẻ non nớt kinh nghiệm nên không tránh khỏi hạn chế. Misthy có ngoại hình sáng và sự duyên dáng khá bất ngờ. Người đẹp gần như “bê nguyên si” biểu cảm lẫn cách nói chuyện như khi còn là streamer lên phim. Ở mặt tích cực, những khán giả hâm mộ cô nàng cảm thấy gần gũi, dễ kết nối. Nhưng thẳng thắn mà nói, Misthy đài từ còn thiếu cảm xúc, cách diễn tâm lý cũng non nớt, bản năng.

Quay phim là điểm sáng của tác phẩm.

Khoai Vũ ở màn chào sân điện ảnh cũng mắc phải hạn chế tương tự khi diễn xuất còn vụng, giọng thoại đôi khi như trả bài. Trong khi một gương mặt đã có kinh nghiệm như Jun Vũ lại gây thất vọng vì nhân vật lắm mâu thuẫn, khiên cưỡng trong đường dây tâm lý. Thế nên, nhân vật của cô không đọng lại gì ngoài sắc đẹp trong những thước phim lãng mạn được quay dựng khá tỉ mỉ.

Hoàng Phi lại bị lố với vai diễn hài. Biểu cảm, lời thoại cho tới phản ứng của nhân vật chú rể do anh thủ vai thường xuyên bị đẩy lên thái quá, trở nên minh họa và khó chọc cười người xem. Mảng hài của phim vì thế mà khiên cưỡng, chưa để lại ấn tượng. Đây là điểm trừ trong một tác phẩm mang màu sắc rom-com, vốn có xu hướng mượn những tình huống hài hước để chinh phục cảm xúc khán giả, khiến những hạt sạn nhỏ về logic có thể dễ dàng được bỏ qua.