Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 vẫn luôn được xem là mùa phim sôi động thứ nhì trong năm của phòng vé Việt, chỉ sau dịp Tết Nguyên đán. Với khán giả yêu thích phim ảnh, đây còn là giai đoạn gần như gắn liền với cái tên Lật mặt - chuỗi tác phẩm liên tục gây sốt và chinh phục những cột mốc doanh thu kỷ lục, đưa Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ của điện ảnh Việt.

Thế nhưng mùa phim 30/4 năm nay lại có diễn biến gây bất ngờ, khi Lý Hải, sau nhiều năm liên tục thắng lớn, lại quyết định rút lui khỏi đường đua. Đây cũng là thời điểm dàn phim Việt đổ xô ra rạp để tận dụng khoảng trống thị trường, hình thành cuộc giằng co quyết liệt chưa từng thấy.

Cuộc đua chưa có tiền lệ

Nếu như những năm trước thường chỉ ghi nhận khoảng 2 phim ra mắt dịp 30/4, thì mùa lễ năm nay, thị trường đang chứng kiến một kịch bản hoàn toàn mới. Lần đầu tiên, có tới 5 phim Việt cùng so đấu, lần lượt là Phí Phông, Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8, Trùm sò và Heo năm móng. Thị trường phim cuối tháng 4 trở nên chật chội, sôi động hơn bao giờ hết.

Nhìn lại cùng kỳ các năm trước, sự áp đảo của thương hiệu Lật mặt khiến thị trường vận hành gần như theo quy luật ổn định. Đứa con tinh thần của Lý Hải luôn chứng minh vị thế dẫn đầu, tạo khoảng cách đáng kể với dàn đối thủ. Biến số ập đến vào mùa lễ năm ngoái, khi thương hiệu nghìn tỷ của Lý Hải lại lép vế trước Thám tử Kiên (Victor Vũ đạo diễn). Lật mặt 8 tất nhiên vẫn thắng doanh thu, nhưng không giòn giã như trước, cũng không còn độc chiếm ngôi vương. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Lý Hải tạm nghỉ 1 năm, chuẩn bị cho một màn trở lại sung sức, ấn tượng hơn.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tổng doanh thu toàn thị trường dịp lễ 30/4 năm 2025 vào khoảng 500 tỷ đồng , chỉ với hai tác phẩm Lật mặt 8 và Thám tử Kiên.

Năm nay, cục diện thay đổi khi số lượng phim tăng vọt, kéo theo tỷ lệ cạnh tranh gay gắt hơn. Các tác phẩm phải giằng co quyết liệt về suất chiếu, độ phủ truyền thông lẫn sự chú ý của khán giả tại cùng thời điểm.

Thái Hòa trở lại sau thành công của Tử chiến trên không.

Có nhiều lý do dẫn đến sự bùng nổ số lượng phim dịp lễ 30/4 năm nay. Trước hết, kỳ lễ 30/4 luôn là mảnh đất màu mỡ mà bất kỳ nhà sản xuất nào cũng muốn khai thác. Đây là kỳ nghỉ dài, nhu cầu giải trí tăng cao, đồng nghĩa với tăng cơ hội thu hồi vốn và sinh lời cho nhà sản xuất. Quan trọng hơn, quyết định rút lui của Lý Hải vô tình tạo ra một khoảng trống lớn trên thị trường, khiến nhiều ê-kíp tin rằng đây là thời điểm thích hợp để cho ra mắt phim.

Bên cạnh đó, thị trường điện ảnh thời gian qua ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực rõ rệt. Trong quý I vừa qua, phim Việt lập kỳ tích với tổng doanh thu vượt 1.110 tỷ đồng , phá vỡ kỷ lục của cùng kỳ năm 2025 (1.108 tỷ). Việc thị trường sôi động, với nhiều tác phẩm gặt hái doanh thu khả quan khiến các nhà làm phim càng thêm tự tin vào dung lượng thị trường lẫn sức mua của khán giả.

Dẫu vậy, nhiều phim cạnh tranh cùng thời điểm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc 5 cái tên cùng lúc hiện diện ngoài rạp khiến người xem bị buộc vào tình thế phải lựa chọn cái tên có độ nhận diện tốt, hoặc tạo được ấn tượng ban đầu. Vì lẽ đó, những dự án hạn chế về truyền thông có thể nhanh chóng rơi vào cảnh hụt hơi, bị bỏ lại phía sau và gần như không có cơ hội lội ngược dòng. Mặt khác, ngay cả những tác phẩm có lợi thế về truyền thông cũng khó bứt lên rõ rệt về thành tích, vì phải san sẻ không ít thị phần rạp với các đối thủ.

Nhìn chung, mùa phim năm nay gần như không còn hiện tượng nước chảy chỗ trũng khi vắng bóng những ông lớn dễ "thâu tóm" thị trường. Kết quả khả năng cao phụ thuộc vào diễn biến phòng vé thực tế sau khi công chiếu, đặc biệt là phản ứng khán giả và hiệu ứng truyền miệng - yếu tố có thể nhanh chóng thay đổi thứ hạng giữa các ứng viên chỉ trong chớp mắt.

Gần nhất, mùa Tết 2026 cũng ghi nhận hiện tượng tương tự với 4 phim Việt giằng co. Kết quả, ngoại trừ Thỏ ơi của Trấn Thành tạo cách biệt và duy trì vị thế ổn định, cuộc đua giữa 3 cái tên còn lại liên tục có biến số bất ngờ, dẫn đến những màn hoán ngôi trong sự ngỡ ngàng của khán giả lẫn giới quan sát.

Ai thắng?

Trở lại đường đua 30/4 năm nay, Phí Phông vừa chủ động “né” đối đầu trực diện bằng cách đẩy lịch chiếu sớm một tuần. Chiến lược này giúp tác phẩm có màn chạy đà về doanh thu trước khi dàn đối thủ chính thức ra mắt. Dẫu vậy, việc khai thác yếu tố kinh dị - một thể loại vốn “5 ăn 5 thua” tại thị trường Việt thời điểm gần đây - khiến tiềm năng phòng vé của tác phẩm vẫn còn là ẩn số.

Đại tiệc trăng máu 8 "ăn điểm" với yếu tố nội dung.

Trong nhóm còn lại, Đại tiệc trăng máu 8 đang nổi lên như ứng viên đáng gờm nhất. Bộ phim sở hữu lợi thế tên tuổi đạo diễn, dàn cast cũng như những chiến lược truyền thông bài bản được khởi động từ sớm.

Về mặt nội dung, sự kết hợp đặc biệt giữa yếu tố hài, tâm lý và kinh dị cùng cấu trúc “phim trong phim” tạo cảm giác khá mới mẻ, dễ kích thích trí tò mò. Tác phẩm có khả năng tiếp cận đa dạng đối tượng người xem, qua đó trở thành cái tên giàu tiềm năng thắng nhất trong cuộc đua 30/4 năm nay.

Đối trọng lớn nhất của Đại tiệc trăng máu 8 không gì khác ngoài Anh hùng. Dự án gây chú ý nhờ sự góp mặt của Thái Hòa - gương mặt một thời là bảo chứng phòng vé. Lợi thế của phim nằm ở đề tài xoay quanh góc khuất của hoạt động từ thiện, dễ gây tranh luận và thu hút quan tâm. Bên cạnh đó, chiến dịch quảng bá được triển khai khá bài bản cũng giúp tác phẩm tạo được sức nóng nhất định trước giờ G.

Xét tổng thể, Anh hùng có vẻ như sẽ là câu chuyện tâm lý, gia đình - một công thức quen thuộc với khán giả nội địa khoảng thời gian gần đây, trong khi Đại tiệc trăng máu 8 lại có thế mạnh về câu chuyện nhiều điểm nhấn và lối kể mới mẻ. Nhìn chung, cuộc đua giành vị trí top 1 sẽ diễn ra khá kịch liệt. Thời gian đầu, bộ đôi nhiều khả năng sẽ bám đuổi sít sao vì đều có yếu tố truyền thông mạnh, được nhà rạp ưu ái suất chiếu. Tri Thức - Znews dự đoán cả hai đều giành thắng lợi, nhưng Đại tiệc trăng máu 8 sẽ có kết quả nhỉnh hơn Anh hùng.

Hai cái tên còn lại - Trùm sò và Heo năm móng - cũng sở hữu những lợi thế riêng. Trùm sò đi theo hướng hài - hành động, công thức quen thuộc nhưng vẫn có khả năng thu hút khán giả đại chúng nếu được triển khai duyên dáng. Gần đây, Truy tìm long diên hương là cái tên nổi bật của dòng phim này, từng dắt túi gần 200 tỷ đồng .

Võ Tấn Phát ngoài Anh hùng còn đóng chính trong Heo năm móng.

Trong khi, Heo năm móng nằm trong vũ trụ linh dị dân gian do Võ Thanh Hòa sản xuất. Hai tác phẩm trước đó cũng thuộc vũ trụ điện ảnh này là Quỷ cẩu và Linh miêu đều thu hút sự quan tâm và gặt hái thành tựu phòng vé nhất định.

Chính vì vậy, Heo năm móng hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô tại mùa phim 30/4 năm nay. Tận dụng đà của Quỷ nhập tràng 2 vừa gây sốt rạp Việt, bộ phim kinh dị mang màu sắc huyền bí, khai thác chất liệu văn hóa dân gian nếu được xử lý tốt, cộng thêm chiến dịch quảng bá thông minh hoàn toàn có thể tạo hiệu ứng bất ngờ.