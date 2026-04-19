Phim 'Phí Phông' - vỏ bọc mãn nhãn nhưng bên trong nhiều hạn chế

Ý tưởng, chất liệu đều tốt, hình ảnh cũng quá đẹp. Có điều "Phí Phông" lại thiếu kịch bản sắc nét và lối kể chuyện đủ quyết liệt, cô đọng để truyền tải câu chuyện tiềm năng ấy.

Xưa rất xưa tại khu vực núi rừng Tây Bắc Việt Nam, người ta vẫn lan truyền câu chuyện về một thực thể tâm linh mang tên Phí Phông. Xuất hiện trong truyền thuyết của cộng đồng người đồng bào miền núi, chúng được xem là ma cà rồng hút máu người, nhắm tới những nạn nhân yếu ớt như trẻ em, người già hay phụ nữ mới sinh.

Giai thoại về loài quỷ này được đạo diễn Đỗ Hữu Trung cùng ê-kíp đưa lên màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Giữa làn sóng làm mới phim kinh dị Việt bằng chính chất liệu bản địa, Phí Phông xuất hiện với diện mạo khá khác biệt. Tác phẩm đưa khán giả vào hành trình truy nguyên một truyền thuyết cổ xưa, nơi ranh giới giữa ma quỷ và con người, giữa sự thật và lời nói dối trở nên hư ảo.

Vỏ bọc mãn nhãn

Câu chuyện Phí Phông theo chân hai anh em Còn và Dương - những pháp sư tập sự lên đường tới một bản làng vùng cao tìm mẹ, sau khi hay tin bà lâm nguy vì một nghi thức tâm linh gặp biến cố. Kể từ khi hai anh em đặt chân tới đây, hàng loạt cái chết ghê rợn liên tiếp xảy ra mà người ta đồn kẻ gây tai họa chính là Phí Phông. Chẳng ai ngờ vẫn còn một bí mật động trời bị chôn vùi chốn rừng thiêng nước độc, cuốn Còn và Dương vào cuộc chạy đua với thời gian để vén màn chân tướng.

Ấn tượng ban đầu về đứa con tinh thần của Đỗ Hữu Trung là giàu tính thẩm mỹ. Phim đẹp, đến mức rù quến thị giác. Phải nói hiếm khi phim kinh dị Việt mới có một dự án được đầu tư về thẩm mỹ tốt như Phí Phông.

Phim kinh dị gắn nhãn 16+ được ghi hình chủ yếu tại Mộc Châu trong suốt 40 ngày. Đoàn phim đã khai thác loạt địa điểm độc đáo chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng như làng đá dựng Tà Phình, thung lũng Mù Sương hay hang Dơi… Theo tiết lộ, quá trình ghi hình liên tục đối mặt với thách thức như sương muối dày đặc, mùa mưa khiến mực nước dâng cao. Nhưng khi nước rút, thiên nhiên lại ưu đãi cho đoàn phim một địa hình mới lạ, ma mị với những khối đá, hố và lòng chảo độc đáo.

Phí Phông có kinh phí ước tính lên tới 30 tỷ đồng .

Thiên nhiên Tây Bắc hiện lên trên Phí Phông với tất cả sự hoang sơ mà hấp dẫn nhất: những thung lũng phủ sương dày đặc, những vách đá dựng đứng như nuốt trọn ánh sáng ban mai, những hang động sâu hun hút tựa cánh cửa dẫn tới thế giới khác, tà mị, bí ẩn và lôi cuốn lạ thường. Có nhiều khoảnh khắc, khung hình gần như bị tước bỏ hoàn toàn màu sắc, chỉ còn lại gam trắng đen đơn thuần. Một lựa chọn mang tính nghệ thuật để ẩn dụ về những bí ẩn đang chôn vùi và cả những ranh giới bị xóa bỏ giữa sự thật và lời nói dối.

Đỗ Hữu Trung cho thấy rõ xu hướng duy mỹ khi liên tục sử dụng các góc máy lạ để kể chuyện. Chuyển động linh hoạt, đầy biến hóa giữa điểm nhìn thứ nhất và thứ ba khiến người xem nhiều khi không còn chắc chắn điều mình đang nhìn thấy sự thật hay chỉ là một lớp ảo giác được dàn dựng. Chính sự bất định này tạo nên cảm giác bất an kéo dài, thứ nỗi sợ âm ỉ cháy bên trong khán giả thay vì chỉ là cảm giác sốc óc từ những màn hù dọa dễ dãi.

Không thể không nhắc đến khâu thiết kế mỹ thuật, từng chi tiết nhỏ trong khung hình đều được trau chuốt. Ngôi làng ở vùng cao, những bộ trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa có sáng tạo, cho đến nghi lễ trừ tà, đưa ma được dàn dựng quá kỳ công và tỉ mỉ. Ở khâu hóa trang, ê-kíp cũng bỏ ra không ít công sức để hoàn thiện tạo hình nhân vật. Những vết thương lở loét, mưng mủ được tái hiện khá sinh động, chi tiết, thể hiện đúng chất body-horror (kinh dị thể xác).

Không ngoa khi nói đứa con tinh thần Đỗ Hữu Trung là phim kinh dị Việt hiếm hoi mang “vibe” quốc tế, ít nhất là ở phần nhìn. Đây là sự đầu tư đáng trân trọng không chỉ ở kinh phí sản xuất, mà còn là thẩm mỹ của những bộ óc sáng tạo đứng sau dự án.

Vén màn

Với lợi thế phần nhìn đầy ấn tượng, Phí Phông dễ dàng “đánh lừa” những khán giả đang chưa hết thảng thốt vì được chinh phục bởi trải nghiệm thị giác. Nhưng khi nhìn sâu hơn vào khía cạnh kịch bản, bộ phim của Đỗ Quốc Trung chưa thực sự tỏa sáng như những gì mà nó đang bày biện.

Phim đầu tư mạnh về phần nhìn.

Câu chuyện xoay quanh hai anh em pháp sư non nớt kinh nghiệm bị cuốn vào chuỗi sự kiện kỳ bí liên quan đến thực thể mang tên Phí Phông, con quỷ với lời nguyền khiến mẹ của cả hai rơi vào trạng thái nguy kịch. Về mặt ý tưởng, đây là tiền đề giàu tiềm năng khi kết hợp được cả yếu tố tín ngưỡng, truyền thuyết dân gian, trinh thám và tình cảm gia đình.

Nhưng thực tế, cách triển khai câu chuyện còn bộc lộ hạn chế đáng tiếc, khiến tổng thể phim chưa thể đạt đến độ thuyết phục. Sự xuất hiện của nhiều mối quan hệ chồng chéo khiến nửa đầu Phí Phông có chút rối rắm, một số nhân vật xuất hiện rồi biến mất đầy dang dở. Trong khi hành trình điều tra bí mật của Còn và Dương cũng lửng lơ chẳng kém. Cả hai là người lạ nhưng gần như tự tung tự tác giữa bản làng, không gặp cản trở đặc biệt hay có một kế hoạch, hướng đi khiến người xem cảm thấy thực sự thu hút.

Cách thiết lập nhân vật, tình huống thiếu mạch lạc, tự nhiên khiến nhiều câu hỏi đặt ra mà chưa kịp có lời giải. Có thể cảm nhận rõ việc đạo diễn muốn “kể nhiều thứ”, tung hỏa mù với những thông tin xáo trộn nhằm che đậy bí mật, trước khi tung cú plot-twist. Tiếc là cách kể chuyện chưa tối ưu, thành thử điều mà khán giả nhận cảm được nhiều hơn lại là sự ôm đồm.

Chỉ đến khi cú twist được tung ra, phim mới nhuốm màu sắc tâm lý rõ nét. Bí mật, căn nguyên của bi kịch nơi núi rừng được lật mở cũng là khi nội tâm của nhân vật chính đứng trước thách thức khó khăn nhất, còn hơn cả việc truy vết con quỷ. Đây cũng là lúc thông điệp Phí Phông đặt ra, rằng đôi khi sự xấu xa và tội lỗi của con người mới là thứ thực sự đáng sợ. Ai cũng cho rằng điều ghê tởm là thực thể tà ác lẩn trốn trong bóng tối, trong những truyền thuyết được đồn thổi, mà không ngờ đôi khi lại là điều gì đó diễn ra ngay trong xã hội con người, hiển nhiên giữa ánh sáng.

Thông điệp này tương tự “quỷ dữ không nằm dưới gầm giường, mà ngay trong tâm trí” mà nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị thế giới ngày nay đang lên tiếng vạch trần.

Điều gây hụt hẫng là cú twist Phí Phông không khó đoán, ít nhất là với những khán giả đã quen với phim kinh dị. Thành thử, cú đấm cảm xúc khi bí mật lật mở chưa đủ mạnh mẽ. Mặt khác, một vài bí mật, nút thắt quan trọng lại được gỡ rối bằng lời thoại hay cảnh hồi tưởng, một cách giải mã đã cũ, khó tạo sự thu hút.

Kiều Minh Tuấn giữ phong độ khá ổn định suốt mạch phim. Chỉ là cách xây dựng đường dây tâm lý nhân vật còn lơ lửng khiến vai diễn chưa thực sự tạo ấn tượng mạnh. Ở một số tình huống nguy cấp, sự bình thản của nhân vật trở nên thiếu tự nhiên, làm giảm đi cảm giác căng thẳng, áp lực cần có.

Dàn diễn viên hầu như đều tròn vai.

Thế nhưng phải dành lời khen cho Kiều Minh Tuấn khi dụng công ở các phân đoạn trừ tà hay quỷ nhập. Chỉ là cảm giác anh chưa thực sự vừa vặn với vai diễn pháp sư trừ tà. Thành thử một số cảnh tài tử đã rất cố gắng lột tả sắc thái nhân vật, nhưng đâu đó vẫn còn cảm giác đang gồng lên để thể hiện, hơn là thật sự nhập tâm.

Trong khi Minh Anh trưởng thành nhất định về diễn xuất với một hình ảnh cô em gái giàu cảm xúc, có sự đấu tranh tâm lý. Liên tục xuất hiện trên màn ảnh Việt thời gian qua, diễn viên trẻ cho thấy tiềm năng với ngoại hình sáng, biểu cảm tự nhiên nhưng hạn chế của người đẹp đôi khi là vấn đề đài từ chưa đủ cảm xúc. Ngôi sao diễn xuất của Phí Phông là Hạnh Thúy, dù không nhiều thời lượng nhưng những cảnh đấu tranh với ma quỷ, khi sự run rẩy, hoảng sợ, tuyệt vọng và ăn năn, day dứt của cô thực sự khiến người xem cảm nhận được nỗi đau của nhân vật.

Tương tự, sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cũng có màn thể hiện đầy bất ngờ. Vai diễn của Nina khiến người xem phải nổi da gà với những cảnh gây sốc, mà người ta khó tưởng tượng đó lại có thể là diễn xuất của một cô bé mới 12, 13 tuổi.