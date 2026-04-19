Tình trạng của nữ ca sĩ ly hôn sau nửa năm cưới

Seo In Young gần đây xuất hiện trong show “You Quiz on the Block”, nơi cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và cả những thăng trầm trong quá khứ.

Theo Chosun, hôm 18/4, Seo In Young gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình giải trí của đài tvN. Tại đây, người đẹp nhắc lại về những scandal trong quá khứ khiến cô rơi vào khủng hoảng suốt thời gian dài. Sức ép dư luận khiến Seo In Young cảm thấy rất mệt mỏi, sức khỏe suy giảm, tới mức cô từng không ít lần lên cơn co giật.

"Tôi cũng từng có khoảng thời gian phải mượn rượu giải sầu. Vì vừa dùng thuốc lại còn uống rượu nên sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng. Tôi có khoảng thời gian rơi vào tình trạng rất tệ", nữ ca sĩ tâm sự.

Bên cạnh đó, Seo In Young còn rơi vào cảnh lao đao tài chính sau khi ly hôn. Ca sĩ cho biết đang thất nghiệp, rơi vào tình trạng túng thiếu. Cũng trong chương trình, Seo In Young bày tỏ hối tiếc khi nhớ lại quá khứ tiêu xài hoang phí. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô từng kiếm được bộn tiền nhưng không biết trân trọng mà "nướng" hết vào việc mua sắm.

Hình ảnh mới nhất của Seo In Young. Ảnh: Chosun.

Cô chia sẻ: "Tôi đến cửa hàng mà thậm chí không thử đồ, chỉ nói ‘lấy cho tôi từ chỗ này đến chỗ kia’ vì từng thấy ở đâu đó rồi. Trong MV ‘Cinderella’ cũng có cảnh tôi quẹt thẻ rất thoải mái. Ngoài đời tôi đúng là như vậy. Lúc đó tiền bạc với tôi nhẹ tựa lông hồng. Tôi nghĩ mình sẽ kiếm được tiền mãi mãi".

Ca sĩ nói thêm: "Bố tôi đưa sổ sách và nói ‘Số tiền con kiếm được sau thuế là 10 tỷ won’. Tôi hỏi ‘Vậy số tiền đó đi đâu rồi?’, thì ông nói ‘Chính con đã tiêu hết rồi mà’. Bố tôi khi đó còn nói nếu dùng số tiền này để mua bất động sản thì cũng mua được 3 tòa nhà rồi. Tôi không thể tin mình lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy".

Seo In Young kết hôn với một doanh nhân công nghệ vào tháng 2/2023. Song đến tháng 9/2023, nữ ca sĩ xóa tất cả bài đăng liên quan đến đám cưới. Sau đó, Seo In Young xác nhận ly hôn.

Ca sĩ từng vướng bê bối khi tham gia chương trình With You. Khi đó, một đoạn video hậu trường bị phát tán cho thấy nữ ca sĩ nổi nóng trong khách sạn, yêu cầu được nhận phòng ngay và lớn tiếng chửi thề. Hình ảnh này kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, khiến cô phải rời chương trình ngay sau đó.