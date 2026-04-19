Jessica Alba quấn quít tình mới

Jessica Alba và Danny Ramirez có một buổi hẹn hò tình tứ tại Los Angeles. Con riêng của Alba cũng có mặt trong chuyến đi chơi này.

Theo Page Six, cặp đôi được bắt gặp đi ăn tối tại nhà hàng Avra ở Beverly Hills vào cuối tuần. Nữ diễn viên Honey diện áo khoác da đen kết hợp quần jeans ống rộng, phối cùng kính thời trang và túi xách chần bông. Trong khi nam diễn viên Captain America: Brave New World cũng chọn phong cách tương tự với áo khoác da đen đồng điệu.

Trong một bức ảnh được chụp lại, cả hai ôm trao và trao cho đối phương nụ hôn nồng cháy. Ở một khoảnh khắc khác, Alba bật cười khi con trai út Hayes Warren (8 tuổi) chui vào bên trong áo khoác của mình. Hayes là con chung của Alba với chồng cũ Cash Warren.

Trước đó, minh tinh 44 tuổi từng thông báo vào tháng 1/2025 rằng cô và Cash đường ai nấy đi sau gần 17 năm chung sống. Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 2 cùng năm.

“Tôi đã trải qua hành trình tự nhận thức và chuyển hóa trong nhiều năm, cả với tư cách cá nhân lẫn khi đồng hành cùng Cash. Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã trưởng thành trong cuộc hôn nhân suốt 20 năm qua, và giờ là lúc chúng tôi bước sang một chương mới để tiếp tục phát triển và hoàn thiện bản thân”, Alba viết.

Danny Ramirez kém Alba 12 tuổi.

Sau khi ly hôn chồng cũ, Alba bắt đầu vướng tin đồn tình cảm với Ramirez từ tháng 5/2025, khi họ bị bắt gặp khóa môi trong một buổi hẹn hò tại Regent’s Park ở London. Tuy nhiên, phải vài tháng sau, hai diễn viên mới chính thức công khai.

Cũng trong tháng đó, họ tiếp tục bị chụp lại những khoảnh khắc thân mật trước nhà của Ramirez ở Los Angeles. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong các buổi hẹn hò và kỳ nghỉ dưỡng lãng mạn.

Trong khi đó, Cash Warren cũng đã tìm cho mình tình yêu mới. Anh được cho là hẹn hò người mẫu Hana Sun Doerr (25 tuổi), sau đó là Seanna Pereira (20 tuổi).