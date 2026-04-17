Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tom Cruise sau loạt phim nghìn tỷ

  • Thứ sáu, 17/4/2026 14:00 (GMT+7)
Tài tử được xác nhận sẽ trở lại với "Top Gun" phần 3. Trước đó, cả hai phần tiền truyện đều từng gây sốt phòng vé toàn cầu, chạm tay tới những cột mốc doanh thu cao chót vót.

Theo TMZ, hãng Paramount Pictures xác nhận Tom Cruise sẽ trở lại với vai diễn phi công kinh điển trong phần 3 của thương hiệu bom tấn Top Gun. Nguồn tin xác nhận với TMZ rằng ngôi sao hành động sẽ tiếp tục hóa thân Pete “Maverick” Mitchell - một trong số vai diễn đưa tên tuổi Tom Cruise bừng sáng toàn cầu.

Dự án Top Gun 3 được tiết lộ đã trong quá trình phát triển từ năm 2024, với biên kịch là Ehren Kruger - người từng tham gia viết kịch bản phần 2. Trước câu hỏi về khả năng tái xuất của nhân vật do cố diễn viên Val Kilmer thủ vai, nguồn tin cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu phiên bản AI của tài tử có xuất hiện trong các cảnh hồi tưởng hay không.

Tom Cruise trở lại với phần 3 Top Gun. Ảnh: Paramount Pictures.

Tại sự kiện CinemaCon, hãng Paramount Pictures cũng vừa công bố nhà sản xuất Jerry Bruckheimer sẽ tiếp tục đồng hành với Top Gun 3. Trong khi, đạo diễn của dự án vẫn còn là bí mật. Paramount Pictures được cho là đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để mời được Tom Cruise trở lại với phần 3 thương hiệu hành động đình đám.

Thông tin Top Gun có phần 3 được tung ra chỉ một tháng trước dịp kỷ niệm 40 năm phần đầu tiên ra mắt vào năm 1986. Phim gây sốt phòng vé, mang về gần 360 triệu USD toàn cầu - con số rất ấn tượng ở thời điểm đó.

Phần 2 mang tên Top Gun: Maverick ra mắt năm 2022 thậm chí còn có thành tích choáng ngợp hơn. Cụ thể, bom tấn dắt túi hơn 1,5 tỷ USD, trong đó có gần 720 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Doanh thu khổng lồ giúp bộ phim của Tom Cruise vào danh sách bom tấn điện ảnh ăn khách nhất lịch sử (hiện giữ hạng 15).

Sao nhí Thái Lan đóng phim Việt gây sửng sốt

Nina Nutthacha Padovan nhận được nhiều lời tán dương với màn thể hiện đặc sắc trong phim kinh dị Việt "Phí Phông". Diễn viên trẻ trước đó đóng bom tấn "Quỷ ăn tạng".

05:13 15/4/2026

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

06:04 9/4/2026

Tống Khang

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Đọc tiếp

MisThy vấp tranh cãi

5 giờ trước 10:29 17/4/2026

0

Phát ngôn gần đây của MisThy trong một buổi cinetour dự án "Song hỷ lâm nguy" đang gây bàn tán.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý