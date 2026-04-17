Tom Cruise sau loạt phim nghìn tỷ

Tài tử được xác nhận sẽ trở lại với "Top Gun" phần 3. Trước đó, cả hai phần tiền truyện đều từng gây sốt phòng vé toàn cầu, chạm tay tới những cột mốc doanh thu cao chót vót.

Theo TMZ, hãng Paramount Pictures xác nhận Tom Cruise sẽ trở lại với vai diễn phi công kinh điển trong phần 3 của thương hiệu bom tấn Top Gun. Nguồn tin xác nhận với TMZ rằng ngôi sao hành động sẽ tiếp tục hóa thân Pete “Maverick” Mitchell - một trong số vai diễn đưa tên tuổi Tom Cruise bừng sáng toàn cầu.

Dự án Top Gun 3 được tiết lộ đã trong quá trình phát triển từ năm 2024, với biên kịch là Ehren Kruger - người từng tham gia viết kịch bản phần 2. Trước câu hỏi về khả năng tái xuất của nhân vật do cố diễn viên Val Kilmer thủ vai, nguồn tin cho biết vẫn còn quá sớm để xác định liệu phiên bản AI của tài tử có xuất hiện trong các cảnh hồi tưởng hay không.

Tại sự kiện CinemaCon, hãng Paramount Pictures cũng vừa công bố nhà sản xuất Jerry Bruckheimer sẽ tiếp tục đồng hành với Top Gun 3. Trong khi, đạo diễn của dự án vẫn còn là bí mật. Paramount Pictures được cho là đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để mời được Tom Cruise trở lại với phần 3 thương hiệu hành động đình đám.

Thông tin Top Gun có phần 3 được tung ra chỉ một tháng trước dịp kỷ niệm 40 năm phần đầu tiên ra mắt vào năm 1986. Phim gây sốt phòng vé, mang về gần 360 triệu USD toàn cầu - con số rất ấn tượng ở thời điểm đó.

Phần 2 mang tên Top Gun: Maverick ra mắt năm 2022 thậm chí còn có thành tích choáng ngợp hơn. Cụ thể, bom tấn dắt túi hơn 1,5 tỷ USD , trong đó có gần 720 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Doanh thu khổng lồ giúp bộ phim của Tom Cruise vào danh sách bom tấn điện ảnh ăn khách nhất lịch sử (hiện giữ hạng 15).