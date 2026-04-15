Sao nhí Thái Lan đóng phim Việt gây sửng sốt

  • Thứ tư, 15/4/2026 05:13 (GMT+7)
Nina Nutthacha Padovan nhận được nhiều lời tán dương với màn thể hiện đặc sắc trong phim kinh dị Việt "Phí Phông". Diễn viên trẻ trước đó đóng bom tấn "Quỷ ăn tạng".

Trong bộ phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, Nina Nutthacha Padovan vào vai Lua - một cô bé người dân tộc miền núi mang thân phận Phí Phông. Theo lời truyền miệng trong dân gian, Phí Phông là loài quỷ hút máu, thường lẩn khuất trong cộng đồng như những con người bình thường. Chúng xuất hiện vào ban đêm, nhắm đến những người yếu ớt.
Sau buổi chiếu đặc biệt cho báo chí, truyền thông, Phí Phông nhận về phản hồi khá tích cực, đặc biệt là màn thể hiện của Nina. Ngôi sao sinh năm 2014 khiến khán giả ngỡ ngàng với những cảnh quay nặng đô gây sốc.

Sự xuất hiện của ngôi sao nhí Thái Lan trong vai chính của phim kinh dị Việt khiến khán giả thích thú. Nói về cơ duyên lần đầu đóng phim Việt, diễn viên chia sẻ: "Em rất hồi hộp nhưng cũng vô cùng phấn khích vì chưa từng đóng phim quốc tế. Em cảm thấy đây là một cơ hội rất đặc biệt nên chắc chắn phải nhận vai diễn này".

Nina từng có kinh nghiệm diễn xuất trong các dự án phim kinh dị tại quê nhà. Diễn viên cho hay vai diễn trong Phí Phông vẫn là một thử thách hoàn toàn mới, bởi đây là kiểu nhân vật quỷ hút máu mà cô chưa từng thể hiện. Để chuẩn bị cho vai diễn, Nina đã dành thêm nhiều thời gian để tìm hiểu về nhân vật và truyền thuyết địa phương.
Nina Nutthacha Padovan sinh năm 2014, là diễn viên nhí người Anh gốc Thái và hiện là thực tập sinh của GMM Grammy - tập đoàn giải trí và truyền thông lớn hàng đầu xứ chùa vàng. Dù còn khá trẻ, Nina đã được đào tạo bài bản về ca hát, nhảy múa và diễn xuất.

Cô từng làm nên cơn sốt tại rạp quê nhà khi tham gia Tee Yod: Quỷ ăn tạng, loạt bom tấn kinh dị ăn khách nhất phòng vé Thái Lan. Qua ba phần phim, không ngoa khi nói Nina là gương mặt để lại dấu ấn bậc nhất dàn cast với khả năng nhập vai rất ấn tượng.

Dù còn khá trẻ, nữ diễn viên cho thấy sự biến hóa đáng kinh ngạc trong cách lột tả trạng thái, cảm xúc nhân vật. Bên cạnh lợi thế gương mặt xinh xắn, khả năng lột tả tâm lý vai diễn của sao nhí cũng được giới chuyên môn lẫn khán giả tán dương. Nina được truyền thông xứ chùa vàng nhận xét là gương mặt triển vọng hàng đầu của màn ảnh trong khoảng thời gian tới.







