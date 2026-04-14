Phim 16+ có Tam Triều Dâng lao đao

“Bẫy tiền” có ý tưởng không tệ, nhưng loay hoay trong cách kể chuyện. Thành tích phim đang trượt dài ở rạp Việt dù mới công chiếu ít ngày.

Bẫy tiền có một hành trình khá gian nan ở rạp Việt. Phim từng ấn định lịch ra mắt vào tháng 11/2025, trước khi đột ngột thông báo dời lịch chiếu với lý do chỉnh sửa nội dung, dù đã tổ chức buổi họp báo ra mắt truyền thông, báo chí.

Sau nửa năm im ắng, tác phẩm của đạo diễn Oscar Dương vừa trở lại đường đua với nhãn 16+. Nhưng công chiếu trong tình trạng “không kèn không trống”, ít đầu tư về truyền thông, tác phẩm chưa thu hút được sự chú ý.

Sự mạnh dạn của Oscar Dương

Sau Thiên đường máu, Bẫy tiền là phim Việt tiếp theo có sự táo bạo trong đề tài khai thác nạn lừa đảo trực tuyến và các hình thức tội phạm công nghệ cao, vấn đề gây nhức nhối dư luận thời gian qua. Trong bối cảnh khán giả Việt đang “khát” những dự án mang yếu tố tâm lý xã hội với chủ đề lạ, đứa con tinh thần của Oscar Dương ít nhiều tạo được thiện cảm ngay từ khâu chọn đề tài.

Dẫu thực tế, những câu chuyện về nạn lừa đảo không còn mới trên quốc tế. Motif kể chuyện trong tác phẩm cũng từng được điện ảnh thế giới sử dụng trong hàng trăm bộ phim cùng chủ đề. Mẫu số chung dễ bắt gặp ở chúng là việc liên tục đẩy nạn nhân vào vòng xoáy tiền bạc, tội lỗi, nơi đạo đức và bản ngã con người bị đặt dấu hỏi. Từ Cheap Thrill của E. L. Katz, 13 sins của Daniel Stamm cho tới Would You Rather của David Guy Levy đều đã mở ra những câu chuyện giật gân, tâm lý đầy màu sắc mà ở đó, thông điệp về con người, xã hội được bật ra mãnh liệt.

Trở lại với tác phẩm của đạo diễn Oscar Dương, phim không nằm ngoài công thức quen thuộc mà những nhà làm phim thế giới ưa chuộng. So với Thiên đường máu, góc nhìn trong Bẫy tiền có sự mở rộng khi nhắc đến những tổ chức ngầm đứng sau giật dây, ép hàng nghìn người trở thành nạn nhân của chúng mà không có đường thoát.

Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng vào vai một cặp đôi.

Chuyện phim mở ra khi ​​Đăng Thức, một nhân viên tài chính mẫn cán và chính trực đứng trước cảnh bế tắc khi em gái bệnh nặng, cần gấp khoản tiền lớn để thực hiện ca phẫu thuật. Không thể xoay sở đủ tiền bạc, anh theo lời người bạn tải một ứng dụng bí ẩn tên DealZ trên điện thoại. Quy tắc được đặt ra rất rõ ràng: Nó được phép thu thập thông tin người sử dụng và yêu cầu họ không tiết lộ bản thân là thành viên của app.

Thức có thể nhận được tiền, song cứ mỗi lần thực hiện giao dịch, anh lại phải hoàn thành một “nhiệm vụ hệ thống” mà ứng dụng giao phó. Ban đầu, công việc tỏ ra khá dễ dàng. Sự chủ quan và lòng tham khiến Thức mờ mắt, ngày càng muốn kiếm nhiều tiền hơn. Dẫu biết bản thân phạm pháp, chàng nhân viên văn phòng lại không có đường lui khi bị tổ chức đứng sau hăm dọa sẽ tung bằng chứng anh phạm tội.

Loạt tình huống Đăng Thức bị cuốn vào những nhiệm vụ với độ khó ngày một tăng mang đậm tính giật gân. Bẫy tiền cũng hướng ống kính vào tâm lý nạn nhân khi bị cuốn vào cái bẫy tài chính. Đó là một hành trình nhiều cảm xúc, từ khi vui sướng vì tiền "trên trời rơi xuống", cho tới khi hoảng loạn vì biết bản thân bị lừa, rồi tuyệt vọng vì mắc kẹt trong chiếc hố chính tay mình đào ngày một sâu hơn.

Đăng Thức từ một người tự chủ trong cuộc sống phút chốc rơi vào tình thế bị động, khi mọi động thái của anh đều bị hệ thống kiểm soát gắt gao. Đăng Thức cũng từng có những khoảnh khắc tỉnh táo khi cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã này nhưng không thể. Dù anh xóa ứng dụng, hay thậm chí trốn tránh bằng cách tiêu hủy điện thoại, mọi nỗ lực cuối cùng đều không đem lại kết quả mới.

Oscar Dương cho thấy sự mạnh dạn khi khám phá về những hình thức lừa đảo trực tuyến. Không đơn thuần là những màn tra tấn thể xác nạn nhân như những gì khán giả vẫn thường hình dung về tổ chức tội phạm, phim đả động nhiều hơn đến khía cạnh cảm xúc, tâm lý của những con người vô tình rơi vào bẫy. Họ không hoàn toàn là nạn nhân khi để bản thân mờ mắt vì tiền. Thậm chí ở cuối phim, đạo diễn còn hé lộ về cơ cấu tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, chi tiết mà trước đó hiếm phim Việt đề cập.

Một số tuyến nhân vật tỏ ra dư thừa.

Câu chuyện thiếu quyết liệt

Với Bẫy tiền, biên kịch mắc lỗi khi ôm đồm quá nhiều chi tiết trong kịch bản, chưa xác định được điểm then chốt ở câu chuyện muốn kể. Hàng loạt khái niệm trong lĩnh vực tài chính được đặt ra, khiến khán giả dễ "quá tải" trước lượng thông tin khổng lồ. Song cách phim khai thác chúng thực tế lại chỉ dừng ở mức liệt kê, minh họa.

Ở khía cạnh tâm lý, Bẫy tiền để lộ khá nhiều sạn trong việc thiết lập nhân vật.

Là một nhân viên trong tập đoàn tài chính lớn, thông minh và đầy bản lĩnh, lại nhiều kinh nghiệm trong nghề, cùng với tính cách trung thực, thẳng thắn đến mức cứng nhắc, thế nhưng Đăng Thức dễ dàng đặt niềm tin vào một ứng dụng không rõ danh tính để kiếm tiền. Động cơ nhân vật khi muốn chữa bệnh cho em gái có thể miễn cưỡng chấp nhận, song những lần giao dịch tiếp theo của anh lại khó thể biện hộ. Một số chi tiết như việc Thức là dân tài chính nhưng note kế hoạch sử dụng tiền trong vài gạch đầu dòng của ứng dụng ghi chú trên điện thoại khiến nhân vật hiện lên ngờ nghệch tới buồn cười.

Còn ở khía cạnh giật gân, Bẫy tiền chưa đủ sự quyết liệt trong ngôn ngữ kể chuyện. Các nhiệm vụ hệ thống cho tới sự nguy hiểm, kịch tính trong những phen liều lĩnh đều chưa được thể hiện thuyết phục trên phim. Mọi thứ quá an toàn, lại mang tính sắp đặt khiến tác phẩm rơi vào trạng thái lưng chừng.

Những cảnh tình cảm hay cãi vã giữa Đăng Thức và cô bạn gái sắp cưới không làm dày thêm tâm lý nhân vật, ngược lại còn khiến bầu không khí phim xáo trộn liên tục vì cách dàn dựng khó đẩy cảm xúc khán giả.

Liên Bỉnh Phát đóng vai chính trong phim.

Điểm sáng của Bẫy tiền là Liên Bỉnh Phát. Trong một kịch bản có phần hạn chế, nam diễn viên vẫn có màn thể hiện tròn vai, lột tả được đường dây sắc thái tâm trạng nhân vật trong từng giai đoạn dấn sâu vào cái bẫy đã giăng sẵn. "Thị đế Kim Chung" tạo thiện cảm với màn thể hiện vừa vặn, không lên gân trong những cảnh căng thẳng. Giá như biên kịch xây dựng cho Đăng Thức một hành trình phát triển chặt chẽ hơn, nhân vật của Liên Bỉnh Phát có lẽ đã để lại được dấu ấn nhiều hơn thế.

Trở lại sau nửa năm dời lịch, Bẫy tiền còn đang gặp khó ở phòng vé. Cùng khai thác chủ đề nạn lừa đảo trực tuyến, nếu Thiên đường máu kiếm bộn tiền, bộ phim của Oscar Dương lại chật vật ngay từ giai đoạn vừa ra rạp. Tác phẩm gắn nhãn 16+ có Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng mới dắt túi hơn 2 tỷ đồng , thành tích mở màn ảm đạm với một dự án được đầu tư không nhỏ.