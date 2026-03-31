Thái Hòa sẽ thắng?

Song hỷ lâm nguy là phim Việt "mở bát" tháng 4. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình do Vũ Hà đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Dustin Nguyễn, Misthy, Jun Vũ, Đinh Y Nhung... Chuyện phim mở ra khi hai lễ cưới, một sang trọng xa hoa, một đạm bạc dân dã, được tổ chức đối diện nhau. Rắc rối bắt đầu khi đội ngũ tổ chức của hai bên phát hiện ra danh sách khách mời là giống nhau.
Sau khi dời lịch chiếu, Bẫy tiền trở lại rạp Việt từ 10/4. Tác phẩm do Oscar Dương chỉ đạo kể về Đăng Thức - một người đàn ông rơi vào bẫy lừa đảo sau một cú điện thoại. Từ đó, anh bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm của tiền bạc, gia đình và niềm tin, nơi mỗi lựa chọn không chỉ phải trả giá bằng tiền mà còn bằng chính những người thân yêu. Dự án có sự tham gia của Liên Bỉnh Phát, cùng Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Mai Cát Vi.
Sau phim trăm tỷ Tử chiến trên không, Thái Hòa tái xuất với Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, ra mắt dịp lễ 30/4. Chuyện phim theo chân tài xế taxi tên Hùng - một người cha đơn thân và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ, trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần. Anh hùng được kỳ vọng sẽ là ứng viên nặng ký tại phòng vé Việt mùa lễ 30/4.
Cái tên được dự đoán sẽ là đối thủ đáng gờm với phim Thái Hòa là Đại tiệc trăng máu. Câu chuyện theo chân một vị đạo diễn hay bị coi thường trong dự án thử thách nhất đời ông: thực hiện một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra khi các diễn viên liên tục gây chuyện khó đỡ. Thế nhưng, việc hoàn thành tác phẩm là cơ hội cuối cùng để ông giành lại sự tôn trọng từ cô con gái đam mê nghệ thuật. Dự án quy tụ dàn sao đình đám của điện ảnh Việt, lại khởi động chiến dịch truyền thông từ khá sớm.
Cái tên tiếp theo góp mặt trong cuộc đua phòng vé dịp 30/4 là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Câu chuyện kinh dị, bí ẩn của đạo diễn Đỗ Quốc Trung kể về loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi. Phim mở ra khi Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Minh Anh), hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền của Phí Phông. Những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em vào cuộc truy lùng con quỷ không hồi kết.
Trùm Sò là cái tên cuối cùng sẽ góp mặt trong đường đua phim 30/4 năm nay. Đứa con tinh thần của Đỗ Đức Thịnh mang màu sắc hài hước, kể về làng Sứa Đỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ. Chỉ riêng Trùm Sò là giàu nứt đố đổ vách, lại ky bo, ích kỷ, sống không tình không nghĩa. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào một vụ cướp kinh thiên động địa.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.