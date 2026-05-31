Ai giải thế bí phim Việt?

Mở bát rạp Việt tháng 6 là phim kinh dị Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ. Chuyện phim xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Phú và Thảo trở nên tăm tối hơn bao giờ hết khi người mẹ già qua đời. Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời bà Tánh - một người hàng xóm làm nghề cúng - quyết định thực hiện nghi thức thỉnh “vong cô hồn” về để trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi.
He-Man và những chiến binh vũ trụ (tựa gốc Masters of the Universe) thuộc thể loại hành động, viễn tưởng, được đạo diễn bởi Travis Knight. Phim được dựa trên thương hiệu Masters of the Universe của hãng Mattel. Dự án với kinh phí sản xuất gần 200 triệu USD được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn phòng vé toàn cầu mùa hè 2026.
Một tác phẩm hành động đáng chú ý khác đến từ thị trường Hong Kong là Cơn thịnh nộ (tựa gốc: The Furious) ra mắt. Đứa con tinh thần của đạo diễn Kenji Tanigaki kể về Wang Wei (Tạ Miêu), một người đàn ông đang sinh sống cùng con gái Rainy. Một ngày nọ, Rainy bị một đường dây buôn bán trẻ em bắt cóc, buộc Wei phải bước vào hành trình trả thù tàn khốc để giải cứu con gái.
Lầu chú hỏa là tác phẩm mang màu sắc truyền thuyết đô thị và kinh dị tâm linh Việt Nam của đạo diễn Hùng Trần. Khai thác câu chuyện nổi tiếng xoay quanh “con ma nhà họ Hứa”, phim đưa khán giả bước vào hành trình khám phá căn biệt thự bỏ hoang bí ẩn. Câu chuyện theo chân nhóm streamer trẻ đột nhập vào vùng đất cấm để ghi hình và tìm lời giải cho những lời đồn rùng rợn tồn tại nhiều năm qua.
Trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm vắng bóng, Toy Story 5 tiếp tục theo chân các món đồ chơi quen thuộc, chỉ có điều lần này sẽ là cuộc đối đầu giữa đồ chơi và công nghệ. Buzz, Woody, Jessie cùng cả nhóm sẽ phải đối mặt với thử thách lớn chưa từng có khi một mối đe dọa mới xuất hiện, đe dọa đến chính niềm vui vui chơi của trẻ nhỏ.
Madames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Dù ở dưới trướng của bà Sắc và từng bước trở thành vũ nữ đình đám Sài Gòn những năm 1960, nhưng Cầm Thanh luôn muốn nổi loạn. Từ đó, hai người phụ nữ bắt đầu cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.
Khép lại bữa tiệc phim tháng 6 là bom tấn siêu anh hùng Supergirl. Bộ phim đặt Kara Zor-El - Supergirl vào vị trí trung tâm của một hành trình liên thiên hà đầy tính sử thi. Cùng với Lucy, Kara bị cuốn vào cuộc truy đuổi nhuốm màu thù hận và khát vọng công lý sau khi chứng kiến một tội ác tàn nhẫn xảy ra ngay trước mắt mình. Tác phẩm được đạo diễn bởi Craig Gillespie và giám sát sản xuất bởi James Gunn và Peter Safran - bộ đôi đang định hình kỷ nguyên mới cho DC Studios.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.