Hương Giang bị 'xào điểm'?

Trước nghi vấn "xào điểm", MGI All Stars giải thích rằng màn hình hiển thị của giám khảo Omar và Osmel bị hoán đổi. Điều này không ảnh hưởng tới tổng điểm và kết quả chung cuộc.

Tối 30/5, chung kết MGI (Miss Grand International) All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Kết quả chung cuộc, Hương Giang giành ngôi vị á hậu 2. Người đẹp Ghana giành vị trí á hậu 1, còn đại diện Colombia trở thành hoa hậu.

Chung kết MGI All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia. Ảnh: MGI.

Ngay sau chung kết, giám khảo Omar Harfouch đăng tờ bảng điểm top 3 của mình lên story Instagram. Trong đó, cả 3 thí sinh đều được ông cho điểm tuyệt đối là 10 điểm. Tuy nhiên, dân mạng chỉ ra trong bảng điểm chung cuộc hiển thị cuối cuộc thi, Vanessa của Colombia nhận 10 điểm từ Omar, trong khi Hương Giang chỉ có 9 điểm và Faith Porter của Ghana chỉ được 8,9 điểm.

Điều này làm dấy lên nghi vấn MGI All Stars gian lận, "xào điểm" dàn thí sinh. Tới trưa 31/5, phía BTC cuộc thi lên tiếng giải thích rằng sở dĩ có sự cố này là do bảng điểm hiển thị đêm chung kết bị hoán đổi nhầm giữa hai giám khảo là Omar và Osmel.

"Chúng tôi xin đính chính rằng điểm số của ông Osmel và ông Omar đã bị hiển thị ngược vị trí trên màn hình kết quả. Do một lỗi hiển thị điểm số nội bộ, khiến cho phần điểm của hai vị giám khảo này vô tình bị hoán đổi cho nhau. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chúng tôi đã cập nhật lại màn hình kết quả như tài liệu đính kèm.

Xin lưu ý rằng tổng điểm và kết quả chung cuộc hoàn toàn không thay đổi. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào do sự việc này gây ra, đồng thời rất trân trọng sự thấu hiểu và không ngừng ủng hộ của quý vị", phía MGI cho hay.

Bảng điểm MGI vừa tung ra. Ảnh: MGI.

Hiện tại, kết quả đêm chung kết MGI All Stars 2026 vẫn đang gây tranh luận trên mạng xã hội và các fanpage về sắc đẹp. Bên cạnh những thắc mắc về số điểm của dàn thí sinh, điểm số vote của khán giả cũng được cho là chưa chính xác.