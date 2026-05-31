Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hương Giang bị 'xào điểm'?

  • Chủ nhật, 31/5/2026 13:10 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Trước nghi vấn "xào điểm", MGI All Stars giải thích rằng màn hình hiển thị của giám khảo Omar và Osmel bị hoán đổi. Điều này không ảnh hưởng tới tổng điểm và kết quả chung cuộc.

Tối 30/5, chung kết MGI (Miss Grand International) All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật từng tạo dấu ấn tại các mùa giải trước. Kết quả chung cuộc, Hương Giang giành ngôi vị á hậu 2. Người đẹp Ghana giành vị trí á hậu 1, còn đại diện Colombia trở thành hoa hậu.

MGI anh 1

Chung kết MGI All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia. Ảnh: MGI.

Ngay sau chung kết, giám khảo Omar Harfouch đăng tờ bảng điểm top 3 của mình lên story Instagram. Trong đó, cả 3 thí sinh đều được ông cho điểm tuyệt đối là 10 điểm. Tuy nhiên, dân mạng chỉ ra trong bảng điểm chung cuộc hiển thị cuối cuộc thi, Vanessa của Colombia nhận 10 điểm từ Omar, trong khi Hương Giang chỉ có 9 điểm và Faith Porter của Ghana chỉ được 8,9 điểm.

Điều này làm dấy lên nghi vấn MGI All Stars gian lận, "xào điểm" dàn thí sinh. Tới trưa 31/5, phía BTC cuộc thi lên tiếng giải thích rằng sở dĩ có sự cố này là do bảng điểm hiển thị đêm chung kết bị hoán đổi nhầm giữa hai giám khảo là Omar và Osmel.

"Chúng tôi xin đính chính rằng điểm số của ông Osmel và ông Omar đã bị hiển thị ngược vị trí trên màn hình kết quả. Do một lỗi hiển thị điểm số nội bộ, khiến cho phần điểm của hai vị giám khảo này vô tình bị hoán đổi cho nhau. Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch, chúng tôi đã cập nhật lại màn hình kết quả như tài liệu đính kèm.

Xin lưu ý rằng tổng điểm và kết quả chung cuộc hoàn toàn không thay đổi. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào do sự việc này gây ra, đồng thời rất trân trọng sự thấu hiểu và không ngừng ủng hộ của quý vị", phía MGI cho hay.

MGI anh 2

Bảng điểm MGI vừa tung ra. Ảnh: MGI.

Hiện tại, kết quả đêm chung kết MGI All Stars 2026 vẫn đang gây tranh luận trên mạng xã hội và các fanpage về sắc đẹp. Bên cạnh những thắc mắc về số điểm của dàn thí sinh, điểm số vote của khán giả cũng được cho là chưa chính xác.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

'Thành Long là người keo kiệt'

Nguyên Hoa dí dỏm kể về những tật xấu của Thành long khi còn nhỏ. Trước đó, cả hai là sư huynh đệ đồng môn trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

1 giờ trước

Vẻ đẹp bốc lửa của mỹ nhân vừa đăng quang Miss Grand

Tại đêm chung kết  Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarin vượt qua Hương Giang và thí sinh Ghana để giành vương miện hoa hậu.

4 giờ trước

Brad Pitt si mê bạn gái kém 29 tuổi

Ngôi sao "F1" thường xuyên được bắt gặp quấn quít bạn gái Ines de Ramon. Hai người hẹn hò đã được vài năm.

3 giờ trước

Hoàng Nhi

MGI Miss Grand International MGI all stars hương giang hoa hậu

  • Miss Grand International

    Miss Grand International

    Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình.

    • Thành lập: 2013
    • Sáng lập: Nawat Itsaragrisil

Đọc tiếp

'Dai tiec trang mau 8' roi rap hinh anh

'Đại tiệc trăng máu 8' rời rạp

2 giờ trước 11:59 31/5/2026

0

"Đại tiệc trăng máu 8" khép lại hành trình phòng vé sau hơn 1 tháng chiếu rạp, nối dài danh sách phim Việt thua lỗ trong năm 2026.

Giam khao cham Huong Giang 5 diem ung xu hinh anh

Giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm ứng xử

4 giờ trước 09:53 31/5/2026

0

Lupita Jones, giám khảo chung kết Miss Grand International All Stars 2026 đang nhận chỉ trích từ fan sắc đẹp khi chấm Hương Giang 5 điểm ở hai vòng ứng xử.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý