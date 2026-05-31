'Đại tiệc trăng máu 8' rời rạp

"Đại tiệc trăng máu 8" khép lại hành trình phòng vé sau hơn 1 tháng chiếu rạp, nối dài danh sách phim Việt thua lỗ trong năm 2026.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Đại tiệc trăng máu 8 mang về 33 tỷ đồng - con số chưa thể giúp nhà sản xuất thu hồi vốn. Theo ước tính, bộ phim có Miu Lê, Vân Sơn đóng chính cần thu 60- 70 tỷ đồng mới có lãi.

Đại tiệc trăng máu 8 mang màu sắc khá mới lạ so với mặt bằng phim Việt.

Ra mắt vào dịp nghỉ lễ 30/4, Đại tiệc trăng máu 8 phải cạnh tranh với 4 đối thủ đồng hương. Cảnh chen chúc ngoài rạp khiến phim khó kiếm tiền, doanh thu tăng chậm chạp. Chiến dịch quảng bá thiếu hiệu quả cũng khiến tác phẩm mất nhiệt, nhanh chóng tụt hạng. Những ngày qua, Đại tiệc trăng máu 8 hầu như không bán được vé, số lượng suất chiếu nhỏ giọt.

Đại tiệc trăng máu 8 được làm lại từ phim Nhật Bản One Cut of the Dead (2017) - hiện tượng phòng vé có một không hai khi doanh thu gấp hàng nghìn lần kinh phí sản xuất.

Phim theo chân đạo diễn Tâm OK (Vân Sơn), một người làm nghề từng bị gắn mác “phim rác”, nay quyết tâm thực hiện một dự án kinh dị để tìm lại vị trí và sự công nhận từ gia đình. Với anh, bộ phim không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội sửa sai. Trong phim, Miu Lê đóng nữ chính, vào vai một TikToker sống ảo được mời đóng phim.

Rời rạp trong tình trạng thua lỗ là cái kết đáng tiếc với dự án do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Phim từng được đánh giá là ứng viên hàng đầu tại mùa phim 30/4 năm nay, mang màu sắc hài đen khá mới lạ ở rạp Việt, quy tụ nhiều diễn viên, cameo có tiếng. Song, ngôn ngữ kể chuyện và nội dung có phần kén khán giả. Mảng miếng hài cũng khó cảm nhận nếu người xem không am hiểu về môi trường làm phim, showbiz.

Cảnh chen chúc ra rạp khiến nhiều phim Việt rơi vào tình trạng thua lỗ.

Trước Đại tiệc trăng máu 8, một số phim Việt khác như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Trùm Sò cũng lần lượt rời rạp trong tình trạng thua lỗ. Thực tế, phòng vé thời quan qua khá sôi động với sự xuất hiện của đông đảo dự án trong nước. Song chính hiện tượng chen chúc ra rạp khiến thị phần rạp bị xé lẻ, các phim thiếu khoảng trống để kiếm tiền dẫn đến danh sách dự án thua lỗ bị nối dài.