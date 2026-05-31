'Thành Long là người keo kiệt'

Nguyên Hoa dí dỏm kể về những tật xấu của Thành long khi còn nhỏ. Trước đó, cả hai là sư huynh đệ đồng môn trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

Theo Sinchew, Nguyên Hoa - nam diễn viên võ thuật gạo cội người Hong Kong - mới đây gây chú ý khi nhận lời xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Tại đây, ông tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị về các sư huynh đệ trong nhóm Thất Tiểu Phúc.

Hình ảnh mới nhất của diễn viên Nguyên Hoa. Ảnh: Weibo.

Nguyên Hoa kể ông cùng Thành Long, Hồng Kim Bảo từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm khá khăng khít và cũng hiểu rất rõ sở thích, tính cách của đối phương. Khi nhận được câu hỏi có phải Thành Long keo kiệt như lời đồn hay không, diễn viên vô tư chia sẻ: "Dưới góc độ của tôi, cậu ấy là người keo kiệt". Ngay sau đó, ông bật cười và giải thích thêm rằng, Thành Long lúc nhỏ có đồ ăn gì đều sẽ giấu đi, đợi đến khi gần hết hạn, sắp hỏng thì mới mang ra chia cho mọi người cùng ăn.

Ngược lại, Hồng Kim Bảo lại vô cùng hào sảng, thường chủ động rủ mọi người cùng ăn uống, phong cách làm việc khá phóng khoáng. Nguyên Hoa thừa nhận Hồng Kim Bảo là sư huynh đệ mà ông ngưỡng mộ, khâm phục nhất.

Bên cạnh việc "bóc trần" bí mật của các sư huynh đệ, Nguyên Hoa cũng hiếm hoi chia sẻ về câu chuyện tình yêu với bà xã ngoài ngành giải trí Evina. Hai người bén duyên trên phim trường Thiệu Thị, năm đó Evina theo mẹ đến phim trường thăm đoàn, Nguyên Hoa đã phải lòng bà từ cái nhìn đầu tiên. Hai người hẹn hò chỉ 1 năm sau đã đi tới hôn nhân.

Thành Long thời trẻ. Ảnh: GQ Taiwan.

Cũng xuất hiện trong chương trình, Evina cũng khen ngợi chồng là người biết lo cho gia đình, mỗi lần tan làm là lập tức về nhà với vợ con. Bà tiết lộ Nguyên Hoa mỗi lần có lương đều sẽ chuyển toàn bộ cho bà quản lý, trên người chỉ có một số nhỏ tiền mặt. Sau này vì việc học hành của con cái, Evina đã đưa hai con di cư sang Vancouver, Nguyên Hoa trong thời gian dài phải bay đi bay về giữa Hong Kong và Canada. Giờ đây con cái đã dựng vợ gả chồng, Nguyên Hoa cũng đã lên chức ông nội, hai vợ chồng cuối cùng đã có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu an nhàn.