Hương Giang dừng chân ở vị trí á hậu 2 MGI All Stars 2026. Cô cho biết đây là "hành trình vất vả" và hài lòng với kết quả này.

Trưa 31/5, trên trang cá nhân, Hương Giang lên tiếng sau khi giành ngôi vị á hậu 2 MGI All Stars 2026. Người đẹp cho biết từng rất đắn đo khi quay trở lại đấu trường sắc đẹp, lo sợ việc kết quả không như mong muốn hay nhiều lời đàm tiếu, định kiến... Song, cô chọn vượt qua nỗi sợ và đi tiếp, vì muốn lan tỏa thông điệp không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Theo Hương Giang, cô hài lòng với kết quả á hậu 2 và không còn gì tiếc nuối. Cô cũng mong khán giả không còn băn khoăn hay nghi vấn về kết quả chung kết.

"Từ hoa hậu của cuộc thi dành cho người chuyển giới, tới á hậu của cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ với những ứng cử viên mạnh tới từ các cuộc thi sắc đẹp khác nhau tham gia, hành trình này với Hương Giang không còn gì tuyệt hơn", cô viết.

Hương Giang tại đêm chung kết MGI All Stars 2026. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả chúc mừng cô vì thành tích mới trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trước đó, tại đêm chung kết MGI All Stars 2026 diễn ra tại Thái Lan, Hương Giang vượt qua nhiều ứng viên khác để lọt vào top 3 chung cuộc. Tại phần ứng xử top 3, Hương Giang và hai thí sinh còn lại cùng nhận được câu hỏi: "Bạn sở hữu những phẩm chất nào để trở thành ngôi sao và khiến mọi người xung quanh có thể dễ dàng nhận ra?".

Hương Giang trả lời: "Làm việc trong lĩnh vực này, tôi nhận ra sự can đảm có thể thay đổi số phận. Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn có thể trở thành người làm nên lịch sử. Và từ khoảnh khắc đó, bạn có thể truyền cảm hứng cho những ai đang chìm trong bóng tối. Họ có thể nhìn thấy bạn và nhận ra không gì là không thể, không gì quá lớn lao. Tôi là một ngôi sao. Tôi tỏa sáng không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả, thắp sáng con đường để cộng đồng cùng tiến lên. Tôi ở đây để mở cánh cửa cho bất kỳ ai còn chưa tin vào chính bản thân họ. Đó chính là phẩm chất tôi luôn mang theo".