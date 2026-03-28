Nhặt sạn phim kinh dị trăm triệu USD

Sau nhiều lần không qua vòng kiểm duyệt, "Scream 7" vừa đặt chân ra rạp Việt trước sự bất ngờ của fan dòng phim kinh dị.

Ba thập kỷ trôi qua kể từ lần đầu xuất hiện, Scream vẫn là một trong những thương hiệu kinh dị hiếm hoi duy trì được sức sống bền bỉ giữa thị trường lắm biến động. Chỉ với một chiếc mặt nạ trắng, phản diện Ghostface đã trở thành nỗi ám ảnh trong văn hóa đại chúng, đại diện cho dòng phim kinh dị mà ít ai chưa từng một lần nghe qua.

Điều khiến 'Scream' đặc biệt

Scream xoay quanh sát nhân đeo mặt nạ Ghostface. Gã thường gọi điện trêu đùa nạn nhân, như một trò chơi tâm lý trước khi ra tay hạ sát con mồi.

Ra mắt lần đầu vào năm 1996 dưới bàn tay của đạo diễn Wes Craven và biên kịch Kevin Williamson, Scream nhanh chóng gây tiếng vang và trở thành một cái tên đại diện cho tinh thần đột phá, can đảm đập vỡ những khuôn mẫu của dòng phim slasher cổ điển.

Suốt 3 thập niên qua, nhân vật này là phản diện định hình cả một triều đại kinh dị, kết hợp yếu tố rùng rợn, máu me với một chút trinh thám, khi bí ẩn nằm ở danh tính phía sau lớp mặt nạ và cách thức gây án của hung thủ.

Khác với nhiều biểu tượng bất tử như Michael Myers hay Jason Voorhees, Ghostface không phải một thực thể cố định. Mỗi phần phim, danh tính phía sau chiếc mặt nạ lại thay đổi, kéo theo những động cơ và câu chuyện riêng biệt.

Chính yếu tố này biến Scream trở thành một trò chơi suy luận, nơi khán giả không chỉ cảm nhận được sự sợ hãi đằng sau những thước phim kinh dị, mà còn bị cuốn vào công cuộc phán đoán, truy tìm hung thủ. Đây là điểm khác biệt quan trọng giúp thương hiệu duy trì sức hút suốt nhiều năm qua, dù cho hàng loạt vũ trụ kinh dị mới đã mọc lên như nấm.

Một điểm thú vị của Scream là ngôn ngữ kể chuyện rùng rợn mà dí dỏm, pha trộn giữa giật gân và một chút hài hước châm biếm. Những tình huống tưởng chừng nghiêm trọng lại được đan cài chi tiết hóm hỉnh, tạo nên nhịp điệu lôi cuốn, hấp dẫn. Chính sự cân bằng này khiến Scream không quá sa đà vào một sắc màu cố hữu, mà linh hoạt, uyển chuyển trong cách đưa đẩy cảm xúc người xem.

Trung tâm của thương hiệu là Sidney Prescott - một trong những “final girl” (hình mẫu nhân vật cô gái sống sót cuối cùng) mang tính biểu tượng của điện ảnh Hollywood. Từ một thiếu nữ bình thường, Sidney trưởng thành qua từng phần phim, chủ động đối mặt với nỗi sợ. Không còn là hình mẫu nạn nhân thụ động, cô đại diện cho sự kiên cường và khả năng tự quyết, tự chủ trong mỗi bước đi, góp phần định nghĩa lại hình tượng phái đẹp trong dòng phim kinh dị.

Và không chỉ dừng lại trên màn ảnh, Scream còn lan tỏa mạnh mẽ trong văn hóa đại chúng. Hình ảnh chiếc mặt nạ trắng trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi mùa Halloween, xuất hiện trong vô số meme và sản phẩm thương mại, thậm chí được cameo trong các vũ trụ điện ảnh khác.

Scream 7 chơi vơi

Chính nền tảng thương hiệu vững chắc giúp Scream 7 đặt chân ra rạp với lợi thế truyền thông. Nên không ngạc nhiên khi tác phẩm vừa có hành trình phòng vé rực rỡ, thu gần 200 triệu USD trên toàn cầu. Đáng chú ý, sau 6 phần không vượt vòng kiểm duyệt, Scream 7 cuối cùng cũng đặt chân ra rạp Việt, với nhãn 18+.

Chuyện phim mở ra khi tên Ghostface mới xuất hiện tại thị trấn yên bình, nơi Sidney Prescott đã gây dựng cuộc sống mới. Giờ đây, nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Sidney trở thành hiện thực khi Tatum, con gái cô, trở thành mục tiêu tiếp theo của kẻ đồ tể. Với quyết tâm bảo vệ gia đình, Sidney đối mặt với những ký ức kinh hoàng trong quá khứ để khép lại chuỗi thảm kịch này một cách dứt điểm.

Trước đó, Sidney Prescott ra mắt trong phần phim đầu tiên vào năm 1996 dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Wes Craven. Rũ bỏ hình mẫu cô gái xinh xắn nhưng thụ động hoặc sống sót dựa vào may mắn, Sidney lại là kiểu nhân vật thông minh, quyết đoán, sử dụng kiến thức về phim kinh dị để lật ngược tình thế khi đối đầu với phản diện.

Phim có ngân sách sản xuất 45 triệu USD .

Sang đến phần phim thứ 7, Scream vẫn giữ hầu hết yếu tố quen thuộc của thương hiệu: các cuộc truy đuổi trong đêm, những pha chém giết mang đậm chất slasher, cùng trò chơi đoán danh tính hung thủ. Phim cũng không thiếu các màn tri ân những phần tiền truyện, như một lời nhắc nhở về hành trình dài của thương hiệu kinh dị kinh điển.

Nhưng gạt qua những hào nhoáng trên bề mặt, không khó nhận thấy kịch bản phần 7 là một bước lùi, đánh mất sự sắc sảo, tinh quái và hấp dẫn từng làm nên sức hút của loạt phim 18+ đình đám này.

Yếu tố bí ẩn - linh hồn của Scream - bị xử lý khá hời hợt. Các mảnh ghép được sắp xếp rời rạc, thiếu sự liên kết khiến quá trình suy luận trở nên dễ đoán hơn rất nhiều. Động cơ của kẻ sát nhân cũng không đủ sức nặng, thiếu chiều sâu tâm lý cần thiết để tạo nên cú plot-twist thực sự thuyết phục. Vậy nên thay vì khiến khán giả bất ngờ, Scream 7 mang cảm giác đang lặp lại những công thức cũ một cách uể oải.

Nhịp điệu kể chuyện cũng là điểm gây tranh cãi. Một số phân đoạn đối thoại kéo dài với nhịp cắt dựng thiếu mượt mà, tạo cảm giác gượng gạo, kém hấp dẫn. Sự thiếu tự nhiên trong cách các nhân vật trẻ giao tiếp khiến bộ phim mất đi phần nào tính sống động, thứ vốn là thế mạnh của kịch bản gốc.

Về hình ảnh, phim lạm dụng bóng tối để khiến khán giả bất an nhưng phản tác dụng vì nhiều khung hình thiếu sáng thái quá, cách dàn cảnh cũng chưa được tận dụng hiệu quả. Không ít cảnh quay trở nên khó quan sát, làm giảm trải nghiệm thị giác. Dù các pha đuổi bắt vẫn giữ được sự kịch tính nhất định, nhưng việc bị lạm dụng khiến chúng, qua 7 phần phim, cũng đã đánh mất tính bất ngờ.

Mặc dù vậy, không phủ nhận Scream 7 vẫn đầy tính giải trí. Phim đủ chất giật gân để giữ chân sự quan tâm của khán giả và vẫn duy trì được tinh thần pha trộn giữa kinh dị và hài hước, chỉ là không có sáng tạo mới mẻ, đột phá. Mặt khác, màn tái xuất của Sidney Prescott tiếp tục là điểm tựa cảm xúc của cả thương hiệu, đặc biệt khi câu chuyện chuyển hướng sang chủ đề gia đình và sự bảo vệ những thế hệ trẻ.

Scream 7 lần phần đầu tiên của thương hiệu kinh dị này vượt vòng kiểm duyệt ở Việt Nam.

Song vì nhiều điểm hụt hẫng trong kịch bản, tác phẩm giống như một màn tái ngộ không mấy bất ngờ, cũng chưa đủ thú vị như kỳ vọng. Phim vừa đủ gợi nhớ về những gì khán giả từng yêu thích ở thương hiệu, nhưng thiếu tinh thần mới mẻ, những phát hiện đặc biệt.

Với fan gắn bó lâu năm, Scream 7 có thể là một trải nghiệm hoài niệm. Nhưng với những khán giả khắt khe, đang tìm kiếm một câu chuyện, trải nghiệm đặc sắc hay những phát hiện mới, bộ phim chưa đáp ứng mong đợi mà mới dừng ở mức xem cho vui. Tức đủ giải trí, nhưng cũng dễ quên đi ngay khi người ta vừa bước chân khỏi rạp.