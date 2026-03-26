Chuyện xúc động về người đàn ông trôi dạt 11 năm trong vũ trụ

"Project Hail Mary" làm xiêu lòng giới chuyên môn đến khán giả đại chúng, nhận số điểm gần như tuyệt đối trên các trang phê bình phim và đang gây sốt phòng vé toàn cầu.

Project Hail Mary mở ra khi nhân loại đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử. Ánh sáng của Mặt Trời đang suy yếu với tốc độ chóng mặt. Trước mối đe dọa tiềm tàng với sự sống trên Trái Đất, một lực lượng nghiên cứu đặc biệt đã tập hợp hơn 200 nhà khoa học hàng đầu từ 12 quốc gia, cùng chung mục tiêu tìm ra nguyên nhân của sự kiện khoa học bí ẩn.

Ryland Grace, một giáo viên vật lý trung học, cũng bị cuốn vào chương trình nghiên cứu tối mật này. Anh phát hiện ra một sự thật gây chấn động, rằng trong không gian liên hành tinh tồn tại một dạng vi sinh vật chưa từng được biết đến, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tồn tại. Khi số lượng sinh vật này tăng lên theo cấp số nhân, chúng bắt đầu “nuốt chửng” Mặt Trời.

Trước viễn cảnh tận thế ấy, Grace bỗng chốc phải gánh trách nhiệm phi thường khi tham gia dự án Hail Mary, bay vào không gian trên một chuyến tàu không thể trở lại, để tìm ra giải pháp cứu lấy Trái Đất.

Kẻ cô độc trong vũ trụ

Project Hail Mary không đi theo con đường tuyến tính quen thuộc, mà xây dựng trên cấu trúc phi tuyến tính đan xen giữa hiện tại và ký ức. Những mảnh ghép quá khứ không được tiết lộ ngay lập tức, mà bóc tách dần qua từng lớp hồi tưởng, tạo nên hành trình khám phá liên tục trước khi có cú sốc với plot-twist ở hồi cuối.

Đặt Project Hail Mary cạnh Interstellar và The Martian, mỗi bộ phim lại có cách tổ chức câu chuyện và dẫn dắt người xem đi qua hành trình sinh tồn khác biệt, song đâu đó vẫn có một vài điểm giao hòa thú vị. “Bản giao hưởng giữa vũ trụ” Interstellar trải ra theo cấu trúc đa tuyến, nơi các dòng thời gian đan xen tạo nên cao trào, rồi bật ra cảm xúc thiêng liêng về tình cha con. Ngược lại, The Martian chọn lối kể tuyến tính, bám sát từng bước chân sinh tồn của nhân vật chính, dễ theo dõi và giàu tính thực tế.

Trong khi Project Hail Mary mang tinh thần kế thừa của thế hệ hậu bối. Hành trình sinh tồn của giáo viên vật lý trung học lạc lõng giữa vũ trụ đan cài với lý tưởng, cảm xúc cá nhân và những bí mật đã ngủ quên sau nhiều năm trôi dạt trong không gian. Từ đây, nhiều câu hỏi đầy sự trăn trở bật lên, rằng ta liệu có cô đơn, ta dũng cảm vì điều gì hay ta là ai giữa mênh mông vũ trụ.

Hành trình của Ryland Grace trở nên thú vị hơn kể từ khi anh gặp sinh vật ngoài hành tinh có hình dạng giống con nhện bằng đá. Grace đặt tên cho nó là “Rocky”, dựa trên đặc điểm ngoại hình. Rocky cũng gánh trên mình trách nhiệm tương tự Grace, cũng tỉnh dậy và phát hiện bản thân là kẻ sống sót duy nhất trong chuyến du hành vũ trụ để cứu lấy thiên hà của mình. Và kỳ lạ thay, hai kẻ cô độc ấy lại tìm thấy nhau, nảy sinh tình bạn giữa không gian đen như mực.

Mối quan hệ kỳ lạ giữa người Trái Đất và sinh vật ngoài hành tinh trở thành trục cảm xúc chính của phim. Tuy không cùng chung ngôn ngữ nhưng họ có chung lý tưởng, chung sứ mệnh. Cuộc bắt tay của hai kẻ cô độc khiến nhịp phim vốn duy trì trạng thái căng thẳng, đầy bất an giãn ra một cách tự nhiên. Ngay cả yếu tố khoa học cũng nhờ vậy mà không còn khô khan, khó tiếp cận.

Nhân vật chính là một giáo viên vật lý.

Điều thực sự khiến câu chuyện Project Hail Mary trở nên đầy sức nặng là những xung đột đạo đức. Nhân vật chính liên tục bị đặt trước những lựa chọn khó khăn: hy sinh bản thân để thử một cơ hội mong manh, hay chấp nhận để nhân loại đối mặt với sự diệt vong chậm rãi. Cho tới khi nhớ lại sự thật về lý do đặt chân lên con tàu, Grace còn phải đối diện với dòng suy nghĩ về việc có nên tiếp tục sứ mệnh.

Grace không được xây dựng như một kiểu nhân vật anh hùng khuôn mẫu. Giáo viên đáng thương này không phải người sẵn sàng lao vào nguy hiểm. Ngược lại, anh từng né tránh, từng sợ hãi, từng muốn quay lưng và bỏ mặc mọi thứ. Hành trình trên con tàu lưu lạc ngoài không gian vì vậy cũng là công cuộc Grace phải tranh đấu, chiến thắng vì lý tưởng khoa học và của chính bản thân, bên cạnh trách nhiệm với người bạn đồng hành mới.

Ryan Gosling quá hay

Một kịch bản không quá phức tạp, thời lượng lại kéo dài 157 phút, nhưng Project Hail Mary hấp dẫn tới từng thước phim nhờ ngôn ngữ kể chuyện thông minh. Chủ đề sci-fi và khoa học chưa bao giờ gần gũi như thế khi Phil Lord cùng Christopher Miller duy trì tiết tấu nhịp nhàng cùng giọng kể dí dỏm, với những câu đùa theo kiểu “old-school” hiệu quả mà tinh tế. Không phải kiểu chọc cười ồn ào, những tình huống và khoảnh khắc hài hước nhẹ nhàng giúp giảm bớt áp lực, căng thẳng trên con tàu lưu lạc ngoài không gian.

Và có lẽ cũng bởi vậy mà khán giả dành tình cảm đặc biệt cho Project Hail Mary, dù câu chuyện chưa hẳn đã đồ sộ hay xuất sắc.

Thế nhưng, thứ thực sự nâng tầm cảm xúc phải kể tới màn thể hiện tuyệt vời của Ryan Gosling. Không ngoa khi nói tài tử đang ở đỉnh cao phong độ và có phần trình diễn đầy cuốn hút trong một nhân vật như được đo ni đóng giày.

Đằng sau vẻ ngoài vô tư lự ấy là một con người đang liên tục phải đấu tranh tư tưởng, ban đầu là né tránh trách nhiệm nặng nề mà chính anh tin rằng mình không đủ khả năng gánh vác. Khi rơi vào những khoảnh khắc đen tối, bí bách nhất trên con tàu vũ trụ, chính những động lực khoa học và tình cảm với người bạn tri kỷ mới đã chuyển hóa thành cuộc đấu tranh nội tâm đầy giằng xé bên trong Grace.

Gosling mang đến một Grace có phần vụng về, đôi khi trẻ con nhưng lại ẩn chứa những xung đột nội tâm sâu sắc, ẩn sâu bên trong một nhà khoa học cô độc, có hành trình tỉnh thức đầy gian nan khi đứng giữa nhiều lựa chọn đạo đức. Nhưng điều khiến vai diễn của tài tử để lại ấn tượng đặc biệt phải kể đến tương tác với sinh vật ngoài hành tinh Rocky.

Mối quan hệ giữa Grace và Rocky không có diễn biến gì kịch tính, bất ngờ nhưng lại hấp dẫn lạ kỳ đến mức khó lý giải. Họ trở thành bạn đồng hành chung sứ mệnh, rồi thành bạn cùng phòng, và rồi là tri kỷ. Điều gây ngạc nhiên là Ryan Gosling có thể tạo được chemistry với… một hòn đá, đến mức người ta thực sự tin rằng cả hai là những chiến hữu, với tình bạn kỳ diệu nhất thế gian này.

Phim chiêu đãi khán giả bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn.

Đặt cạnh câu chuyện cảm xúc, Project Hail Mary còn chinh phục người xem với hình ảnh gần như hoàn mỹ. Không gian tàu vũ trụ cho tới chòm sao xa xôi cách Trái Đất hàng năm ánh sáng được tái hiện cực kỳ tỉ mỉ. Trong khi khâu hậu kỳ công phu cũng đem đến loạt thước phim rực rỡ, từ quy mô rộng lớn của các thiên thể cho đến từng chuyển động nhỏ nhất trong những chòm sao cách Trái Đất hàng năm ánh sáng.

Chuyển động máy quay khiến người xem cảm giác như đang lơ lửng trong con tàu vũ trụ cùng nhân vật. Âm thanh cũng là một công cụ kể chuyện đầy hiệu quả trong phim. Một trong những cảnh thú vị nhất là khi Grace giao tiếp với Rocky. Mọi thứ được tiết chế đến mức tối thiểu, chỉ còn thanh âm của tiếng thở, tiếng dịch chuyển hay những va chạm nhỏ nhất khiến thính giác người xem như căng ra, để cảm nhận sự chân thực của những gì đang diễn ra trên màn ảnh rộng.

Với quá nhiều điểm sáng trong một tác phẩm sci-fi - dòng phim được dự đoán sẽ bùng nổ năm nay, không ngạc nhiên khi Project Hail Mary làm xiêu lòng giới chuyên môn đến khán giả đại chúng, nhận số điểm gần như tuyệt đối trên các trang phê bình phim. Bom tấn cũng vừa có màn chào sân rực rỡ với thành tích vượt 141 triệu USD trên toàn cầu, trở thành dự án mở màn thành công nhất mọi thời của Amazon.