Mỹ nhân kết hôn với cựu tuyển thủ Anh

Perrie Edwards kết hôn với cựu tuyển thủ Anh Alex Oxlade-Chamberlain tại một buổi lễ ở Bồ Đào Nha. Đám cưới quy tụ gia đình và bạn bè thân thiết trong không khí sang trọng.

Theo Daily Mail, ca sĩ Perrie Edwards - cựu thành viên nhóm Little Mix, đã tổ chức lễ cưới với Alex Oxlade-Chamberlain, cựu tuyển thủ Anh, tại một nhà thờ ở vùng Faro, Bồ Đào Nha.

Buổi lễ bắt đầu sau 15h, với khoảng 70 khách mời tham dự, bao gồm gia đình hai bên và một số đồng đội cũ của chú rể như Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson và Harrison Reed.

Trong ngày trọng đại, Alex Oxlade-Chamberlain xuất hiện trong bộ tuxedo đen lịch lãm, cùng cha và anh trai bước vào nhà thờ. Trong khi đó, Perrie Edwards diện váy ren trắng tinh tế, được đưa đến lễ đường bằng xe Mercedes mui trần cổ điển, sau đó cùng cha bước vào buổi lễ. Không gian nhà thờ được trang trí hoa trắng, kết hợp cùng phần trình diễn của dàn nhạc 5 người.

Sau khi chính thức trở thành vợ chồng, cặp đôi rời nhà thờ trong sự chúc mừng của người thân và bạn bè, với hoa trắng được tung lên và pháo khói nhiều màu sắc trên bầu trời. Sau đó, khách mời di chuyển đến một nhà hàng tại Vale de Lobo để tiếp tục tiệc cưới.

Lễ cưới của Perrie Edwards và Oxlade-Chamberlain. Ảnh: @simonashton.

Theo nguồn tin, tiệc cưới mang phong cách ấm cúng, hạn chế khách mời theo mong muốn của cô dâu. Trước đó, Perrie từng chia sẻ việc lựa chọn danh sách khách mời là điều khiến cô áp lực. Một số nguồn tin cho biết Perrie Edwards đã chuẩn bị cho hôn lễ trong thời gian dài và rất mong chờ ngày trọng đại này.

Cặp đôi đã đính hôn từ năm 2022 và có với nhau hai con chung. Đám cưới diễn ra sau khoảng 10 năm hẹn hò. Trước ngày cưới, gia đình và bạn bè của hai bên lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Algarve, Bồ Đào Nha, đồng thời tham gia nhiều hoạt động riêng tư cùng cặp đôi.

Perrie Edwards là ca sĩ người Anh, sinh năm 1993 tại South Shields (Anh). Cô được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Little Mix, nhóm nhạc chiến thắng The X Factor UK năm 2011 và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất tại Anh trong thập kỷ 2010. Trong sự nghiệp, Perrie cùng Little Mix phát hành nhiều album và đạt nhiều ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Sau thời gian hoạt động nhóm, Little Mix tạm dừng hoạt động vào năm 2022 để các thành viên phát triển sự nghiệp riêng.

Về đời tư, Perrie từng đính hôn với ca sĩ Zayn Malik trước khi chia tay vào năm 2015. Từ năm 2016, cô bắt đầu mối quan hệ với Alex Oxlade-Chamberlain.

Alex Oxlade-Chamberlain là cầu thủ bóng đá người Anh, sinh năm 1993 tại Portsmouth (Anh). Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ và từng khoác áo nhiều câu lạc bộ lớn như Southampton, Arsenal, Liverpool, sau đó chuyển sang thi đấu cho Beşiktaş và gần đây là Celtic. Trong sự nghiệp quốc tế, anh từng khoác áo đội tuyển Anh từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, tham dự nhiều giải đấu lớn như EURO và World Cup.