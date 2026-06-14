Ca sĩ tỷ view bị chỉ trích

Jason Derulo vấp chỉ trích sau khi khoe nuôi cá mập trong biệt thự ở California. Tổ chức bảo vệ động vật cho rằng nam ca sĩ đang cổ xúy việc biến động vật hoang dã thành thú cưng.

Theo Page Six, Jason Derulo đang vấp phải phản ứng trái chiều sau khi khoe nuôi cá mập trị giá 1 triệu USD bên trong căn biệt thự ở California.

Cụ thể, giọng ca Whatcha Say từng dẫn YouTuber N3on tham quan căn nhà trị giá 15 triệu USD của anh tại Tarzana, California. Trong video, Derulo tiết lộ bể cá được thiết kế riêng, đặt âm dưới sàn phòng khách. Bể có hình tròn, phía trên phủ kính để khách có thể đi lại bên trên, trong khi cá mập và cá đuối bơi phía dưới.

Nam ca sĩ 36 tuổi cho biết quá trình xây dựng bể cá này tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Anh thuê một đơn vị chuyên làm hồ bơi để thực hiện phần khung, sau đó đội ngũ chuyên về bể cá hoàn thiện toàn bộ hệ thống. Để duy trì bể cá, Derulo cho biết một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ đến nhà anh hai ngày một lần nhằm kiểm tra chất lượng nước và vệ sinh bể.

Jason Derulo bị chỉ trích vì khoe nuôi cá mập trong nhà. Ảnh: @tbclipdit.

Tuy nhiên, sau khi các đoạn video lan truyền trên TikTok, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích.

Quỹ Quốc tế về Phúc lợi Động vật (IFAW) lên tiếng phản đối, cho rằng việc người nổi tiếng trưng bày cá mập trong nhà có thể góp phần bình thường hóa xu hướng nuôi động vật hoang dã như thú cưng hoặc vật trang trí. Christian Plowman, quản lý chương trình về tội phạm mạng liên quan đến động vật hoang dã của IFAW, cũng nhắc đến vụ thu giữ hơn 700 sinh vật biển bị buôn bán trái phép tại Argentina như một ví dụ.

IFAW cũng kêu gọi công chúng không thích, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung bình thường hóa việc nuôi động vật hoang dã như thú cưng. Tổ chức này cho rằng mỗi lượt tương tác đều góp phần nuôi thuật toán, từ đó gián tiếp thúc đẩy nhu cầu đối với hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chỉ trích Derulo. Một tài khoản bình luận hành động này là “tàn nhẫn”, trong khi người khác viết: “Giàu có đúng là đáng buồn”. Dù vậy, tại California, việc nuôi một số loài cá mập nhỏ, không thuộc nhóm nguy cấp trong bể cá gia đình vẫn được xem là hợp pháp. Song các nhóm bảo vệ động vật từ lâu đã phản đối hoạt động này.

Jason Derulo sinh năm 1989 và là ca sĩ, diễn viên người Mỹ. Anh được khán giả biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Whatcha Say.

Jason Derulo sở hữu hàng tỷ lượt nghe toàn cầu với loạt hit như Savage Love, Swalla, Talk Dirty, Trumpets, Wiggle…