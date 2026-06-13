Cú sốc cho Brad Pitt

Knox, con trai Angelina Jolie và Brad Pitt, bỏ họ Pitt khỏi bằng tốt nghiệp trung học trước sinh nhật 18 tuổi. Động thái nối dài rạn nứt giữa tài tử và các con sau ly hôn.

Knox, con trai của Angelina Jolie và Brad Pitt, được cho là đã bỏ họ của cha khỏi bằng tốt nghiệp trung học, chỉ vài tuần trước sinh nhật 18 tuổi. Theo Page Six, thiếu niên này sử dụng tên “Knox Jolie” trên giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành chương trình học tại Fusion Academy ở Los Angeles, Mỹ hồi đầu tháng 6.

Knox sẽ tròn 18 tuổi vào ngày 12/7. Cậu tham dự lễ tốt nghiệp cùng mẹ Angelina Jolie, anh trai Pax, chị gái Zahara và em gái song sinh Vivienne. Sự kiện nhanh chóng thu hút chú ý vì diễn ra trong bối cảnh nhiều người con của Brad Pitt và Angelina Jolie lần lượt có động thái bỏ họ “Pitt” trong tên của mình.

Knox là người con tiếp theo của Brad Pitt bỏ họ bố. Ảnh: Backgird.

Một nguồn tin nói rằng Angelina Jolie “có vẻ hài lòng” sau khi khiến các con xa cách cha. Người này cho rằng việc các con lần lượt đổi họ là điều đáng buồn cho cả gia đình, đồng thời nhận định chuyện này khiến Brad Pitt bị tổn thương.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại đưa ra góc nhìn trái ngược. Người này cho biết Angelina Jolie từng tham gia nhiều năm trị liệu gia đình cùng Brad Pitt và các con, với mong muốn hàn gắn sau những sự việc dẫn đến quyết định ly hôn. Nguồn tin nói thêm nếu Brad không gần gũi với các con, điều đó xuất phát từ những tổn thương đã xảy ra trong quá khứ.

“Các con hiện đã trưởng thành và có quyền tự đưa ra quyết định. Nếu chúng chọn giữ khoảng cách với cha, điều đó đến từ nỗi đau và những tổn thương mà chúng từng trải qua”, nguồn tin nói.

Trong lễ tốt nghiệp, Knox cũng gây chú ý với bài phát biểu đầy phấn khích. Cậu nói với bạn học và gia đình rằng mình sẽ tham gia một trận đấu Muay Thai tại sự kiện Total Sonic Knockout 5 vào lúc 0h45. Knox sau đó dùng lời lẽ mạnh mẽ khi nói về trận đấu, khiến những người có mặt hò reo cổ vũ.

Động thái của Knox được xem là diễn biến mới trong mối quan hệ rạn nứt kéo dài giữa Brad Pitt và các con, sau cuộc chia tay ồn ào của nam diễn viên với Angelina Jolie. Brad Pitt và Angelina Jolie hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024, khép lại hơn 8 năm tranh chấp pháp lý kể từ khi nữ diễn viên nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016.

Ồn ào giữa Brad Pitt và gia đình kéo dài nhiều năm qua. Ảnh: GC Images.

Trước Knox, một số người con khác của cặp sao cũng đã có động thái tương tự. Ngày 9/6, Zahara nộp hồ sơ xin đổi tên thành Zahara Jolie thay vì Zahara Jolie-Pitt. Năm 2024, Shiloh được tòa án Los Angeles chấp thuận yêu cầu bỏ họ “Pitt” sau khi tròn 18 tuổi.

Tháng trước, Maddox cũng nộp giấy tờ pháp lý xin bỏ họ “Pitt” khỏi tên, với lý do cá nhân được nêu trong hồ sơ tòa án. Trước đó, anh đã dùng tên “Maddox Jolie” trong công việc, bao gồm phần ghi danh ở phim Couture, dự án anh tham gia với vai trò trợ lý đạo diễn và có Angelina Jolie đóng chính.

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne. Sau khi cặp sao chia tay, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.