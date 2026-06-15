4 nghệ sĩ qua đời trong vụ tai nạn trực thăng

Hai trực thăng va chạm tại Brazil khiến 6 người thiệt mạng, trong đó bao gồm 4 nghệ sĩ và 2 phi công.

Theo CNN, vụ tai nạn trực thăng xảy ra vào sáng 14/6 (giờ Mỹ) ở khu vực phía tây nam Rio de Janeiro, Brazil. Vụ việc khiến 6 người tử vong, trong đó có nam ca sĩ Oliver Tree, đạo diễn Lucas Vignale, nhà sáng tạo nội dung Gaspar Prim, nhà sản xuất âm nhạc Lucas Brito Chaves, cùng hai phi công.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho biết hai trực thăng sau khi xảy ra va chạm đã rơi xuống bãi đậu xe, khiến ít nhất 20 chiếc ô tô bốc cháy. Video được người dân ghi lại cho thấy lửa cháy dữ dội, tạo thành cột khói đen lớn. Nhiều chiếc xe bị cháy trơ khung, số khác hư hỏng nặng do xác trực thăng đè lên.

Chỉ một ngày trước đó, Oliver Tree vẫn đăng tải nội dung trên mạng xã hội về quãng thời gian vui vẻ của mình tại Brazil. Sinh năm 1993, Oliver Tree là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng với các ca khúc như Life Goes On, When I’m Down và Miss You.

Anh gắn liền với mái tóc bát úp đặc trưng cùng phong cách thời trang rực rỡ đậm chất thập niên 1980. Oliver Tree thu hút lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok, nơi anh sở hữu 15,4 triệu người theo dõi. Ca khúc thành công nhất của anh trên nền tảng này là Life Goes On, bùng nổ vào năm 2021 và được sử dụng trong hơn 3,7 triệu video.

Oliver Tree đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ tư Love You Madly, Hate You Badly, dự án do chính anh tự sản xuất. Chuyến lưu diễn khởi động vào ngày 30/5 tại Mexico City và dự kiến đi qua Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Cực, New Zealand và Nam Phi.

Oliver Tree là một trong sáu nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Josh Brasted.

Thông tin anh qua đời khi đang thực hiện chuyến lưu diễn khiến đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng.

"Tôi đã hoàn toàn suy sụp cả ngày hôm nay. Thật khó để hiểu rằng một người từng cùng bạn trải qua một giai đoạn rất đặc biệt và có ý nghĩa trong cuộc đời lại đột ngột ra đi như vậy. Anh ấy vô cùng tận tụy với nghệ thuật. Tôi nghĩ bất kỳ ai từng quen biết anh ấy cũng sẽ nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ và tiếng cười mà anh ấy mang đến... Anh ấy có một trái tim đẹp và là một nghệ sĩ đích thực theo mọi nghĩa", ca sĩ Melanie Martinez, cũng là bạn gái cũ của Oliver Tree, chia sẻ.