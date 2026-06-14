Ai là hoa hậu đẹp nhất thế giới?

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao lọt vào top 10 hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn.

Ngày 13/6, chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties công bố đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Emma Tiglao đã lọt vào top 10 của cuộc bình chọn Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

Emma Tiglao là người đẹp thứ 5 được xướng tên trong cuộc bình chọn. Trước đó, Globalbeauties đã công bố 4 người đẹp là Maria Faith Porter - Á hậu 1 MGI All Stars 2026, Gabriela Borges - top 5 Miss Cosmo 2025, đương kim Miss Cosmo - Yolina Lindquist và đương kim Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Emma Tiglao lọt vào top 10 hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025.

“Việc Emma Mary Tiglao đăng quang ngôi vị Miss Grand International 2025 là một minh chứng cho sự kiên trì trong các cuộc thi sắc đẹp. Cô đã mang về cho Philippines chiếc vương miện vàng thứ hai liên tiếp nhờ sự cống hiến không ngừng nghỉ trong nhiều năm khi tham gia các cuộc thi danh giá”, Globalbeauties nhận xét về Emma Tiglao.

Globalbeauties đánh giá cao các nỗ lực của Emma Tiglao nhằm chống lại nạn buôn người cũng như kêu gọi chính phủ lên tiếng và bảo vệ những người bị tổn thương bởi các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

“Emma đã chứng minh rằng một chiếc vương miện thực sự không chỉ được tạo nên bởi những bước đi hoàn hảo, mà còn bởi sự cống hiến không mệt mỏi để nâng cao nhận thức và lên tiếng cho cộng đồng toàn cầu”, Globalbeauties viết.

Emma Tiglao đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ở tuổi 30. Cô là Hoa hậu Hòa bình nhiều tuổi nhất từ trước đến nay. Cô cũng làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Philippines thứ hai mang cú đúp danh hiệu Miss Grand về cho quê nhà sau chiến thắng của Christine Juliane Opiza vào năm 2024.

Emma Tiglao cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Emma là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines.

Cô là gương mặt quen thuộc với giới sắc đẹp. Emma bắt đầu sự nghiệp thi sắc đẹp vào năm 2012 khi cô giành vị trí Á hậu 1 tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012. Cô tiếp tục giành vị trí thứ tư ở cuộc thi Miss World Philippines 2015. Năm 2019, Emma giành danh hiệu Binibining Pilipinas Intercontinental. Sau đó, cô đại diện Philippines tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2019 và lọt vào top 20.

Giải thưởng Miss Global Beauties - Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 nhằm chọn ra hoa hậu đẹp nhất trong số thí sinh của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2025. Trước đây, giải thưởng này có tên gọi Miss Grand Slam.

Năm nay, cách thức công bố giải thưởng có nhiều thay đổi. Từ danh sách top 100, ban tổ chức rút gọn còn top 10, sau đó sẽ trao giải hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong top 100, Nguyễn Đình Như Vân - đương kim Miss Globe là người đẹp Việt duy nhất được đề cử.

Miss Grand Slam là danh hiệu sắc đẹp uy tín do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên, bắt đầu từ năm 1998. Người đoạt danh hiệu Miss Grand Slam được coi là hoa hậu đẹp nhất trong tất cả hoa hậu tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn của năm đó.

Nhiều năm gần đây, đặc biệt là khoảng thời gian diễn ra dịch COVID-19, các cuộc thi bị gián đoạn vì thế mà giải thưởng Miss Grand Slam cũng giảm nhiệt. Kể từ 2020, Miss Grand Slam không còn giữ được sự thu hút.