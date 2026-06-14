Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi ngày càng gắn bó

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Cặp đôi được cho là công khai tình cảm hơn trước đây.

Trên fanpage với hơn 1 triệu lượt theo dõi, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh, video trong chuyến du lịch tại Vĩnh Hy. Nữ ca sĩ đi nghỉ dưỡng cùng bạn trai Phạm Kiên. Đôi uyên ương diện đồ màu vàng đồng điệu, tình tứ nắm tay khi dạo chơi.

Diệp Lâm Anh và bạn trai ngày càng quấn quít.

Trước đó, trong chuyến du lịch tại Hòn Khô, Quy Nhơn, Diệp Lâm Anh cũng chia sẻ loạt ảnh lặn biển cùng Phạm Kiên. Cả hai tạo dáng lãng mạn khi cùng lặn biển ngắm rạn san hô. Trang cá nhân của Phạm Kiên cũng đăng tải nhiều video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái, hai người thoải mái tương tác.

Những khoảnh khắc của Diệp Lâm Anh và bạn trai kém 11 tuổi được dân mạng quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến khen ngợi họ đẹp đôi. Diệp Lâm Anh được cho là ngày càng vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực khi ở bên bạn trai mới. Nữ ca sĩ trả lời nhiều bình luận khi được chúc mừng.

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên ngày càng gắn bó, đồng hành trong công việc, cuộc sống. Thời gian rảnh, cặp đôi gặp gỡ bạn bè. Hai người tỏ ra thoải mái khi công khai mối quan hệ.

Diệp Lâm Anh gần đây được chú ý với làn da nâu.

Diệp Lâm Anh từng chia sẻ sau biến cố hôn nhân, cô mở lòng với mối quan hệ mới và cảm thấy bình yên, tích cực hơn.

Bạn trai của Diệp Lâm Anh sinh năm 2000, tốt nghiệp ngành Diễn viên Sân khấu Kịch tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,85 m, ngoại hình nam tính với gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc nhờ tập luyện.

Diệp Lâm Anh (sinh năm 1989) tham gia show Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc LUNAS. Năm 2024, cô góp mặt ở show Nữ hoàng vũ đạo đường phố - phiên bản Việt của Street Woman Fighter với vai trò giám khảo.