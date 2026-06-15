Cơn sốt 'Ma xó' chưa dừng lại

Khép lại tuần chiếu thứ 2, bộ phim kinh dị có Tín Nguyễn đóng chính đã thu 115 tỷ đồng. Phim vẫn giữ ngôi đầu bảng phòng vé bất chấp sự xuất hiện của nhiều đối thủ mới.

Thống kê từ Box Office Vietnam cho thấy Ma xó vẫn là cái tên được săn đón nhất tại rạp Việt tuần qua. Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim 18+ có Lê Khánh, Tín Nguyễn và Avin Lu đóng chính dắt túi 115 tỷ đồng .

Riêng trong ngày 14/6, tác phẩm mang về khoảng 10 tỷ đồng trên gần 2.800 suất chiếu. Dù có sự cạnh tranh của nhiều phim mới, Ma xó vẫn cho thấy khả năng bán vé tốt. Với các chỉ số phòng vé khả quan, đứa con tinh thần của đạo diễn Phan Bá Hỷ có thể chạm tay tới mốc thành tích 150 tỷ đồng .

Phim có Tín Nguyễn đóng chính mang về 115 tỷ đồng . Ảnh: NSX.

Một hiện tượng thú vị đang xảy ra ở rạp Việt là dòng phim kinh dị đang được đón nhận trở lại, sau một thời gian bị khán giả lạnh nhạt. Cả 3 cái tên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé nội địa tuần qua đều là phim kinh dị.

Xếp ngay sau Ma xó là Bầy xác sống, một phim chủ đề zombie của điện ảnh Hàn Quốc. Trước khi về Việt Nam, tác phẩm làm dậy sóng rạp Hàn, thiết lập hàng loạt kỷ lục doanh thu. Hiện tại, Bầy xác sống đã bán được gần 5 triệu vé, trở thành bom tấn lớn nhất hè 2026.

Còn ở Việt Nam, bộ phim khép lại tuần mở màn với thành tích khoảng 28 tỷ đồng - con số khá ấn tượng. Bình quân mỗi ngày, đứa con tinh thần của đạo diễn Yeon Sang Ho có khoảng 2.300 suất chiếu.

Ở vị trí top 3 là một phim Việt khác vừa ra mắt, Lầu chú Hỏa. Tác phẩm có màn bám đuổi thành tích khá sít sao với Bầy xác sống, khi khép lại tuần chào sân với thành tích 26 tỷ đồng . Cả hai phim hiện tại có lượng suất chiếu tương đương.

Phim kinh dị đang ăn nên làm ra ở phòng vé. Ảnh: NSX.

Lầu chú Hỏa gây chú ý khi là phim kinh dị Việt tiên phong thử nghiệm phong cách found footage, tức những hình ảnh phim hầu như được ghi lại bởi nhân vật. Sau những suất chiếu đầu tiên, có ý kiến đánh giá đây là một trong số phim kinh dị Việt có trải nghiệm rùng rợn nhất. Song, phần nội dung khá mỏng là yếu tố gây tranh luận.

Trở lại với diễn biến phòng vé, Doraemon sau nhiều tuần chiếu đã mang về 195 tỷ đồng , lập kỷ lục là anime ăn khách nhất rạp Việt. Dù đã giảm nhiệt mạnh vì nhiều đối thủ mới ra mắt, bom tấn hoạt hình Nhật Bản vẫn còn cơ hội chạm tay tới mốc doanh thu 200 tỷ.