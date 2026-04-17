Các phim của Trấn Thành đã kiếm bao tiền?

Chỉ với 5 bộ phim, Trấn Thành đã trở thành đạo diễn có doanh thu phim cao nhất Việt Nam với hơn 2.200 tỷ đồng.

Sau tròn 2 tháng công chiếu tại rạp Việt, hành trình của Thỏ ơi khép lại với thành tích xấp xỉ 450 tỷ đồng - xếp hạng 3 trong các phim của Trấn Thành. Trong danh sách phim Việt doanh thu cao nhất lịch sử, Thỏ ơi đang chiếm giữ vị trí top 5.

Bên cạnh Thỏ ơi, các dự án điện ảnh trước đó của Trấn Thành đều thắng lớn, dù chất lượng một số dự án vẫn còn gây tranh luận. Phim ăn khách nhất của đạo diễn họ Huỳnh là Mai (2024), với doanh thu 551 tỷ đồng . Đây cũng là tác phẩm được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao nhất về chất lượng trong số 5 phim mà Trấn Thành đạo diễn.

Xếp vị trí thứ 2 là Nhà bà Nữ, với thành tích 475 tỷ đồng. Mặc dù gây sốt phòng vé dịp Tết Nguyên Đán 2023, tác phẩm lại vướng phải nhiều tranh cãi liên quan tới kịch bản, diễn xuất.

Hai phim còn lại của Trấn Thành lần lượt là Bố già ( 427 tỷ đồng ) và Bộ tứ báo thủ ( 332 tỷ đồng ).

Mai và Nhà bà Nữ là hai phim ăn khách nhất của Trấn Thành. Ảnh: NSX.

Như vậy, 5 dự án điện ảnh do Trấn Thành cầm trịch mang về tổng cộng 2.235 tỷ đồng tại phòng vé - thành tích đưa anh trở thành nhà làm phim ăn khách nhất Việt Nam. Những năm gần đây, phim của Trấn Thành gần như luôn thống trị mùa Tết - thời điểm "ăn nên làm ra" nhất ở rạp Việt.

Các phim của Trấn Thành thường có điểm chung là nội dung dễ tiếp cận, cài cắm nhiều tình huống, chi tiết hay lời thoại bắt trend, dễ tạo được thảo luận. Yếu tố truyền thông cũng giúp các tác phẩm của anh thu hút sự chú ý ở phòng vé. Song, một số dự án như Bộ tứ báo thủ, Nhà bà Nữ cũng gây ra không ít tranh luận liên quan tới kịch bản, diễn xuất và thông điệp.