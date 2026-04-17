Ca sĩ D4vd bị bắt sau vụ cô gái tử vong trong cốp xe

  • Thứ sáu, 17/4/2026 17:47 (GMT+7)
D4vd bị bắt giữ với cáo buộc giết người, sau 8 tháng kể từ khi cảnh sát phát hiện thi thể một cô gái trong cốp xe của nam ca sĩ.

Theo The Guardian, nam ca sĩ 21 tuổi (tên thật David Anthony Burke) bị bắt giữ không được bảo lãnh vào hôm 16/4 (giờ Mỹ). Anh bị cáo buộc sát hại Celeste Rivas Hernandez - thiếu nữ được phát hiện tử vong trong chiếc Tesla đứng tên nam ca sĩ hồi tháng 9/2025.

Trong một tuyên bố gửi The New York Times, Văn phòng Công tố quận Los Angeles xác nhận vụ bắt giữ và cho biết dự kiến hồ sơ sẽ được chuyển tới bộ phận trọng án.

D4vd bị bắt để điều tra. Ảnh: IGNV.

Trước đó, tháng 9/2025, các thám tử thuộc LAPD đã được gọi đến một bãi xe kéo ở Hollywood, sau khi nhận được báo cáo về mùi hôi bốc ra từ một chiếc xe đứng tên D4vd. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn của một nữ giới. Nạn nhân sau đó được xác định là Celeste Rivas Hernandez, được báo cáo mất tích từ năm 2024.

Văn phòng giám định pháp y Los Angeles xác định rằng Rivas Hernandez đã tử vong trong xe “trong một khoảng thời gian dài trước khi được phát hiện”. Anh trai của nạn nhân, Matthew, tiết lộ với truyền thông rằng trước khi mất tích, Hernandez nói đang trên đường đi xem phim cùng D4vd.

Cũng trong tháng đó, theo ABC News, cảnh sát đã có lệnh khám xét một căn nhà tại Hollywood Hills nơi D4vd từng lưu trú, và thu giữ máy tính cùng một số vật chứng khác.

Song, đội ngũ luật sư của nam ca sĩ khi ấy khẳng định thân chủ vô tội.

D4vd lớn lên tại Houston, trở thành hiện tượng từ khoảng năm 2022 nhờ loạt ca khúc viral trên TikTok, trong đó có Romantic Homicide. Độ nổi tiếng trên mạng giúp anh nhận lời mời hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng như SZA và Kali Uchis.

D4vd giết người

