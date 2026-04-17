Victoria Beckham phá vỡ im lặng

Bà xã David Beckham gây chú ý khi chính thức lên tiếng về mối lùm xùm rạn nứt tình cảm với con trai cả Brooklyn.

Trong cuộc phỏng vấn mới với The Wall Street Journal, Victoria được hỏi về con trai cả nhưng cô từ chối nhắc đến tên Brooklyn.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi luôn yêu các con vô cùng và luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Chúng tôi đã sống trong ánh đèn công chúng hơn 30 năm, và tất cả những gì chúng tôi cố gắng làm là bảo vệ và yêu thương các con. Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói về chuyện này", vợ của huyền thoại bóng đá Anh chia sẻ.

Trước đó, Victoria giữ im lặng kể từ khi Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang gây chấn động truyền thông hồi tháng 1. Trong đó, anh cáo buộc cha mẹ cố phá hoại mối quan hệ của mình với Nicola vì mục đích truyền thông, đồng thời đặt việc quảng bá hình ảnh gia đình và những hợp đồng quảng cáo lên trên tất cả.

Brooklyn tuyên bố không muốn hòa giải với bố mẹ ruột. Ảnh: IGNV.

Brooklyn cũng cáo buộc mẹ đã chiếm điệu nhảy của mình và vợ trong đám cưới, thậm chí có những động tác nhảy nhót khiếm nhã khiến anh cảm thấy xấu hổ ngay trong ngày vui của mình.

"Tôi đã im lặng trong nhiều năm và cố gắng giữ những chuyện này kín đáo. Nhưng đáng tiếc, cha mẹ tôi và đội ngũ truyền thông của họ vẫn tiếp tục cung cấp thông tin cho báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên tiếng cho bản thân và nói ra sự thật về một phần những lời dối trá đã bị lan truyền... Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát, tôi đang đứng lên vì bản thân lần đầu tiên trong đời", Brooklyn viết.

Sau khi con trai đăng đàn tố, David Beckham gây chú ý khi xuất hiện trên chương trình Squawk Box của CNBC ngày 20/1. Tại đây, anh có những chia sẻ về 4 người con.

"Tôi đã cố gắng làm điều tương tự với các con, đó là giáo dục chúng. Chúng sẽ mắc sai lầm, và trẻ con được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi. Đôi khi bạn phải để chúng tự mắc những sai lầm đó", David nói, được cho là đang ám chỉ Brooklyn.