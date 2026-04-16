Jennie lọt top 100 người có ảnh hưởng nhất 2026

Thành viên BlackPink được tạp chí Time của Mỹ xướng tên trong danh sách “100 người có ảnh hưởng nhất thế giới” năm 2026.

Theo Chosun, danh sách trên được Time công bố hôm 15/4. Jennie là người Hàn Quốc duy nhất có mặt trong danh sách bình chọn này.

“Có thể nói mãi về thành tựu hay ảnh hưởng của Jennie đối với văn hóa đại chúng, nhưng điều khiến tôi nghĩ đến đầu tiên lại là thứ ‘ma thuật’ bên trong con người cô ấy. Dù nhìn Jennie trên màn ảnh hay giữa sân vận động với 100.000 khán giả, sức hút khiến người ta say mê ‘nghệ sĩ Jennie’ cũng giống hệt năng lượng mà cô ấy toát ra khi bạn vô tình gặp cô ở một góc buổi tiệc hay ngoài hành lang”, cây bút của Gracie Abrams của Time nhận xét.

Gracie Abrams viết thêm: “Sự mềm mại của Jennie càng làm nổi bật sự mạnh mẽ của cô ấy. Ngay cả trong những khoảnh khắc yên tĩnh, cô vẫn sở hữu một sự hiện diện mạnh mẽ không thể phủ nhận, vượt lên mọi ồn ào. Chính điều đó khiến Jennie trở thành một ngôi sao thực thụ”.

Danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 còn có nhiều cái tên nổi tiếng khác như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hay Thủ tướng Canada Mark Carney...

Jennie sinh năm 1996, là thành viên của nhóm nhạc đình đám BlackPink. Mới đây, cô gây chú ý khi có tổng cộng 7 ca khúc lọt vào Hot 100 Billboard, lập kỷ lục nữ ca sĩ K-pop solo có nhiều bài hát vào bảng xếp hạng này nhất. Trước Jennie, vào năm 2025, thành viên Rosé của BlackPink cũng từng được xướng tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất do Time bình chọn.