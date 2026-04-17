Diễn viên Phan Hoành Bân qua đời

  • Thứ sáu, 17/4/2026 10:02 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Nam diễn viên trước đó nổi tiếng với vai phản diện Trần Hậu Đức trong bộ phim truyền hình kinh điển "Tân trát sư huynh".

Theo tờ China Press, ấn phẩm kỷ niệm của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 44 vừa được phát hành, trong đó nhắc đến Phan Hoành Bân và các nghệ sĩ qua đời trong năm nay. Tờ St Headline đưa tin gia đình đã tổ chức tang lễ riêng tư cho nghệ sĩ. Nguyên nhân ông qua đời vẫn chưa được người thân tiết lộ.

Hình ảnh Phan Hoành Bân thời trẻ. Ảnh: China Press.

Thông tin Phan Hoành Bân qua đời ở tuổi 63 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Giới làm phim sẽ tưởng niệm ông cùng các nghệ sĩ Lương Tiểu Long, Viên Tường Nhân tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng diễn ra ngày 19/4.

Phan Hoành Bân từng là học viên khóa 10 của lớp đào tạo diễn viên TVB, cùng khóa với Lương Gia Huy, Đới Chí Vĩ và Từ Cẩm Giang. Năm 1984, tài tử gây chú ý khi tham gia Tân trát sư huynh cùng Lương Triều Vỹ và Lưu Thanh Vân. Sau đó, diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Emissary Lộc Đỉnh Ký.

Năm 1988, Phan Hoành Bân chuyển hướng sang thị trường phim truyền hình Đài Loan, tham gia các bộ phim như Thần điêu đại hiệpTình tại thiên nhai. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, ông còn lấn sân điện ảnh với các tác phẩm tiêu biểu như Tịnh muội tửThái vân khúc.

Đến năm 1998, Phan Hoành Bân quyết định rút lui khỏi làng giải trí và chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tới năm 2014, tài tử gây chú ý khi trở lại màn ảnh với bộ phim May We Chat, tái hiện vai diễn từng gắn liền với tên tuổi trong Tịnh muội tử.

Phim 'Song hỷ lâm nguy' có Jun Vũ - hình ảnh đẹp, nội dung trôi tuột

Ý tưởng thú vị, tiếc là "Song hỷ lâm nguy" lại để vuột mất cơ hội trở thành một tác phẩm rom-com đáng nhớ vì phần kịch bản lỏng lẻo, ngờ nghệch.

06:06 7/4/2026

Thái Hòa chưa chắc đã thắng

Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.

06:04 9/4/2026

Sao nhí Thái Lan đóng phim Việt gây sửng sốt

Nina Nutthacha Padovan nhận được nhiều lời tán dương với màn thể hiện đặc sắc trong phim kinh dị Việt "Phí Phông". Diễn viên trẻ trước đó đóng bom tấn "Quỷ ăn tạng".

05:13 15/4/2026

Tử Khiêu

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

My nhan hang dau Thai Lan cuoi hinh anh

Mỹ nhân hàng đầu Thái Lan cưới

43 phút trước 09:48 17/4/2026

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya tổ chức lễ cưới theo nghi thức truyền thống tại quê nhà chú rể. Đây là sự kiện được quan tâm nhất Thái Lan hiện tại.

Victoria Beckham pha vo im lang hinh anh

Victoria Beckham phá vỡ im lặng

1 giờ trước 09:30 17/4/2026

Bà xã David Beckham gây chú ý khi chính thức lên tiếng về mối lùm xùm rạn nứt tình cảm với con trai cả Brooklyn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

