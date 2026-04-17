Diễn viên Phan Hoành Bân qua đời

Nam diễn viên trước đó nổi tiếng với vai phản diện Trần Hậu Đức trong bộ phim truyền hình kinh điển "Tân trát sư huynh".

Theo tờ China Press, ấn phẩm kỷ niệm của Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 44 vừa được phát hành, trong đó nhắc đến Phan Hoành Bân và các nghệ sĩ qua đời trong năm nay. Tờ St Headline đưa tin gia đình đã tổ chức tang lễ riêng tư cho nghệ sĩ. Nguyên nhân ông qua đời vẫn chưa được người thân tiết lộ.

Hình ảnh Phan Hoành Bân thời trẻ. Ảnh: China Press.

Thông tin Phan Hoành Bân qua đời ở tuổi 63 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Giới làm phim sẽ tưởng niệm ông cùng các nghệ sĩ Lương Tiểu Long, Viên Tường Nhân tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng diễn ra ngày 19/4.

Phan Hoành Bân từng là học viên khóa 10 của lớp đào tạo diễn viên TVB, cùng khóa với Lương Gia Huy, Đới Chí Vĩ và Từ Cẩm Giang. Năm 1984, tài tử gây chú ý khi tham gia Tân trát sư huynh cùng Lương Triều Vỹ và Lưu Thanh Vân. Sau đó, diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như The Emissary và Lộc Đỉnh Ký.

Năm 1988, Phan Hoành Bân chuyển hướng sang thị trường phim truyền hình Đài Loan, tham gia các bộ phim như Thần điêu đại hiệp và Tình tại thiên nhai. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, ông còn lấn sân điện ảnh với các tác phẩm tiêu biểu như Tịnh muội tử và Thái vân khúc.

Đến năm 1998, Phan Hoành Bân quyết định rút lui khỏi làng giải trí và chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Tới năm 2014, tài tử gây chú ý khi trở lại màn ảnh với bộ phim May We Chat, tái hiện vai diễn từng gắn liền với tên tuổi trong Tịnh muội tử.