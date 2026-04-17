Con gái 12 tuổi của Kim Kardashian bọc vàng cả hàm răng

North West tích cực lăng xê trào lưu sử dụng trang sức cho răng, dù điều này cũng gây ra không ít tranh luận trên mạng xã hội.

Theo Page Six, North West gây xôn xao khi khoe thêm một món mới trong bộ sưu tập grills (trang sức cho răng) ngày càng đồ sộ của mình. Con gái của Kim Kardashian vừa "tậu" một bộ trang sức bọc răng bằng vàng 14K.

Bộ grills bằng vàng trắng nguyên khối này chế tác bởi thợ kim hoàn nổi tiếng Gabby Elan Jewelry, được thiết kế để bao phủ cả hàm trên lẫn hàm dưới (tổng cộng 20 chiếc chụp răng). Trong một bài đăng trên Instagram, Gabby từng giới thiệu bộ thiết kế riêng này với nhiều phiên bản màu xanh ánh kim, đỏ và vàng cổ điển.

Trước đó, qua các video đăng tải trên mạng xã hội, North West từng tiết lộ đã mua những phiên bản màu xanh và đỏ.

North West đam mê grills. Ảnh: IGNV.

Thời gian qua, North tích cực khoe về bộ sưu tập grills của mình. Nổi bật trong số đó phải kể tới bộ grills mô phỏng răng cá mập, một thiết kế của Johnny Dang. Thiết kế được phủ kín kim cương, mỗi chiếc răng nhọn hoắt như răng của loài săn mồi.

Theo Page Six, cô bé gây ra tranh luận khi quảng bá trào lưu grills. Một nha sĩ người Australia, Maheer Shah, đã kêu gọi phụ huynh không nên để con cái chạy theo xu hướng nổi trên TikTok này.

"Với trẻ nhỏ, vấn đề của grills là các em vẫn đang lớn và răng sẽ dịch chuyển. Vì vậy, tôi thường thấy với những trường hợp còn quá trẻ, grills sẽ không còn vừa chỉ sau vài tháng", ông giải thích.

