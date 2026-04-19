Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ nhân Pháp chết đuối trong hồ bơi

  • Chủ nhật, 19/4/2026 08:36 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Nadia Farès, một nữ diễn viên nổi tiếng người Pháp, vừa qua đời ở tuổi 57. Trước đó, bà được phát hiện đuối nước trong một hồ bơi ở Paris.

Theo TMZ, hãng thông tấn quốc tế Agence France-Presse là đơn vị đầu tiên đưa tin về sự ra đi của Nadia. Các con gái của bà cũng xác nhận tin buồn này trên mạng xã hội. Nguồn tin cho hay Farès được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, nổi trên mặt nước tại một hồ bơi ở Paris vào ngày 11/4.

Diễn viên sau đó được đưa ra khỏi hồ bơi và chuyển tới bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Bà được xác định đã ngừng tim và hôn mê sâu. Dù đội ngũ bác sĩ tích cực cứu chữa, minh tinh sinh năm 1968 vẫn không qua khỏi.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng bà Nadia Farès đã qua đời. Nước Pháp vừa mất đi một nghệ sĩ lớn, còn chúng tôi vừa mất đi người mẹ kính yêu”, con gái của Farès chia sẻ với truyền thông.

Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về cái chết của bà, nhưng hiện chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu hình sự nào.

Nadia Fares anh 1

Nadia Farès qua đời ở tuổi 57. Ảnh: Herpress.

Nadia Farès sinh năm 1968, là một diễn viên nổi tiếng người Pháp. Bà bắt đầu gây chú ý khi tham gia các dự án nổi tiếng như loạt phim Counterstrike có sự góp mặt của Christopher Plummer, hay The Exile, trước khi thực sự bứt phá với bộ phim The Crimson Rivers ra mắt năm 2000.

Sau khi tên tuổi được công chúng biết tới rộng rãi, Farès trở thành cái tên được các nhà làm phim săn đón. Minh tinh liên tiếp xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Storm Warning, War, Lucky Day hay On The Line...Dự án điện ảnh cuối cùng của Farès ra mắt vào năm ngoái, khi bà vào vai nhà sinh học 55 tuổi khao khát có con trong Toujours possible.

Trước đó, vào năm 2007, nữ diễn viên từng tiết lộ đã trải qua phẫu thuật não do chứng aneurysm. Khi đó, bà gọi tình trạng sức khỏe của mình là “một quả bom hẹn giờ cần được xử lý khẩn cấp”. Bà cũng cho biết mình đã trải qua ba ca phẫu thuật tim.

Tử Khiêu

Nadia Farès TMZ chết đuối

  • TMZ

    TMZ

    TMZ là trang web tin tức lần đầu ra mắt vào ngày 8/11/2005. Trang này là dự án kết hợp giữa AOL và Telepictures Productions, một nhánh của hãng Warner Bros., cho đến khi công ty Time Warner tước bỏ quyền sở hữu của AOL vào năm 2009. Tên TMZ là viết tắt của cụm từ "thirty-mile zone".

    • Thành lập: 8/11/2005
    • Trụ sở: 13031 West Jefferson Boulevard, Los Angeles, California
    • Sáng lập: Harvey Levin, Jim Paratore

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý