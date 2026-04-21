Việt Nam xuất hiện trong 'Doraemon'

Dựa trên nguyên tác của Fujiko F. Fujio, anime 'Doraemon' sẽ lên sóng một tập đặc biệt có nội dung về chuyến du lịch tại Việt Nam.

Theo tờ Natalie, tập đặc biệt này lấy bối cảnh chủ yếu tại mảnh đất hình chữ S, với nhan đề Món quà là chuyến du lịch Việt Nam. Đây là phần thứ 3 trong series Doraemon vòng quanh thế giới. Hai tập tiền truyện từng khai thác bối cảnh tại hai quốc gia Thái Lan và Tây Ban Nha.

Trong tập phim đặc biệt dự kiến phát sóng ngày 23/5, Shizuka thể hiện mong muốn được ghé thăm đất nước Việt Nam. Nobita đã đề nghị tặng bạn học món quà sinh nhật là chuyến du lịch như Shizuka mong ước. Cậu định sử dụng cánh cửa thần kỳ, nhưng món bảo bối của mèo ú lại đang bị hỏng, cần sửa chữa.

Diễn biến tập phim xoay quanh việc Nobita và Doraemon phải xoay xở để hiện thực hóa chuyến đi, mở ra hành trình đến Việt Nam của nhóm bạn thân.

Tạo hình các nhân vật được hé lộ. Ảnh: Shin-Ei Animation.

Trong phim, hàng loạt địa danh nổi tiếng của Việt Nam sẽ xuất hiện như Hồ Hoàn Kiếm, Vịnh Hạ Long hay Cầu Rồng... Shizuka cũng sẽ mặc trang phục truyền thống áo dài, bên cạnh đó còn nhiều chi tiết đậm chất Việt Nam khác được cài cắm trong phim.

Truyền thông Nhật Bản đánh giá tập đặc biệt của Doraemon hướng về Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia rất ưa chuộng manga, anime Nhật Bản, ngoài ra Doraemon cũng rất nổi tiếng, được yêu thích tại đây. Các phần phim Doraemon trước đó ra mắt tại mảnh đất hình chữ S đều gây sốt phòng vé, thu hơn trăm tỷ đồng.

Tập phim truyền hình Món quà là chuyến du lịch Việt Nam được thực hiện nhằm quảng bá cho bom tấn điện ảnh thứ 45 Doraemon: Tân Nobita và lâu đài dưới đáy biển chuẩn bị cập bến rạp Việt từ ngày 22/5.