Suri ở tuổi 20

  • Thứ hai, 20/4/2026 15:41 (GMT+7)
Con gái của Katie Holmes và Tom Cruise vừa tròn 20 tuổi. Cô hiện là sinh viên tại Đại học Carnegie Mellon, bang Pennsylvania.

Theo tờ Hola, Suri đón sinh nhật tuổi 20 tuổi vào ngày 18/4. Cô đang học năm 2 tại Đại học Carnegie Mellon, một trong những ngôi trường danh tiếng của Mỹ. Trước đó, con gái Katie Holmes từng tốt nghiệp trường trung học LaGuardia, nơi từng sản sinh ra những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Timothée Chalamet hay Nicki Minaj. Ảnh: Splash News.
Từ bỏ cuộc sống xa hoa tại New York, Suri sống giản dị như nhiều sinh viên khác. Cô được tiết lộ đang ở ký túc xá và sống chung phòng với nữ sinh khác. Vào mỗi kỳ nghỉ, Suri lại về thăm mẹ. Ảnh: Backgrid.

Suri sinh năm 2006, được cả thế giới biết đến là nepo baby (con của người nổi tiếng) khi bố mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu. Ngay từ bé, Suri đã được truyền thông săn đón và là một trong những đứa trẻ nổi tiếng nhất Hollywood cuối thập niên 2000. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn năm 2012, cô theo mẹ tới New York sinh sống. Ảnh: The Image Direct.

Tom Cruise được cho là đã chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con cũng như các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục và học phí đại học cho đến khi Suri trưởng thành. Nguồn tin thân cận cho hay Suri và bố sống xa cách nên nguội lạnh tình cảm: "Suri không còn biết cha mình là ai, và cô bé đã không dành thời gian với ông ấy trong suốt một thập kỷ qua”. Ảnh: Instar Images.
Sau khi lên đại học, Suri đã bỏ họ của bố, lấy tên mới là Suri Noelle. Truyền thông Mỹ đánh giá con gái Tom Cruise dường như đang cố gắng tạo dựng con đường riêng của mình, từ bỏ hào quang thời thơ ấu để hướng đến một tương lai ổn định trong lĩnh vực nghệ thuật. Trên hết, Suri luôn có được sự ủng hộ của mẹ. Ảnh: Splash News.

Kể từ khi Suri chính thức trưởng thành, Katie Holmes nhiệt tình dẫn lối cho con gái bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Suri đã góp giọng trong ca khúc Blue Moon cho bộ phim Alone Together và tham gia vào Rare Objects, đều là những dự án do Katie Holmes đạo diễn. Ảnh: Backgrid.

Suri từng gây chú ý khi có mối tình đầu với bạn học Toby Cohen. Cả hai được bắt gặp thân mật khi nắm tay đi dạo trong công viên, trao nhau nụ hôn lãng mạn. Song mối tình này chỉ kéo dài vài tháng. Ảnh: Splash News.

Hoàng Nhi

Suri Tom Cruise Tom Cruise Katie Holmes

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

