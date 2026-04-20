Suri ở tuổi 20

Theo tờ Hola, Suri đón sinh nhật tuổi 20 tuổi vào ngày 18/4. Cô đang học năm 2 tại Đại học Carnegie Mellon, một trong những ngôi trường danh tiếng của Mỹ. Trước đó, con gái Katie Holmes từng tốt nghiệp trường trung học LaGuardia, nơi từng sản sinh ra những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Timothée Chalamet hay Nicki Minaj. Ảnh: Splash News.

Từ bỏ cuộc sống xa hoa tại New York, Suri sống giản dị như nhiều sinh viên khác. Cô được tiết lộ đang ở ký túc xá và sống chung phòng với nữ sinh khác. Vào mỗi kỳ nghỉ, Suri lại về thăm mẹ. Ảnh: Backgrid.

Suri sinh năm 2006, được cả thế giới biết đến là nepo baby (con của người nổi tiếng) khi bố mẹ đều là những ngôi sao hàng đầu. Ngay từ bé, Suri đã được truyền thông săn đón và là một trong những đứa trẻ nổi tiếng nhất Hollywood cuối thập niên 2000. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn năm 2012, cô theo mẹ tới New York sinh sống. Ảnh: The Image Direct.

Tom Cruise được cho là đã chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con cũng như các chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục và học phí đại học cho đến khi Suri trưởng thành. Nguồn tin thân cận cho hay Suri và bố sống xa cách nên nguội lạnh tình cảm: "Suri không còn biết cha mình là ai, và cô bé đã không dành thời gian với ông ấy trong suốt một thập kỷ qua”. Ảnh: Instar Images.

Sau khi lên đại học, Suri đã bỏ họ của bố, lấy tên mới là Suri Noelle. Truyền thông Mỹ đánh giá con gái Tom Cruise dường như đang cố gắng tạo dựng con đường riêng của mình, từ bỏ hào quang thời thơ ấu để hướng đến một tương lai ổn định trong lĩnh vực nghệ thuật. Trên hết, Suri luôn có được sự ủng hộ của mẹ. Ảnh: Splash News.

Kể từ khi Suri chính thức trưởng thành, Katie Holmes nhiệt tình dẫn lối cho con gái bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật. Suri đã góp giọng trong ca khúc Blue Moon cho bộ phim Alone Together và tham gia vào Rare Objects, đều là những dự án do Katie Holmes đạo diễn. Ảnh: Backgrid.

Suri từng gây chú ý khi có mối tình đầu với bạn học Toby Cohen. Cả hai được bắt gặp thân mật khi nắm tay đi dạo trong công viên, trao nhau nụ hôn lãng mạn. Song mối tình này chỉ kéo dài vài tháng. Ảnh: Splash News.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.