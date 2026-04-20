Cổ Thiên Lạc lên tiếng khi thua trắng

"Tầm Tần Ký" của Cổ Thiên Lạc ra về tay trắng tại giải Kim Tượng lần thứ 44, khiến một bộ phận khán giả bức xúc. Nam diễn viên mới đây đã lên tiếng về kết quả lễ trao giải.

Theo tờ HK01, Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Kim Tượng) lần thứ 44 đã khép lại vào tối 19/4. Kết quả lễ trao giải hiện trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Tại giải Kim Tượng năm nay, bộ phim Tầm Tần Ký được đề cử tới 11 hạng mục. Nhiều người hâm mộ đã đến tận bên ngoài địa điểm tổ chức để cổ vũ, thậm chí còn bố trí tàu cổ động tại cảng Victoria để cổ vũ cho Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, cùng nữ diễn viên được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc là Đằng Lệ Minh.

Cổ Thiên Lạc và dàn diễn viên tại lễ trao giải. Ảnh: HK01.

Song kết quả, Tầm Tần Ký thua trắng, không được xướng tên tại bất kỳ giải thưởng nào, kể cả các hạng mục phụ. Kết quả này khiến nhiều khán giả cảm thấy sốc và làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Không ít luồng ý kiến cho rằng việc ra về trắng tay là kết quả không công bằng với bom tấn của Cổ Thiên Lạc.

"Sao Tầm Tần Ký lại không có nổi một giải vậy", "Không thể tin được là họ phải ra về trắng tay", "Một tác phẩm kéo dài suốt 25 năm, dốc tâm huyết tập hợp lại toàn bộ dàn diễn viên cũ, vượt qua bao khó khăn mới thực hiện được mà không có giải sao", "Cứ tưởng thế nào cũng sẽ có ít nhất một giải lớn… Thật đáng tiếc khi họ phải ngồi không cả một đêm"... là một số bình luận của dân mạng.

Trước những luồng ý kiến trái chiều của khán giả, Cổ Thiên Lạc mới đây đã lên tiếng. Tài tử gạo cội trấn an người hâm mộ, cho biết không cảm thấy buồn vì thua trắng tại Kim Tượng năm nay.

"Mọi người đừng quá kích động. Thật ra có đoạt giải hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là mọi người đã yêu thích và ủng hộ tác phẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm ra những bộ phim hay trong thời gian tới", nam diễn viên chia sẻ.

Tầm Tần Ký gây sốt phòng vé dịp đầu năm. Ảnh: Weibo.

Trước đó, Tầm Tần Ký làm dậy sóng phòng vé Hong Kong và nhiều quốc gia châu Á. Trong ngày công chiếu đầu tiên tại quê nhà, bộ phim đã đạt doanh thu 11,3 triệu HKD. Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu vé đặt trước đã vượt 10 triệu NDT trước ngày công chiếu, đưa Tầm Tần Ký trở thành quán quân pre-sale mùa Tết.

Tác phẩm được đầu tư mạnh tay bậc nhất trong số những phim hành động xứ hương cảng thời gian qua, với bối cảnh, phục trang mãn nhãn. Các cảnh giao tranh trên chiến trường và nhiều màn đối đầu trực diện được dàn dựng cầu kỳ.