'Trùm sò' bất ngờ thăng hạng sau khi Đức Thịnh, Thanh Thúy kêu cứu

Sau nhiều nỗ lực "giải cứu", bộ phim "Trùm Sò" của đạo diễn Đức Thịnh có sự cải thiện nhất định về chỉ số phòng vé. Tác phẩm hiện tại đã mang về 12,5 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Trùm Sò trong ngày 3/5 có sự vượt lên về vị trí trên bảng tổng sắp phòng vé. Cụ thể, đứa con tinh thần của Đức Thịnh leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, tạm vượt qua Đại tiệc trăng máu 8. Tính đến 14h, phim mang về gần 800 triệu đồng, nâng tổng doanh thu sau 10 ngày chiếu lên mức 12,5 tỷ.

Việc Trùm Sò vượt Đại tiệc trăng máu 8 về doanh thu theo ngày gây bất ngờ. Trước đó, tác phẩm của Đức Thịnh nhiều ngày liền vẫn xếp hạng chót trong số 5 phim Việt chiếu dịp lễ 30/4. Thành tích tác phẩm lép vế so với dàn đối thủ, một phần vì số suất chiếu khá hạn chế.

Ngay từ những ngày đầu ra rạp, Trùm Sò đã thiệt thòi về cơ hội tiếp cận khán giả. Phim chỉ được xếp hơn 600 suất/ngày, nhiều suất chiếu rơi vào khung giờ kén khách. Không ngoài dự đoán, tác phẩm hụt hơi về doanh thu ngay từ giai đoạn mở màn.

Đứng trước nguy cơ thua lỗ, những ngày qua, vợ chồng Đức Thịnh, Thanh Thúy nỗ lực đưa phim đến gần hơn với khán giả.

Cả hai tích cực tham gia cinetour tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, có những ngày đi tới 7 rạp khác nhau. Không chỉ tổ chức cinetour kích cầu mua vé, Thanh Thúy còn livestream ngay tại rạp, kêu gọi khán giả ủng hộ. Khâu truyền thông cũng được chú trọng hơn khi những clip best-cut, hậu trường phim hay review tạo tranh luận được seeding trên mạng xã hội. Đặc biệt, báo chí cũng để mắt tới Trùm Sò, Đức Thịnh cũng tích cực trả lời phỏng vấn các đơn vị báo chí uy tín về hậu trường phim và thành bại của bản thân.

Những nỗ lực giải cứu phim của vợ chồng đạo diễn đang nhận được phản hồi tương đối tích cực. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ cảm thông trước việc phim thiệt thòi suất chiếu. Một số luồng ý kiến còn kêu gọi ra rạp xem Trùm Sò. Bên cạnh đó, cũng có những khán giả cho rằng tác phẩm kén khách một phần vì kịch bản còn hạn chế, chưa quá hấp dẫn với số đông.