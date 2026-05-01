Đức Thịnh: 'Phim thu 80 tỷ đồng, tôi mới hòa vốn'

Đạo diễn chia sẻ anh từng trải qua không ít biến cố, khủng hoảng trong hành trình làm nghề. Song giữa những thời điểm khó khăn nhất, không một ai ở bên, ngoại trừ vợ anh - Thanh Thúy.

Trong cuộc đấu với những cái tên sừng sỏ, thiện chiến của thị trường phim hiện diện ở mùa lễ 30/4 -1/5, Trùm Sò đang bị bỏ lại khá xa.

Tác phẩm đến từ Đức Thịnh ảm đạm ngoài phòng vé lẫn “chiến địa” truyền thông. Đến tối 30/4, phim chỉ ghi nhận doanh thu hơn 7 tỷ đồng doanh thu, cách biệt với gần 10 lần với đối thủ đồng hương Heo năm móng và 21 lần so với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Với thành tích hiện tại, không có phép màu nào cho Đức Thịnh ở dự án đánh dấu sự trở lại sau 6 năm. Tác phẩm đang ở rất xa cột mốc doanh thu giúp nhà sản xuất có thể hòa vốn.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Đức Thịnh cho biết Trùm Sò “ngốn” số tiền lớn để đầu tư, sản xuất. Dự án cần trên 80 tỷ đồng doanh thu mới bắt đầu có lãi.

“Tôi không có ý định năn nỉ hay muốn than thở. Nhưng thật sự, làm phim này rất khổ cực, quay đi quay lại. Tôi cũng rất thương vợ tôi. Nếu không có Thúy, chắc chắn sẽ không có dự án này”, đạo diễn chia sẻ.

'Tôi bị chê cũ, hài nhảm'

- Trùm Sò đang có doanh thu kém kỳ vọng. Những bình luận chê phim xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Điều gì đang xảy ra?

- Bây giờ, tôi có lo lắng cũng đâu giải quyết được gì. Tôi chỉ còn biết cố gắng mọi cách để tiếp cận khán giả thôi. Tôi mong nhà rạp sẽ tăng suất chiếu lên, giúp Trùm Sò tiếp cận với nhiều khán giả hơn.

Trong một thị trường nhiều phim như hiện tại, phim nào có nhiều tiền đẩy marketing, truyền thông thì lợi thế hơn. Phim của tôi không có nhiều tiền để làm những điều đó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tin vào khán giả.

Tôi đã làm phim này là dự án thứ 9 rồi. Cảm giác lắng nghe những khen, chê cũng quen rồi. Tôi đón nhận một cách tỉnh táo theo góc độ cá nhân. Từ khi test rạp đến khi công chiếu, tôi nghĩ phim của mình có những thế mạnh riêng, gần gũi với khán giả đại chúng. Phim dễ xem, dễ hiểu, không đao to, búa lớn, dễ cười.

Đức Thịnh tái xuất đường đua phim ảnh sau 6 năm vắng bóng.

- Trùm Sò bị nói “lệch tông” so với thị trường, thị hiếu khán giả. Phim cũng nhiều hạn chế về chất lượng và khó tiếp cận người xem. Tại sao anh không thay đổi?

- Tôi được hỏi điều này khá nhiều khi bắt đầu dự án này. Nhưng tôi nghĩ đây là ý kiến chủ quan. Không ai có thể đại diện số đông khán giả để đưa ra những nhận định như vậy. Tôi làm nghề hơn 20 năm, đi diễn rất nhiều, còn chưa dám khẳng định rằng mình hiểu khán giả.

Một vài phim thua hay thắng cũng không thể nói lên điều gì, hay định hình thị hiếu khán giả ra sao. Tất nhiên, mỗi nhà làm phim, họ có những nghiên cứu, tìm hiểu riêng về điều này. Tôi nghĩ nhiều đạo diễn cũng sẽ nhận về những góp ý liên quan đến thị trường, gu khán giả, nên làm những phim thế này mới có khách… Và nếu nghe theo, họ sẽ làm ra những bộ phim mà công chúng không còn nhận ra phong cách của đạo diễn đó nữa.

Bản thân tôi cũng làm nhiều phim gần với đời sống, chứ không hẳn là toàn thể loại cổ trang. Nhưng dù thể loại phim nào, tôi nghĩ cái chất của mình vẫn vậy.

Có thể khi xem phim của tôi còn có vấn đề này, vấn đề kia, nhưng mọi người sẽ nhận ra một chất riêng không thay đổi. Tôi không chạy theo thị trường, thị hiếu nhưng vẫn có những sự thay đổi, làm mới. Như ở dự án Trùm Sò, tôi cũng mời những gương mặt trẻ, đang được khán giả yêu mến như Phương Nam, Lê Tam Triều Dâng…

Về doanh thu, đạo diễn không nghĩ nhiều như những bộ phận khác. Tôi chỉ lo trong phạm vi của mình và tìm ra ưu thế dự án của mình.

- Nhưng dự án này do vợ chồng anh đầu tư, sản xuất. Anh nói không nghĩ nhiều, song doanh thu phim ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính gia đình mà?

- Bạn nói đúng. Vì điều này mà tôi rất thương Thúy. Nếu không có vợ tôi, chưa chắc có dự án này. Có thể là tận năm sau, tôi mới trở lại.

Thúy lo lắng nhiều. Cô ấy làm tất cả, từ vực tinh thần cho chồng, lo tài chính, xây dựng các mối quan hệ. Tôi thuộc kiểu người ít giao tiếp, không thích tụ tập đông người. Chưa bao giờ ngồi trong một bàn nhậu quá 7 người. Ở ngoài, tôi không có nhiều mối quan hệ xã giao. Tôi chỉ thích chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Tất nhiên, đạo diễn không làm phim vì doanh thu. Nhưng tôi cũng không đến mức vô tư, bất chấp. Tôi cũng có nhiều phim thắng trước đây mà, không phải làm bừa.

'Khi tôi khủng hoảng nhất, không còn ai bên cạnh'

- Vậy đâu là lý do anh dừng lại làm phim 6 năm qua?

- Có những khi phim xem lại, tôi thấy đánh mất mình, giận bản thân. Tôi không thấy bản sắc của mình trong dự án đó. Có thời điểm, tự nhiên tôi thấy hoang mang và không nhận ra mình.

Ngoài ra, việc tôi chậm lại nhiều năm qua một phần cũng muốn phụ Thúy chăm sóc con trai thứ hai. Bé đến giờ vẫn chưa nói được.

Quyết định trở lại lần này khá nhiều sự xáo trộn. Nhưng xuất phát điểm đến từ việc phải trở lại làm việc. Và công việc tôi thấy bản thân làm tốt nhất là phim ảnh, nghệ thuật. Tôi không thể làm công việc khác.

Sự trở lại lần này, tôi thấy mình tươi trẻ hơn, dễ hòa nhập. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi giảm cân quyết liệt, khoảng 12 kg. Tự nhiên, tôi thấy mình sung sức. Tôi nhớ sau mỗi chặng quay, khi mọi người nghỉ ngơi, tôi lại chạy bộ, tập luyện. Ngày nào cũng vậy.

Đạo diễn cho biết anh thương vợ vì quá vất vả với dự án Trùm Sò.

- Tâm thế anh trở lại khá nhẹ nhàng. Trái lại, vợ anh khá vất vả. Anh từng kể vợ phải khép mình, đợi nhiều giờ để mời một ngôi sao đóng phim. Gần đây, Thanh Thúy còn tự mình đi gọi chào khán giả để ra rạp xem phim? Anh nghĩ gì?

- Tôi thấy rất tội và thương vợ. Đó cũng là lý do tôi đóng chính bộ phim này. Bao nhiêu năm nay, Thúy chấp nhận lùi về phía sau dù rất nhiều cơ hội đến. Tôi luôn ủng hộ, động viên vợ quay lại với phim ảnh vì cô ấy đủ nội lực, sức mạnh. Tôi chấp nhận làm hậu phương. Nhưng cô ấy vẫn hết lòng vì gia đình, thương chồng, yêu con. Thúy còn là người đi tìm nhà đầu tư cho dự án này.

Còn việc vợ khép mình để mời một ngôi sao, tôi cũng không muốn nhắc lại vì hơi tế nhị. Hơn nữa, đây không phải lỗi của người ta. Chuyện này cũng bình thường mà. Thời điểm này ai cũng bận, nhiều việc. Tình thế bắt buộc thôi. Nhưng không phải 3,4 người đâu mà 10 người đó.

- Nghĩa là nhiều người đã rời bỏ anh sau dự án trước đó thất bại?

- That's life (Tạm dịch: Đó là cuộc sống). Khi thắng, nhiều bạn lắm. Khi thua, bạn bè thưa dần. Khi bạn có nhiều thứ, xung quanh nhiều người. Khi bạn bớt nhiều thứ, xung quanh vắng dần. Những cái ôm cũng bớt chặt dần.

Kiểu như vậy đó. Nhưng mà những người đến với bạn lúc khó khăn, phải rất trân quý. Không phải chỉ trong nghề này, mà nói rộng ra trong cuộc sống luôn. Những lúc bạn khó khăn, khủng hoảng, mà ai ở bên, đó mới là người bạn thật sự.

Những lúc tôi rơi vào khủng hoảng nhất, xung quanh không có ai, chỉ mỗi Thúy và các con. Tôi rất yên tâm khi chia sẻ mọi thứ với vợ. Vì chỉ cô ấy hiểu tôi.

Còn thân thiết trong nghề này đến giờ chắc chỉ có Trường Giang, Thái Hòa. Nhưng lâu lâu, chúng tôi cũng chỉ gọi điện hỏi thăm, chứ không gặp nhau thường xuyên.

Tôi với Thái Hòa thân từ thời chưa có gì. Thời sinh viên, hai đứa chạy trên con xe máy lọc cọc. Cả hai giống nhau là đều sống thật, không nói xạo. Có biến cố gì, chỉ gọi động viên nhau vài câu: "Ráng lên nha'. Hoặc khi gặp ở ngoài thường chỉ nói 'Sao dạo này mày hốc hác thế hoặc sao mập thế?". Còn tôi và Trường Giang hợp tác nhiều dự án trước đây, thường mang lại kết quả tốt.

- Điều gì được rút ra, sau một hành trình nhiều thăng trầm với phim ảnh hơn một thập kỷ qua?

- Chúng ta không thể kiểm soát được những gì người khác nói về mình. Trước đây, có những người chê tôi cũ, hài nhảm. Tôi cũng quạu. Sau này, tôi quan sát thấy nhiều đạo diễn khác cũng bị như vậy. Xu thế chung trên mạng, thích chê người này người kia như vậy. Tôi thử click vào những tài khoản đó là nick ảo, không avatar.

Khán giả mà đi coi phim thật, họ ít comment. Ví dụ, họ coi về thấy phim dở hoặc hay thì chia sẻ với bạn bè, người thân trong nhà chứ không ai lên mạng bình luận.

Còn lời khen thì ai cũng thích. Thời trẻ, tôi rất thích được khen. Ngày tôi còn hoạt động chủ lực ở sân khấu, khi làm vở Nỏ thần, có một chị nhà báo viết bài với tiêu đề: “Đức Thịnh - một mình một thế hệ”. Lúc đó, tôi sướng lắm.

Một lần nọ, khi đang ngồi uống cà phê ở gần sân khấu kịch 5B, cố soạn giả Lê Duy Hạnh lại gần nói với tôi: "Vui ba ngày rồi thôi nha con". Lúc đó, tôi chưa hiểu nhiều. Nhưng sau này, tôi nhận ra là đừng hồ hởi quá khi được khen, cũng đừng sa vào nỗi buồn khi bị chê.