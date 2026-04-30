Cổ Thiên Lạc bí mật lấy vợ, sinh con?

Những ngày qua, tài tử "Tầm Tần Ký" lại vướng tin bí mật kết hôn và sinh con. Dù vậy, Cổ Thiên Lạc lên tiếng phủ nhận.

Theo HK01, thông tin Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn và có con vẫn rộ lên thời gian qua. Tài tử từng lên tiếng phủ nhận song dân mạng vẫn tiếp tục đặt nhiều nghi vấn. Mới đây, một bộ phận khán giả nghi ngờ người phụ nữ gắn bó nhiều năm với Cổ Thiên Lạc là Lâm Thục Ân (Gloria Lam) - một nữ diễn viên từng hoạt động sôi nổi ở thị trường điện ảnh thập niên 2000.

Dù đã rút lui khỏi màn ảnh từ lâu, Lâm Thục Ân vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với giới giải trí. Cô là bạn thân của Chu Tuyết Phương (vợ thành viên Thái Nhất Trí của nhóm Grasshopper) và thường xuyên nhận được sự tương tác từ những ngôi sao hạng A như Viên Vịnh Nghi trên mạng xã hội.

Dân mạng chỉ ra những điểm trùng hợp giữa Cổ Thiên Lạc và Lâm Thục Ân những năm qua. Cả hai được cho là thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở một địa điểm như Thành Đô, London, Cannes... Trong một bức ảnh tụ tập bạn bè được Lâm Thục Ân chia sẻ với dòng trạng thái "Những người yêu thương nhất đều ở bên cạnh", cô đã khéo léo che mặt mọi người. Tuy nhiên, cư dân mạng phát hiện một người đàn ông trong ảnh mặc áo polo đen giống hệt chiếc áo Cổ Thiên Lạc từng diện trước đó. Ngoài ra, khi phim Minh nhật chiến ký do Cổ Thiên Lạc sản xuất ra mắt, cô cũng công khai nhắn gửi: "Đặc biệt tự hào về anh".

Cổ Thiên Lạc tại một sự kiện mới đây. Ảnh: HK01.

Tháng 3/2025, Cổ Thiên Lạc bị bắt gặp đi xem concert của G-Dragon tại Hàn Quốc cùng một phụ nữ. Thời điểm đó, Lâm Thục Ân cũng đăng ảnh có mặt tại đêm nhạc này.

Những chi tiết trùng hợp trên khiến cặp diễn viên vướng nghi vấn bí mật hẹn hò. Song cả hai không lên tiếng.

Trước đó, Cổ Thiên Lạc vướng tin yêu Tuyên Huyên. Họ là cộng sự và bạn bè trong nhiều năm. Cả hai đã hợp tác trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình bao gồm Criminal Investigation Files 4, A Step into the Past, Innocent Wisdom 5...

Trong một sự kiện, khi được hỏi đến mối quan hệ với tài tử, Tuyên Huyên tỏ ra ngạc nhiên: “Hả, tin tức đó vẫn lan truyền sao. Không thể nào”. Cô cho biết thêm tình yêu là chuyện không thể ép buộc, nên để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.