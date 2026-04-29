Động thái của Andree trước tin hẹn hò Hà Môi

Vài ngày qua, rapper Andree Right Hand bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với TikToker Hà Môi, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Cả hai được cho là cùng nhau du lịch tại Phú Quốc vài tuần trước.

Trong khi Hà Môi nhanh chóng có động thái phản hồi về nghi vấn tình cảm với rapper vào sáng 29/4, Andree lại im lặng.

Đến tối cùng ngày, rapper đăng tải hình ảnh trong hồ bơi của một resort sát biển. Anh chia sẻ ngắn gọn: "Loạn lên". Dưới bình luận, nhiều dân mạng tiếp tục đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa anh với Hà Môi song rapper không phản hồi.

Andree đang vướng tin đồn hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Trước khi vướng nghi vấn hẹn hò với Hà Môi, Andree được cho là có mối quan hệ tình cảm với Phương Ly từ năm 2023. Trong khoảng thời gian này, cả hai liên tục để lộ những khoảnh khắc thân thiết, từ các chuyến du lịch tại Phú Quốc đến những lần xuất hiện cùng nhau trên sân pickleball vào tháng 4/2024.

Đến giữa tháng 7/2024, cặp đôi tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong đoạn video nắm tay dạo phố tại Nha Trang. Sau đó, nữ ca sĩ còn chia sẻ hình ảnh chụp chung với Andree trên trang cá nhân, đánh dấu cột mốc 10 năm quen biết.

Dù vậy, cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” từ khoảng cuối tháng 8/2025, khi không còn xuất hiện hay tương tác cùng nhau trên mạng xã hội. Tin đồn lan rộng sau một bài đăng được cho là của bạn thân Phương Ly, chia sẻ ảnh chụp cuộc gọi video kèm dòng trạng thái ẩn ý “Người độc thân thường sẽ giàu”. Dù chưa có xác nhận chính thức, loạt dấu hiệu gián tiếp khiến công chúng cho rằng mối quan hệ đã khép lại.

Andree Right Hand sinh năm 1987, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng hiphop Việt. Anh bắt đầu hoạt động rap từ khoảng năm 2005, từng là gương mặt nổi bật của giới underground trước khi bước ra mainstream và trở thành huấn luyện viên chương trình Rap Việt mùa 3. Andree theo đuổi dòng hiphop hiện đại, chịu ảnh hưởng từ rap Mỹ với phong cách thể hiện thiên về “flexing” và cái tôi cá nhân. Tuy nhiên, một số ca khúc cũng gây tranh luận do ca từ và hình ảnh nhạy cảm.