Không nhận ra 'quốc bảo trượt băng' Hàn Quốc

Kim Yuna gây chú ý khi xuất hiện trên tạp chí thời trang có tiếng của Hàn Quốc. Diện mạo mới của cựu VĐV trượt băng có nhiều thay đổi.

Theo W Korea, loạt ảnh mới đây của Kim Yuna thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong bộ ảnh được tạp chí nổi tiếng đăng tải, "quốc bảo trượt băng" Hàn Quốc diện những thiết kế thanh lịch, kín đáo và để kiểu tóc bob ngắn ngang vai, mang lại sự cá tính, trẻ trung. Cô kết hợp với phụ kiện là trang sức gồm dây chuyền, nhẫn để hoàn thiện tổng thể outfit.

"Khoảnh khắc cảm xúc tinh tế của Kim Yuna chạm đến trái tim người xem", là chú thích dưới loạt ảnh của W Korea. Cựu VĐV trượt băng sau đó cũng chia sẻ lại bộ ảnh này trên trang cá nhân.

Kim Yuna thay đổi kiểu tóc mới. Ảnh: W Korea.

Nhiều năm qua, Kim Yuna gắn với phong cách nữ tính, mái tóc dài, buông xõa. Lần thay đổi này của cô khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Kim Yuna sinh năm 1990. Cô là một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Khán giả trong nước ưu ái gọi cô là "bảo vật quốc gia". Năm 2010, cô giành chức vô địch tại Thế vận hội Mùa đông ở Vancouver, Canada, lập kỷ lục thế giới mới. Sau khi giải nghệ, cô chủ yếu hoạt động dưới tư cách người mẫu quảng cáo. Bên cạnh đó, Kim Yuna cũng chuyển hướng sang đào tạo trượt băng nghệ thuật, mở trung tâm huấn luyện riêng và đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Năm 2022, cô tổ chức lễ cưới với Ko Woo Rim. Chồng hơn cô 5 tuổi. Ko Woo Rim tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Đại học Quốc gia Seoul. Năm 2017, anh tham gia chương trình âm nhạc Phantom Singer 2 và giành chiến thắng. Ko Woo Rim cùng những người chiến thắng của chương trình thành lập nhóm nhạc opera Forestella.

Cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2018 tại chương trình biểu diễn trượt băng nghệ thuật All That Skate.