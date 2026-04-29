Tối hậu thư chấm hết sự nghiệp gã trai hư nóng bỏng, ngoại tình

Tối hậu thư từ Jessica Biel đẩy cuộc hôn nhân với Justin Timberlake đến bờ vực rạn nứt, đồng thời phơi bày chuỗi bê bối kéo dài. Hình ảnh trai hư ngày càng bị khoét sâu đe dọa trực tiếp sự nghiệp, danh tiếng từng lẫy lừng của nam ca sĩ.

Sau nhiều năm gắn với hình ảnh "hoàng tử nhạc pop", gã trai nóng bỏng của Hollywood, Justin Timberlake đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp lẫn đời tư. Từ những cáo buộc ngoại tình, bê bối say xỉn đến chuyện tình cảm gây tranh cãi với Britney Spears, sự cố tai tiếng với Janet Jackson, nam ca sĩ sinh năm 1981 ngày càng bị công chúng đánh giá là trai hư lắm tài nhiều tật.

Gần nhất, thông tin vợ anh là minh tinh Jessica Biel đưa ra tối hậu thư càng khiến hình ảnh của Timberlake thêm lung lay, đặt dấu hỏi lớn cho tương lai hôn nhân cũng như sự nghiệp của nam ca sĩ trong giới giải trí

Tối hậu thư dành cho người chồng “mãi không hết ngoại tình”

Theo Page Six và Daily Mail, cuộc hôn nhân giữa Justin Timberlake và Jessica Biel đang trải qua giai đoạn căng thẳng. Nữ diễn viên được cho là đã đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu chồng thay đổi sau chuỗi bê bối kéo dài nhiều năm. Nếu không, cô sẵn sàng đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt với cuộc hôn nhân hơn một thập kỷ.

Hôn nhân giữa Justin Timberlake và Jessica Biel đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Áp lực với Biel không chỉ đến từ một sự việc đơn lẻ, mà là tích tụ của hàng loạt scandal. Nổi bật nhất là vụ việc năm 2019, khi Timberlake bị bắt gặp có hành động thân mật với bạn diễn Alisha Wainwright tại một quán bar ở New Orleans trong thời gian quay phim Palmer. Hình ảnh nắm tay, đụng chạm thân mật giữa hai người nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên nghi vấn ngoại tình.

Dù sau đó Timberlake lên tiếng xin lỗi và khẳng định “không có chuyện phản bội”, công chúng lẫn truyền thông đều cảm thấy giống trò hề, lời biện minh vụng về và thiếu thuyết phục.

Đặc biệt, lời giải thích rằng anh “uống quá nhiều” bị xem là thiếu trách nhiệm, thậm chí làm trầm trọng thêm hình ảnh tiêu cực.

Ngoài chuyện ngoại tình, sự nghiệp của Timberlake ngày càng trượt dốc vì những bê bối liên quan thức uống có cồn. Năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục vướng vào bê bối khi bị cảnh sát tại New York bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Timberlake có biểu hiện mất kiểm soát, mắt đỏ, hơi thở nồng mùi cồn, không thể hoàn thành bài kiểm tra tỉnh táo. Đây được xem là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong đời tư của anh.

Gần đây hơn, một nguồn tin nói với Page Six rằng Timberlake tiếp tục bị tố say xỉn trong một sự kiện golf riêng tư. Chuỗi hành vi lặp lại khiến hình ảnh của anh ngày càng xấu đi trong mắt công chúng, đồng thời đẩy Jessica Biel vào tình thế khó xử.

Nhiều nguồn tin thân cận khẳng định Biel là người gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm sóc gia đình và con cái, trong khi liên tục phải đối diện với những “tai tiếng” từ chồng. Sự thất vọng tích tụ theo thời gian được cho là nguyên nhân dẫn đến tối hậu thư lần này.

Dù vậy, một số nguồn tin khác cho biết cặp đôi đang nỗ lực cứu vãn hôn nhân. Họ chưa đi đến bờ vực đổ vỡ, nhưng rõ ràng đang đứng trước thử thách lớn nhất kể từ khi kết hôn năm 2012.

Khán giả “hả hê” thay công chúa nhạc pop

Giữa lúc đời tư của Justin Timberlake liên tục dậy sóng, một bộ phận khán giả lại thể hiện sự "hả hê", không phải vì hôn nhân của anh trục trặc, mà vì những ký ức liên quan đến Britney Spears.

Chuyện tình giữa Timberlake và Spears từng là biểu tượng của văn hóa pop cuối thập niên 1990. Họ gặp nhau từ thời còn là thiếu niên trong chương trình The Mickey Mouse Club, sau đó hẹn hò năm 1999, khi cả hai đều ở đỉnh cao danh tiếng.

Tuy nhiên, cuộc chia tay năm 2002 đã mở ra một chương đầy tranh cãi. Timberlake phát hành ca khúc Cry Me a River, trong đó ám chỉ việc Spears không chung thủy. MV sử dụng hình ảnh một cô gái có ngoại hình giống Britney, gián tiếp củng cố nghi vấn này trong mắt công chúng.

Cuộc đời hai ngôi sao nhạc pop toàn cầu gần như bị hủy hoại vì gã trai hư Justin Timberlake.

Hệ quả là Britney Spears phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, bị gắn mác “kẻ phản bội” suốt nhiều năm. Timberlake gần như im lặng, không bảo vệ bạn gái cũ, thậm chí còn nhiều lần nhắc lại câu chuyện theo hướng bất lợi cho cô trong các cuộc phỏng vấn.

Đỉnh điểm, trong hồi ký The Woman in Me phát hành năm 2023, Spears tiết lộ cô từng mang thai với Timberlake nhưng buộc phải phá thai vì anh không muốn làm cha. Thông tin này khiến dư luận chấn động, làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới nhắm vào nam ca sĩ.

Nhiều người cho rằng Timberlake đã “xây dựng sự nghiệp trên nỗi đau của Britney”, từ việc khai thác chuyện tình cảm cho âm nhạc đến việc duy trì hình ảnh nạn nhân trong mắt truyền thông. Điều này khiến hình ảnh của anh bị nhìn nhận lại một cách tiêu cực trong bối cảnh hiện tại.

Phải đến năm 2021, sau làn sóng #FreeBritney và bộ phim tài liệu Framing Britney Spears, Timberlake mới chính thức lên tiếng xin lỗi. Anh thừa nhận bản thân đã sai khi không bảo vệ Spears và “hưởng lợi từ hệ thống thiên vị đàn ông”.

Tuy nhiên, với nhiều khán giả, lời xin lỗi này đến quá muộn.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện với Britney Spears, sự nghiệp của Justin Timberlake còn gắn liền với nhiều tranh cãi khác.

Một trong những sự kiện tai tiếng nhất là màn trình diễn tại Super Bowl 2004 cùng Janet Jackson. Trong khoảnh khắc cuối tiết mục, Timberlake đã kéo trang phục của Jackson, làm lộ ngực cô trước hơn 140 triệu khán giả truyền hình trực tiếp.

Sự cố đã gây chấn động toàn cầu nhưng hậu quả lại không được "chia đều". Janet Jackson gần như bị “phong sát”, bị cấm sóng trên nhiều kênh truyền thông, trong khi Timberlake vẫn tiếp tục sự nghiệp và thậm chí còn được mời biểu diễn tại Super Bowl lần nữa vào năm 2018.

Điều này khiến nhiều người chỉ trích anh là người “thoát tội” trong khi bạn diễn phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Phải đến nhiều năm sau, Timberlake mới công khai xin lỗi Janet Jackson, thừa nhận bản thân đã không hành xử đúng mực.

Ngoài ra, Timberlake còn nhiều lần gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến đời sống cá nhân của người khác, đặc biệt là các bạn gái cũ. Hình ảnh một nghệ sĩ tài năng nhưng thiếu tinh tế trong ứng xử dần định hình trong mắt công chúng.

Ở tuổi ngoài 40, khi ánh hào quang không còn rực rỡ như trước, những bê bối đời tư càng trở nên nổi bật hơn thành tựu nghệ thuật. Các sản phẩm âm nhạc gần đây của anh không tạo được sức ảnh hưởng lớn, trong khi scandal lại liên tục xuất hiện.

Sự nghiệp của Justin Timberlake từng là hình mẫu thành công của một ngôi sao chuyển mình từ boyband sang nghệ sĩ solo. Anh sở hữu nhiều bản hit, giải thưởng lớn và vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí.

Tuy nhiên, theo thời gian, công chúng ngày càng tỉnh táo, không chỉ nhìn vào tài năng mà còn đánh giá nghệ sĩ qua cách họ hành xử đặc biệt trong các mối quan hệ cá nhân. Trong trường hợp của Timberlake, quá khứ với Britney Spears, sự cố với Janet Jackson và các bê bối gần đây đã tạo thành một chuỗi hình ảnh khó xóa bỏ.

Tối hậu thư từ Jessica Biel không chỉ là câu chuyện gia đình, mà còn phản ánh áp lực mà một ngôi sao phải đối diện khi đời tư không còn nằm ngoài tầm soi xét của công chúng. Với Timberlake hiện tại, khán giả không quan tâm anh còn tài năng gì không, mà là anh làm gì để xóa, vượt qua sai lầm của mình.

Nếu vẫn cứ trượt dài trên sai lầm, danh xưng “hoàng tử nhạc pop” càng trở thành trò hề trước công chúng.