Lộ diện phim Tết 2027 đầu tiên

Bộ phim về đề tài chiến tranh của Bùi Thạc Chuyên dự kiến phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ngày 29/4, nhà sản xuất công bố thông tin đầu tiên về bộ phim điện ảnh Cận kề cái chết của Bùi Thạc Chuyên. Tác phẩm thuộc thể loại chiến tranh, lịch sử, dự kiến phát hành vào Tết Nguyên đán 2027.

Theo nhà sản xuất, Cận kề cái chết lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, thời điểm cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt, vốn là đặc vụ của đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Anh nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần được chuyển về cho cách mạng và cũng là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền này.

Nhà sản xuất công bố thông tin đầu tiên về phim Cận kề cái chết. Ảnh: NSX.

Bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi được ví như "địa ngục trần gian thời bấy giờ, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch trốn trại trong điều kiện gần như bất khả thi.

Cận kề cái chết đánh dấu sự trở lại của Bùi Thạc Chuyên sau Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối.

Tác phẩm gần nhất của nam đạo diễn phát hành vào ngày 4/4/2025. Phim nhanh chóng tạo ra cơn sốt, ghi nhận con số doanh thu 172,4 tỷ đồng sau gần 2 tháng công chiếu.

Lấy bối cảnh năm 1967, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối xoay quanh đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hoà) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, Củ Chi. Đội của Bảy Theo được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hai Thưng (Hoàng Minh Triết) bảo vệ các thiết bị quân y và thuốc men cho bệnh viện dã chiến.

Nhưng thực chất, nhiệm vụ của họ là giữ địa bàn an toàn để nhóm tình báo chiến lược truyền đi những tài liệu mật quan trọng bằng sóng vô tuyến. Thế nhưng, các cuộc liên lạc bằng vô tuyến điện từ bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị. Từ đây, Bảy Theo, Ba Hương (Hồ Thu Anh), Tư Đạp (Quang Tuấn) cùng các chiến sĩ du kích phải đối diện với các cuộc càn quét ngày càng khốc liệt hơn…