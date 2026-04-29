Tiệc độc thân trước lễ cưới của Xuân Nghi

Nữ ca sĩ tổ chức tiệc độc thân cùng nhóm bạn thân thiết tại Mỹ. Xuân Nghi và hôn phu sẽ kết hôn trong thời gian ngắn tới đây.

Ngày 29/4, ca sĩ Xuân Nghi chia sẻ loạt ảnh trong tiệc độc thân cùng nhóm bạn thân tại Mỹ. Cô và bạn bè cùng diện trang phục giống nhau, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái tại một resort. Họ cùng thưởng thức rượu, uống matcha và ăn nhiều món ngon tại đây.

"Chuyến đi chia tay độc thân của mình với những cô bạn thân nhất. Cảm ơn mọi người đã giúp mình có được chuyến đi này", cô cho biết.

Nữ ca sĩ cùng hôn phu sẽ tổ chức lễ cưới trong thời gian tới, tại Mỹ và Việt Nam. Chồng sắp cưới của Xuân Nghi là Nhật Minh, kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Cả hai trải qua hơn 4 năm hẹn hò, gắn bó.

Xuân Nghi tổ chức tiệc độc thân trước lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Đến ngày 27/2, Nhật Minh cầu hôn Xuân Nghi. Nữ ca sĩ xúc động, nói lời đồng ý. Cô chia sẻ: "Cảm xúc lúc đó của Nghi chắc chắn là sự hạnh phúc vì từ nhỏ mình đã mơ ước có được một tình yêu đẹp và màn cầu hôn ấn tượng. Nghi tin đó cũng là ước mơ chung của tất cả cô gái. Nghi cũng chúc những cô gái ngoài kia sẽ có được những tình yêu thật đẹp nhé".

Giọng ca sinh năm 1994 hiện làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên bay lại giữa hai nước khi có dự án. Sau Chị đẹp đạp gió, Xuân Nghi cũng hoạt động nghệ thuật tích cực hơn. Cô đồng hành cùng dàn chị đẹp tại các concert hay trình diễn ở nhiều sự kiện, chương trình âm nhạc.

Chia sẻ về nửa kia, Xuân Nghi cho biết: "Bạn ấy là một người chín chắn, kỷ luật, trưởng thành, nhưng rất tình cảm. Cùng tuổi nhưng bạn ấy lo cho Nghi từng ly từng tý. Ở bên bạn, Nghi thật sự bình yên và cảm thấy an toàn. Cả hai làm khác ngành và có cuộc sống riêng nhưng lúc nào cũng cùng vun đắp hạnh phúc, cố gắng hỗ trợ nhau", nữ ca sĩ kể.