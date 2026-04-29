Diễn viên có gương mặt đẹp nhất Trung Quốc

Theo Sohu, bộ phim truyền hình Mật Ngữ kỷ đang thu hút sự yêu thích của khán giả màn ảnh nhỏ. Series gồm 40 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hồng Cửu. Phim xoay quanh hành trình trưởng thành của phụ nữ và những giá trị của tình yêu tuổi trưởng thành. Trong tác phẩm, diễn viên Chu Châu vào vai Hứa Mật Ngữ - người phụ nữ vốn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi cô phát hiện chồng ngoại tình. Sau quyết định ly hôn, Mật Ngữ rơi xuống đáy vực khi phải gánh thêm khoản nợ lớn thay cha mẹ.

Giữa biến cố, cô chấp nhận từ bỏ sĩ diện để bắt đầu lại từ đầu với công việc nhân viên dọn phòng tại một khách sạn lớn. Đóng cặp với Chu Châu trong dự án này là Chung Hán Lương. Cả hai có chuyện tình đẹp dựa trên sự thấu hiểu, cùng chung chí hướng và hỗ trợ lẫn nhau trong sự nghiệp. Diễn xuất của Chu Châu trong phim nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, sắc vóc, phong cách thời trang của cô trong phim cũng được đánh giá cao. Một số cảnh tình cảm giữa Chu Châu và bạn diễn thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng.

Chu Châu là diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ nhiều năm qua. Cô từng góp mặt ở hàng loạt dự án, có thể kể đến như Ở rể, Đấu la đại lục, Đại Tần đế quốc, Luật sư tinh anh, Lộc đỉnh ký, Câu chuyện hoa hồng... Minh tinh nỗ lực hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau và để lại không ít dấu ấn.

Sinh năm 1984, nữ diễn viên xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt. Ông nội cô là thiếu tướng quân đội, cha là doanh nhân thành đạt. Người đẹp từng theo học tại Đại học Công Thương, ngành kỹ thuật điện tử. Năm 2005, cô tham gia cuộc thi VJ do MTV tổ chức và giành ngôi vị quán quân khu vực Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì bước chân vào giới giải trí. Trước khi đến với phim ảnh, cô từng thử sức với ca hát, MC...

Cô sở hữu ngoại hình đẹp, khuôn mặt thanh tú, gu thời trang sang trọng, quý phái. Nhiều năm qua, Chu Châu là lựa chọn của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm hàng đầu. Cô 8 lần lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Danh tiếng của Chu Châu ngày càng được củng cố. Bên cạnh nghệ thuật, nữ diễn viên tham gia nhiều hoạt động xã hội. Cô từng tham gia chiến dịch chống ung thư vú. Thời gian rảnh rỗi, Chu Châu thường đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Cô được cho là có lối sống phóng khoáng, hiện đại.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.