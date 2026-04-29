Phía sau tối hậu thư của vợ Justin Timberlake

Theo Daily Mail, hôn nhân của Justin Timberlake và Jessica Biel đang ở giai đoạn khó khăn. Nguồn tin thân cận tiết lộ nữ diễn viên đã đưa ra "tối hậu thư" với chồng giữa khủng hoảng. Jessica Biel được cho là "chán ngấy" Justin Timberlake vì vô trách nhiệm khiến cô "bẽ mặt trước công chúng". Nguồn tin cho biết Timberlake hiếm khi ở nhà với gia đình và tình cảm giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách.

Cả hai trải qua 14 năm hôn nhân nhiều thăng trầm. Theo The List, đây không phải lần đầu tiên Jessica Biel gửi những thông điệp cứng rắn đến chồng. Ngay từ khi kết hôn, cô được cho là đã yêu cầu thêm một điều khoản đặc biệt vào hợp đồng tiền hôn nhân: Justin Timberlake sẽ phải bồi thường 500.000 USD nếu bị phát hiện ngoại tình.

Nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng hiện tại được cho là xuất phát từ lối sống của nam ca sĩ. Theo nguồn tin thân cận, dù tỏ ra thân thiết khi xuất hiện cùng nhau, Justin Timberlake thường xuyên "mất tích" mỗi khi xa vợ. Jessica Biel nhiều lúc không hề hay biết chồng mình đang ở đâu. Việc chồng thường xuyên vắng mặt để tiệc tùng trong khi cả hai đã có với nhau hai con trai đã đẩy sự kiên nhẫn của Jessica tới giới hạn.

Trên trang cá nhân, Jessica Biel không còn chia sẻ nhiều hình ảnh bên chồng nhiều như trước. Bài đăng gần nhất của cô cách đây 3 tháng. Thời điểm đó, nữ diễn viên đăng ảnh hai vợ chồng ngồi trên một bãi biển. Cô gửi lời chúc mừng sinh nhật tới người bạn đời nhân dịp anh tròn 45 tuổi.

Thời còn mặn nồng, ngôi sao nhạc pop cũng dành nhiều lời có cánh cho vợ. Anh khen Jessica Biel là người phụ nữ dịu dàng, hài hước và chân thành. Cả hai cũng đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí. Cặp vợ chồng chẳng ngần ngại thể hiện những cử chỉ thân mật trước công chúng.

Hai ngôi sao lần đầu gặp nhau qua một người bạn chung tại bữa tiệc sau lễ trao giải Quả cầu vàng hồi năm 2007. Chính Jessica Biel là người "cảm nắng" Timberlake trước. Chẳng bao lâu, họ bắt đầu hẹn hò và trở thành vợ chồng đến nay. Vào năm 2019, Justin bị ghi lại khoảnh khắc nắm tay bạn diễn Alisha Wainwright trong một buổi tối đi chơi ở New York. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng khẳng định anh và Alisha Wainwright là bạn bè bình thường. Hôn nhân giữa anh và Jessica Biel vẫn yên ấm.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.