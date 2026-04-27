Mỹ nhân Thái Lan đến TP.HCM sau lễ cưới đình đám

Yaya Urassaya "check-in" ở nhiều địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM. Cô đi cùng mẹ và stylist.

Trên trang cá nhân với hơn 13 triệu lượt theo dõi, ngôi sao hàng đầu Thái Lan Yaya Urassaya chia sẻ loạt ảnh khi đến TP.HCM. Người đẹp diện trang phục thoải mái, năng động và "check-in" ở nhiều địa điểm nổi tiếng như nhà thờ Tân Định, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Yaya Urassaya đi cùng mẹ và stylist lâu năm. Cả ba cùng thưởng thức nhiều món ngon như gà nướng mẹt, thịt nướng, bánh ướt cuốn thịt, bún mọc... Yaya Urassaya uống cà phê và đi dạo trên nhiều cung đường, ngõ ngách tại TP.HCM.

Yaya Urassaya bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM chỉ ít ngày sau lễ cưới. Ảnh: IGNV.

Dưới bình luận, nhiều fan Việt bày tỏ thích thú khi thấy mỹ nhân Thái có mặt tại TP.HCM chỉ ít ngày sau lễ cưới. Bên cạnh đó, họ còn "réo tên" Nadech Kugimiya khi không thấy anh đồng hành bên vợ.

Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya tổ chức lễ cưới vào 17/4 sau 15 năm yêu nhau. Theo Thairath, trong buổi lễ, cả 2 thực hiện một số nghi thức truyền thống của vùng Isaan (Đông Bắc Thái Lan). Cặp sao thực hiện nghi lễ rửa chân cho chú rể trước khi vào nhà hay đổ nước khi ngồi trên sàn nhà.

Trong lễ cưới, chú rể Nadech có lời thề hài hước, gây sốt. Cụ thể, anh chia sẻ: "Mong rằng anh sẽ yêu vợ thật nhiều, đến nỗi quên cả mã PIN thẻ ATM. Mong anh sợ vợ hơn cả ma, sợ hơn cả nợ thẻ tín dụng. Mong trái tim anh sẽ run lên khi nhìn thấy khuôn mặt vợ, như thể anh vừa gặp chủ nợ vậy".

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 15 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan. Sau lễ cưới hôm 17/4 tại quê hương chú rể, cặp sao còn tổ chức thêm 2 lễ cưới ở Oslo (Na Uy) và cuối cùng là Bangkok.