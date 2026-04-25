Tình trạng ca sĩ Hàn rơi từ tầng 3 xuống đất

Woodie Gochild cho biết vụ tai nạn khiến anh phải dừng hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua. Anh tập trung điều trị và phục hồi chức năng.

Theo Daum, xuất hiện trong chương trình 12 giờ với Joo Hyun Young trên sóng SBS Power FM, Woodie Gochild lần đầu trải lòng về vụ tai nạn nghiêm trọng từng khiến người hâm mộ lo lắng. Nam ca sĩ, rapper cho biết vụ tai nạn xảy ra vào tháng 12/2024. Thời điểm đó, anh bất ngờ bị ngã từ sân thượng tầng 3 xuống đất.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, Woodie Gochild chia sẻ: "Những năm cuối của tuổi 20 không hề êm đềm như tôi tưởng. Nó kết thúc bằng một cú rơi từ sân thượng tầng 3 xuống mặt đất". Nam rapper thừa nhận mình đã đứng ngay sát "cửa tử" và việc có thể bắt đầu lại mọi thứ vào lúc này là một điều không thể tưởng tượng.

Woodie Gochild cấp cứu sau khi ngã từ tầng 3 xuống đất. Ảnh: Woodie Gochild.

Dù gặp tai nạn ở độ cao nguy hiểm, Woodie Gochild cho biết anh may mắn không gặp phải những chấn thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng. "Tôi thực sự may mắn. Những tình huống nguy hiểm nhất đã đi chệch khỏi tôi một cách thần kỳ. Sau một thời gian tập vật lý trị liệu để có thể cử động cơ thể bình thường, tôi đã sẵn sàng trở lại", anh chia sẻ.

Nam rapper kể âm nhạc đã thôi thúc anh không được bỏ cuộc. Đúng lúc này, rapper Lil Boi đã chủ động liên hệ và mời anh hợp tác trong một dự án mới. Woodie cho biết đây chính là động lực lớn nhất giúp anh vực dậy tinh thần và quay trở lại phòng thu.

Woodie Gochild cho biết vụ tai nạn đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về cuộc sống.

"Trước đây, tôi thường đánh giá cuộc sống dựa trên những giá trị vật chất hoặc vẻ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng sau khi trải qua lằn ranh sinh tử, tôi nhận ra những thứ đó không thực sự quan trọng. Giờ đây, tôi chỉ muốn được cất tiếng hát và bắt đầu tuổi 30 bằng âm nhạc thuần túy", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Woodie Gochild sinh năm 1996, được khán giả biết đến sau khi tham gia Show Me The Money 6 và Show Me The Money 8. Hiện tại, nam rapper đang tích cực thực hiện các sản phẩm mới tại Seoul để sớm hội ngộ khán giả.