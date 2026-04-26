Sự trở lại ấn tượng của Ốc Thanh Vân

Nữ diễn viên cho biết cô là người điềm tĩnh và có sức chịu đựng cao. Trong mọi drama xảy đến, Ốc Thanh Vân hạn chế đôi co, tranh cãi.

Khi khán giả đã quen với hình ảnh Ốc Thanh Vân trong những vở kịch trên sân khấu hay buổi livestream kéo dài nhiều giờ để bán hàng, nữ diễn viên bất ngờ trở lại với điện ảnh, sau khoảng 5 năm.

Hình ảnh mới nhất của cô trong Heo năm móng - bộ phim đang dẫn đầu phòng vé Việt mùa lễ 30/4 năm nay - cá tính, dữ dội, khác với Ốc Thanh Vân ngoài đời.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên cho biết những năm qua, sân khấu là “chốn đi về” của cô. Với điện ảnh, Ốc Thanh Vân “không mong cầu phải là ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng nhưng cũng không có ý định làm việc này trong nhạt nhòa, lướt qua, không ai biết mình là ai và không ai nhớ mình đã có những tác phẩm nào”.

'Tôi không mong cầu phải là ngôi sao'

- Một câu hỏi khá mô típ nhưng lại cần thiết để mở đầu cuộc trò chuyện lúc này. Cảm xúc của chị thế nào khi 'Heo năm móng' đang thống lĩnh đường đua phim Việt những ngày qua?

- Tôi vui cho cả đoàn phim nhưng cũng hơi ngại vì vai của mình bị cắt khá nhiều, chắc phân nửa quá. Khi xem phim, bạn bè và người thân cũng nhận xét: "Ủa sao vai của Vân ngắn vậy".

Nhưng việc này cũng bình thường, với bất kỳ dự án nào. Khi ra rạp, nhà sản xuất, đạo diễn phải cân nhắc xem nhân vật sẽ xuất hiện thời lượng như thế nào để phù hợp với tổng thể dự án. Dù vậy, tôi vẫn hơi tiếc một chút, vì nếu vai của mình có thêm chút nữa, khán giả sẽ cảm nhận đầy đủ hơn về nhân vật Jennifer.

Tôi cũng hơi ngại khi những phân cảnh xuất hiện trên màn ảnh của mình quá gọn gàng. Đó là cảm giác của tôi khi xem hoàn chỉnh bộ phim ở buổi công chiếu.

Ví dụ, có cảnh tôi đi tìm con. Trước khi xảy ra cảnh này, đã có những xung đột xảy đến giữa hai vợ chồng Jennifer và cả tác động vật lý nữa. Nhưng cảnh đó thì lại không có trên phim. Vì thế, tôi thấy hơi hụt hẫng một xíu.

- Sự ngại và tiếc nuối của chị có phải xuất phát từ kỳ vọng đặt để quá nhiều ở bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 5 năm?

- Không phải như vậy. Bởi vì không phải tôi không làm nghề những năm qua, chỉ là không xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh. Mỗi năm, điện ảnh Việt có nhiều dự án ra rạp. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là diễn viên vừa quay xong phim này, lại quay qua bấm máy phim khác được. Tôi không chọn cách xuất hiện quá nhiều ở các dự án phim, vì sợ mình không còn hay nữa. Bên cạnh đó, tôi còn hoạt động ở sân khấu, kinh doanh. Những công việc này chiếm rất nhiều thời gian của tôi.

Thực ra, tôi cũng vui vì khi tham gia Heo năm móng, mọi thứ rần rần quá. Nhưng đôi lúc, tôi lại hơi ngại vì khi lướt 10 clip về phim lại thấy đến 9 clip có phân cảnh nhân vật Jennifer và Chí (Trần Ngọc Vàng thủ vai - PV) cãi nhau. Tôi tự hỏi không biết mình có đang làm phiền mọi người không nữa.

Bản thân tôi cũng không muốn nói quá nhiều về mình vì thật sự thời lượng lên phim không quá nhiều. Tôi muốn dành spotlight cho những diễn viên khác trong dự án, vì họ xứng đáng hơn.

- Bản năng của một diễn viên là luôn mong muốn sự tỏa sáng hướng về phía mình. Tại sao chị lại suy nghĩ như vậy?

- Câu này cũng đúng. Và cũng đáng suy ngẫm. Vì nếu chọn là diễn viên, mà làm nghề nhiều năm, không có sự nổi tiếng, thực sự khá chua chát. Tất nhiên, cũng có người làm việc này việc kia trong thầm lặng. Nhưng đặc thù công việc diễn viên, nếu không được khán giả biết mặt, gọi tên, không có thành tựu nào đó, cũng là điều đáng buồn.

Riêng công việc này, nếu được nổi tiếng vẫn trọn vẹn hơn. Tôi không mong cầu phải là ngôi sao, lúc nào cũng tỏa sáng. Nhưng tôi cũng không có ý định làm việc này trong nhạt nhòa, lướt qua, không ai biết mình là ai và không ai nhớ mình đã có những tác phẩm nào.

Đó không phải là tiêu chí của tôi. Với tôi, nghệ sĩ thực thụ là phải có tác phẩm, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Cho nên, việc mình nỗ lực, cầu tiến, chăm chỉ là thực sự có giá trị.

Tuy nhiên, tôi không muốn mình là người chiếm sự quan tâm quá nhiều so với những người còn lại trong đoàn phim. Bởi vì, nhân vật của tôi trong phim này không phải vai chính nhất. Đó là tuyến thứ thôi. Rồi khi lên phim bị cắt gọn nhiều nữa.

Vì thế, tôi nghĩ bản thân không nên xuất hiện quá nhiều, chiếm mất hào quang của những người khác. Các bạn diễn viên khác rất giỏi và xứng đáng được xuất hiện nhiều hơn.

Nên khi tôi nói hơi ngại là vì điều đó. Kể cả cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, tôi đồng ý vì muốn lan tỏa bộ phim đến gần hơn khán giả. Không có truyền thông, không có báo giới, không ai biết đến dự án này.

Nhưng ở góc độ cá nhân, đôi khi tôi nghĩ, mình nói về bản thân nhiều quá rồi bắt mọi người phải nghe cũng thấy hơi phiền.

'Tôi không mất tự tin'

- So với 5 năm trước, tâm thế của chị bây giờ rất khác. Nếu nói hiện tại, chị nhạy cảm và mất tự tin nhiều, liệu có đúng?

- Tôi không bao giờ mất tự tin cả. Tôi là người luôn học hỏi, nỗ lực và tự tin với chính con người mình lẫn bản thể.

Còn nhạy cảm là điều cần thiết. Vì có nhạy cảm mới có sự tinh tế. Nếu lúc nào cũng ào ào, tôi nghĩ không phải tốt. Ví dụ, khi trong sự kiện về phim mà không ai đặt câu hỏi cho mình, tôi cũng cảm thấy bình thường vì đã nói quá nhiều rồi. Chỉ cần mình có mặt trong dự án, với tôi là vinh hạnh rồi mà. Tôi không thích nói quá nhiều về bản thân, chỉ cần làm để chứng minh.

Đôi khi tôi thấy vì câu chuyện của mình mà xuất hiện quá nhiều, mong mọi người thông cảm. Tôi không có kế hoạch hâm nóng tên tuổi hay phải làm gì đó để mình rần rần lên. Miễn là phải nổi tiếng, hiểu lầm cũng được. Tôi không có những nhu cầu đó. Tôi chỉ cần làm nghề một cách bình thường thôi.

Sự tỏa sáng và ánh hào quang cho nghệ sĩ sẽ đến một cách tự nhiên, từ sự ấm áp, tử tế và giá trị trong công việc mà họ mang lại, chứ không vì điều gì khác. Nếu chỉ chăm chăm vào những thứ bên ngoài, giá trị thật sự sẽ không có bền vững được.

- Jennifer cá tính, dữ dội trong 'Heo năm móng', với những câu chửi bằng tiếng Anh khá "slay' có phải là một góc nào đó của chị ngoài đời mà chưa bộc lộ?

- Không liên quan gì với tôi ngoài đời cả (Cười).

Jennifer dữ dội quá. Tôi cũng là người nội lực nhưng có sức chịu đựng cao. Tất nhiên cũng có tôi lúc phát điên, thậm chí drama xảy ra. Nhưng mà ở tuổi này, tôi học được sự điềm tĩnh. Vì trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, chỉ cần sự điềm tĩnh lung lay, bùng nổ lên ngôi và dẫn đến kết cục xấu, không thể kiểm soát.

Tôi nghĩ khi những cuộc cãi vã đó xảy ra, mình là phụ nữ không nên như vậy. Sự thách thức của người phụ nữ khiến đàn ông không thể nhịn được.

Khi đàn ông cọc, điên lên, hậu quả khủng khiếp lắm. Nhà tôi hiếm khi cãi nhau vì tôi đã học được cách điềm tĩnh. Cả hai chỉ nói chuyện, chứ không cãi.

- Có sự việc nào xảy đến khiến chị nhận ra "à mình phải điềm tĩnh và tăng sức chịu đựng hơn"?

- Cứ ở trong hôn nhân lâu thì vậy thôi.

- Không phải chỉ trong hôn nhân, mà là tất cả, từ công việc, cuộc sống và cả ứng xử trên mạng nữa?

- Có vẻ hơi rộng. Vì những việc khiến cho mình mất đi sự điềm tĩnh xảy ra mỗi ngày mà. Ví dụ, chỉ cần ra đường, kẹt xe, người chạy ẩu là muốn cọc tính rồi, đâu cần phải chuyện gì to tát.

Nhưng ngẫm lại, tự nhiên vì một chuyện nhỏ nhặt ngoài đường mà có nhiều quăng xe, đánh nhau thì liệu có đáng không.

Những việc đó không thể hết được, vì ngày nào cũng diễn ra. Không ở chỗ này thì chỗ khác, không người này thì người khác. Nên sự điềm tĩnh, chúng ta buộc phải học. Chúng ta phải đặt ra suy nghĩ là có cần thiết mất thời gian với những đối tượng không đâu vào đâu như vậy không.

Một sự nhịn là chín sự lành. Câu này không bao giờ sai. Đôi co trên mạng xã hội với vài bình luận, có dẫn mình đến những kết quả tốt đẹp không.

Tôi không nói mình tốt, lúc nào cũng điềm tĩnh thế này. Tôi không phải thánh đâu. Cũng có lúc mình phát điên vì có nhiều người nói mình không đúng. Người ta nói oan về mình chẳng hạn, bình luận những câu xúc phạm trong khi họ chẳng hiểu gì về tôi. Nhưng làm gì bây giờ.

Một là tôi chọn cách giải thích, trả lời lịch sự và kết thúc vấn đề một cách sớm nhất.

Hai là mình cảm thấy đối tượng này không có nhu cầu giao lưu, cho họ lướt đi, không quan tâm. Còn nếu họ vẫn tiếp tục làm phiền mình nữa, có nút block mà. Block luôn.

Cũng có những người chọn cách đôi co, gặp mặt, giải quyết ở ngoài, hoặc tiếp tục kích động nhau. Những việc đấy không dẫn đến kết quả tới đâu. Tôi cảm thấy mình bận, còn nhiều việc phải làm nên là ai hiểu, ai thương thì tốt. Ai không hiểu đúng, tôi sẽ có cách giải thích với thái độ lịch sự nhất có thể, dừng lại để mọi chuyện không đi quá xa.

Về cơ bản, tôi được thương nhiều hơn ghét. Vì có những người ghét mình không có lý do luôn, thậm chí ghét tận xương tủy. Nhưng mà tôi phải chịu thôi. Đâu có ai lúc nào cũng được yêu mến. Dù có giỏi, tốt như thế nào cũng có người ghét mình mà. Có thân thiện ra sao cũng có người không chọn mình mà ở lại. Nên tôi chọn quan tâm đến những việc đang làm.

Cuối buổi phỏng vấn, Ốc Thanh Vân còn tiết lộ thêm phân cảnh tranh cãi giữa nhân vật Jennifer và Chí (Trần Ngọc Vàng), thực ra là do con trai Coca viết thoại. Diễn viên kể cô "mất ăn mất ngủ" để suy nghĩ về phân cảnh nói trên. Sau đó, Coca đã ngỏ lời giúp mẹ bằng cách viết thoại những câu "chửi" bằng tiếng Anh. "Tôi quan sát thấy con ngay cả khi đang nói chuyện bình thường bằng tiếng Việt, lúc tranh cãi, gây lộn, Coca cũng chuyển sang tiếng Anh. Sau đó, khi tôi hỏi, con bảo là lúc tranh cãi, việc nói bằng tiếng Anh để tránh cảm giác không quá nặng nề cho người đối diện. Ngoài việc viết thêm thoại, con trai còn tư vấn cho mẹ cách đi lại, thể hiện hành động ra sao ở phân cảnh này. Tôi không có nhiều thời gian để kể về nhân vật của mình, nên chỉ còn cách là lột hết tất cả trong cảnh đó mà thôi. Tôi mất ăn mất ngủ với cảnh đó".