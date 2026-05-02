Lời kêu cứu của Đức Thịnh, Thanh Thúy

Từng được biết tới là đạo diễn mát tay một thời với vài phim trăm tỷ, Đức Thịnh nay phải chật vật "giải cứu" dự án mới đang rơi vào cảnh ế vé.

8 năm trước, Đức Thịnh có Siêu sao siêu ngố thu gần 110 tỷ đồng - con số rất ấn tượng thời điểm đó. Sau thời gian vắng bóng, đạo diễn vừa trở lại đường đua điện ảnh cùng Trùm Sò. Nhưng lần này thời thế đổi khác. Tác phẩm mới nhất của Đức Thịnh đang đối mặt với khủng hoảng doanh thu, mới kịp bỏ túi 11 tỷ đồng sau khoảng một tuần chiếu.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, Đức Thịnh tiết lộ Trùm Sò ngốn rất nhiều tiền đầu tư, cần thu trên 80 tỷ đồng mới có lãi. Điều này đồng nghĩa với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm của anh khó thoát cảnh thua lỗ.

Lý do ‘Trùm Sò’ kén khách

Câu chuyện Trùm Sò lấy bối cảnh ở làng Sứa Đỏ xa xôi, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò giàu nứt đố đổ vách. Thế nhưng, gã trọc phú tính tình keo kiệt, bủn xỉn, chi li tính toán đến từng xu. Ngày nọ, nhà Trùm Sò bị quan lục soát, chiếm đoạt số vàng lớn. Bất mãn trước sự tham ô và nỗi đau mất của, gã cùng băng cướp lên đường quyết tìm lại của cải đã mất.

Đứa con tinh thần của Đức Thịnh là phim hài duy nhất của mùa phim 30/4 năm nay, có lợi thế với nhãn K, một lựa chọn khá phù hợp với gia đình - tệp khán giả chiếm tỷ trọng không nhỏ mỗi dịp lễ, Tết.

Không đặt nặng vấn đề tái dựng thế giới dân gian nguyên bản, ê-kíp Trùm Sò mượn tiếng cười kể câu chuyện quen thuộc về đồng tiền, quyền lực và những bất công xã hội. Cùng với hệ thống nhân vật mang màu sắc dân gian như Hến Dẹo, Cua Dữ, Ốc Đần hay Tôm Hùm, không khó nhận ra phim đang cố gắng tiếp cận khán giả bằng những chất liệu gần gũi.

Đức Thịnh làm đạo diễn kiêm nam chính.

Trùm Sò tất nhiên vẫn có điểm sáng nhất định, là lựa chọn an toàn với những khán giả chọn tiếng cười là mục đích ra rạp. Chia sẻ “phim thu 80 tỷ mới có lãi” của Đức Thịnh không phải nói suông khi dự án cho thấy sự đầu tư về mặt hình ảnh, đặc biệt là bối cảnh. Từ nhà cửa, khung cảnh tới trang phục, cách ăn mặc xưa cũ đều được tính toán, giữ đúng tinh thần dân gian cho câu chuyện.

Nhưng với số đông người xem, kịch bản Trùm Sò chưa đủ thuyết phục.

Ở khía cạnh nội dung, tác phẩm mang dáng dấp của một câu chuyện dân gian được “hiện đại hóa” nửa vời. Đạo diễn không đi sâu vào việc lý giải văn hóa hay đào bới chiều sâu lịch sử, mà chọn cách kể đơn giản, dễ hiểu. Điều này giúp phim dễ tiếp cận ở bề mặt, nhưng thiếu chiều sâu để níu chân người xem. Loạt nút thắt tình huống trong phim xử lý hời hợt, những xung đột về tiền bạc, tham nhũng hay bất công tuy mang tính thời sự, nhưng cách triển khai chưa đủ sắc sảo để tạo dấu ấn.

Về mặt trải nghiệm, Trùm Sò vẫn trung thành với công thức quen thuộc của Đức Thịnh: hài hước nhẹ nhàng, có chút châm biếm xã hội mà vẫn đặt trọng tâm vào trải nghiệm giải trí. Nhưng trong bối cảnh thị trường hiện tại - nơi khán giả đòi hỏi nhiều hơn về chiều sâu kịch bản lẫn tinh thần phim mới mẻ, những phát hiện, khám phá thú vị - công thức từng giúp Đức Thịnh thành công nay đã không còn phép màu. Trùm Sò hiện lên an toàn đến cũ kỹ. Thậm chí, một bộ phận khán giả phản ứng về việc miếng hài trong phim thiếu độ sắc bén, đôi khi gượng gạo, kém duyên.

Xét trên khía cạnh thị trường, Trùm Sò đuối từ những bước chân đầu tiên khi công chiếu. Vì thiếu đầu tư vào khâu truyền thông - một trong những yếu tố mang tính sống còn với phim chiếu rạp hiện nay, tác phẩm của Đức Thịnh có độ nhận diện, thảo luận kém.

Ra rạp vào dịp 30/4 - thời điểm phòng vé Việt cạnh tranh khốc liệt với 5 phim cùng so tài, Trùm Sò chìm nghỉm vì không tạo được độ quan tâm, ngay từ giai đoạn phân bổ suất chiếu đã lép vế. Những ngày đầu, phim có khoảng 600 suất/ngày. Cần phải lưu ý, phim Việt nếu dưới 1.500 suất/ngày trong tuần mở màn sẽ phải chật vật để hòa vốn, dưới 1.000 suất/ngày gần như cầm chắc thua lỗ, theo kinh nghiệm của một nhà sản xuất có nhiều năm quan sát thị trường.

Phim của Đức Thịnh thu 11 tỷ đồng sau hơn 1 tuần chiếu.

Cú sốc với Đức Thịnh

Tình cảnh của Trùm Sò có lẽ là cú sốc lớn đối với Đức Thịnh. Từng đứng sau thành công của những dự án gây sốt phòng vé, anh được xem là một trong số nhà làm phim “mát tay” một thời. Với hai cú hích thành công ngoài mong đợi là Siêu sao siêu ngố và Trạng Quỳnh, Đức Thịnh tới nay vẫn được nhắc tới là đạo diễn trăm tỷ.

Nhưng hiện tại, Đức Thịnh lại rơi vào cảnh phải chật vật “giải cứu” đứa con tinh thần mới, dự án đánh dấu màn tái xuất của anh sau nhiều năm vắng bóng.

Đức Thịnh tiết lộ nếu không có sự động viên, trợ giúp của bà xã Thanh Thúy, đã không thể tìm lại cảm hứng làm nghề. Anh cũng cho thấy sự nỗ lực khi cùng lúc đảm nhận cả vị trí cầm trịch dự án lẫn vai chính. Để nhập vai, Đức Thịnh đã phải tập luyện, giảm 15kg để trở thành một Trùm Sò hom hem, bần tiện.

Đáng tiếc, nỗ lực ấy chưa đủ giúp màn tái xuất của nam đạo diễn tạo được tiếng vang. Những ngày qua, nhận thấy Trùm Sò đang trên bờ vực thua lỗ, vợ chồng Đức Thịnh cùng ê-kíp đẩy mạnh các chiến dịch cinetour, livestream nhằm kích cầu mua vé. Không chỉ tương tác với người xem trực tiếp tại rạp, cả hai chọn cách “gõ cửa” khán giả qua màn hình điện thoại. Khâu truyền thông cũng được chú trọng hơn khi những clip best-cut, hậu trường phim hay review tạo tranh luận được seeding trên mạng xã hội.

Thế nhưng, nỗ lực này tỏ ra có phần muộn màng, khi hiện tại các chỉ số phòng vé của Trùm Sò chưa có sự cải thiện đáng kể. Hôm 2/5, doanh thu tác phẩm theo thống kê trên Box Office Vietnam là 1,3 tỷ đồng (tính đến 18h). Cùng khoảng thời gian, Anh hùng thu 2,4 tỷ, Heo năm móng và Phí Phông lần lượt thu 4,8 và 5,6 tỷ.

Đức Thịnh thiếu sự mới mẻ, cập nhật với dự án điện ảnh mới.

Trong buổi cinetour mới đây, nhà sản xuất Thanh Thúy xúc động nói cảm thấy có lỗi với ê-kíp, dàn diễn viên. Thanh Thúy không dám nghĩ đến việc phim lời lãi bao nhiêu, mà chỉ cảm ơn tình cảm khán giả đã dành cho vợ chồng cô và Trùm Sò. Theo thống kê, tổng doanh thu hiện tại của phim Đức Thịnh đạt hơn 11 tỷ đồng .

Thị trường điện ảnh Việt những năm gần đây đã khác. Khán giả không còn dễ dãi với những công thức bị lạm dụng. Sự quan tâm của người xem đồng thời cũng bị dễ bị lôi kéo bởi nhiều lựa chọn thú vị, có sức hút hơn. Tại đó, không chỉ nội dung mà khâu truyền thông - phương tiện giúp cho tác phẩm tiếp cận đại chúng - là điều không thể xem nhẹ.

Cú sẩy chân của Đức Thịnh với Trùm Sò vì thế phản ánh thực tại đào thải đầy tính quyết liệt đang diễn ra ở rạp Việt, nơi ngay cả những đạo diễn trăm tỷ nếu thiếu sự nhạy bén cũng có thể bị bỏ lại phía sau.