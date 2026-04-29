Mỹ nhân đang gây náo loạn màn ảnh

Euphoria mùa 3 có Sydney Sweeney đóng đang phủ sóng toàn cầu. Chỉ sau 3 tập ra mắt, loạt phim trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với sự thay đổi gây ngỡ ngàng so với các mùa trước. Euphoria không còn là một tác phẩm về tuổi nổi loạn, mà chuyển hẳn sang thế giới mang hơi hướm tội phạm.

Ở mùa 3, Euphoria tập trung vào ngành công nghiệp nhạy cảm - chủ đề từng được nhắc thoáng qua trong mùa đầu tiên. Nhưng lần này, nó trở thành trung tâm của nhiều tuyến truyện. Nổi bật trong số đó là việc Cassie (Sydney Sweeney) thử sức với nền tảng bán nội dung người lớn, kiếm tiền cho đám cưới trong mộng.

Nhân vật Cassie do Sweeney hóa thân đang gây tranh cãi gay gắt. Những cảnh 18+ xoay quanh cô nàng đều chứa yếu tố gây sốc, có phần gợi dục.

Nhiều ý kiến cho rằng cảnh quay mang nặng tính phô diễn, nhất là trong cách máy quay nán lại trên cơ thể nhân vật. Các yếu tố tình dục được đưa vào phim dường như chỉ mang mục đích gây sốc chứ không thực sự có ý nghĩa với hành trình phát triển tâm lý của nhân vật.

Tất nhiên, Sydney Sweeney vẫn làm tròn vai. Mỹ nhân sinh năm 1997 nổi bật với gương mặt ngọt ngào, cùng thân hình bốc lửa, hoàn toàn phù hợp với hình tượng Cassie đầy quyến rũ trên phim. Chỉ là màn thể hiện của người đẹp không có gì mới mẻ hay gây được ấn tượng sâu sắc, một phần do hạn chế kịch bản.

Sydney Sweeney được xem là biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood. Cô chuộng phong cách táo bạo, tôn đường cong và tự tin thể hiện vẻ đẹp cơ thể. Tuy nhiên, phong cách này cũng khiến mỹ nhân nhiều lần vấp tranh cãi.

Ít ai biết. Sydney Sweeney từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Ngoài tham gia lĩnh vực nghệ thuật, cô còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia nhiều dự án phim như Immaculate (2024) hay Madame Web (2024).

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.