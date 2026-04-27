Nam diễn viên cao 1,81 m của 'Heo năm móng' không chỉ có cảnh phim 18+

Một thời gian dài loay hoay trong những vai diễn mờ nhạt, Trần Ngọc Vàng vừa có cú bứt đáng ghi nhận trong phim kinh dị 18+ “Heo năm móng”.

Một khoảng thời gian, điện ảnh Việt rơi vào tình trạng khan hiếm nam diễn viên trầm trọng. Nhiều nhà làm phim than thở về việc khó khăn để tìm ra một nam chính ở độ tuổi 25-30, hội tụ đủ yếu tố ngoại hình, diễn xuất cho tới khả năng bán vé.

Thì hiện tại, điện ảnh Việt đang chứng kiến sự trỗi dậy của loạt tài tử trẻ khiến khán giả mê mệt. Thậm chí, người xem còn đang truyền tai nhau danh sách mang tên “F4 nam thần” thế hệ mới - những mỹ nam đầy triển vọng với sức hút từ ngoại hình tới tài năng.

Một trong số đó là Trần Ngọc Vàng.

Đã khác với ‘Heo năm móng’

Cái tên Ngọc Vàng hiện trở thành chủ đề được quan tâm, khi Heo năm móng đang có thành tích ấn tượng ngoài phòng vé. Phim Việt gắn nhãn 18+ duy nhất đang chiếu rạp kể hành trình khám phá bí ẩn sau truyền thuyết kinh dị về Cô Năm Hợi.

Ngọc Vàng hóa thân Chí, một Việt kiều đưa gia đình về nước để chữa bệnh cho cô con gái nhỏ chậm nói. Thế nhưng, chuyến về thăm Việt Nam sau nhiều năm xa cách lại hóa thành thảm kịch, khi bí mật đen tối của anh đã ngủ quên nhiều năm vô tình bị người lạ đào lên.

Trong Heo năm móng, Ngọc Vàng thoạt nhìn vẫn là chàng “nam thần” với vẻ ngoài sáng bừng khung hình. Nhân vật Chí mà anh đảm nhận gần như là người đàn ông hoàn hảo với diện mạo bảnh bao, tính cách đạo mạo, lịch thiệp, yêu vợ thương con - một hình mẫu an toàn, thậm chí có chút dễ đoán.

Nhưng sự an toàn ấy chỉ là lớp vỏ bọc tinh vi.

Kịch bản đặt Chí vào một hoàn cảnh mang tính bước ngoặt. Tội ác năm xưa mà gã và mẹ ruột gây ra trước khi rời xa quê hương đứng trước nguy cơ bị phơi bày. Điều này buộc nhân vật đối mặt với vết nhơ trong quá khứ, dẫn đến một hành trình nhiều bước ngoặt khó thể tưởng tượng.

Ngọc Vàng hóa thân phản diện trong Heo năm móng.

Nhân vật này không chuyển biến theo kiểu đột ngột. Ít nhất trong phần thể hiện của Trần Ngọc Vàng, sự thay đổi diễn ra từng bước cho đến khi bộc lộ hoàn toàn bản chất.

Ở nửa đầu phim, Chí có phần lạc lõng trong tổng thể câu chuyện. Nhân vật xuất hiện như một tuyến phụ, chưa thực sự kết nối chặt chẽ với mạch truyện chính. Nhưng khi các lớp bí mật dần bóc tách, Chí trở thành trung tâm của xung đột, cũng là nơi hội tụ những gì đen tối nhất mà Heo năm móng muốn phơi bày. Chính ở giai đoạn này, Ngọc Vàng mới thực sự có đất để thể hiện.

Rũ bỏ hình tượng soái ca nhà bên hiền lành quen thuộc, Ngọc Vàng đẩy nhân vật của mình vào một chuỗi trạng thái tâm lý lắm nỗi bất ổn. Chí bị dồn nén cảm xúc, bị chi phối bởi áp lực gia đình, bởi sự lệ thuộc vào người mẹ và cả cảm giác bị xem thường trong chính cuộc hôn nhân. Những yếu tố đó tích tụ, tạo nên một cú lật bàn ngoạn mục - nơi anh vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ trong một chuỗi bi kịch khủng khiếp.

Diễn xuất bằng ánh mắt là điểm đáng ghi nhận ở Ngọc Vàng. Ở phân đoạn cao trào, diễn viên trẻ không cần quá nhiều thoại. Sự hung hãn, méo mó trong tâm lý nhân vật được thể hiện qua từng ánh nhìn, hơi thở gấp gáp, qua cái cách diễn viên trẻ giữ năng lượng đang trực trào bùng nổ ở từng phân cảnh.

Nam diễn viên cho thấy nỗ lực trong việc biến hóa hình tượng. Chí hiện lên với nhiều khoảnh khắc hấp dẫn, có cả những cảnh quyến rũ làm xiêu lòng người xem. Rồi từ một Việt kiều lịch lãm, gã lộ ra bản chất thật sự, trở nên mất kiểm soát, thậm chí điên loạn, mất trí khi hắc hóa. Tất nhiên, màn thể hiện của Ngọc Vàng chưa hẳn đã hoàn hảo, còn bị giới hạn bởi những vướng mắc trong kịch bản. Một số chuyển biến tâm lý bị gãy, chưa thật sự mượt mà. Nhưng không phủ nhận màn thể hiện của Ngọc Vàng là điểm sáng diễn xuất ở nửa sau Heo năm móng, khi tài tử thành công đẩy nhân vật đi tới giới hạn cảm xúc.

Nhiều khán giả có chung nhận định đây là nhân vật mang dấu ấn rõ nét nhất của anh từ trước đến nay, cho thấy bước tiến cả về lựa chọn vai lẫn kỹ nghệ diễn xuất.

Hành trình dài tìm vị trí

Trước khi có được sự ghi nhận của khán giả với Heo năm móng, Trần Ngọc Vàng từng trải qua một hành trình không hề dễ dàng.

Sinh năm 1998, tốt nghiệp Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, anh sớm bước chân vào địa hạt diễn xuất, nhưng thực tế không mấy thuận lợi. Một thời gian dài, tài tử gốc Ninh Thuận loay hoay tìm chỗ đứng trong mắt khán giả. Phần lớn tác phẩm có sự góp mặt của nam diễn viên đều chưa tạo được dấu ấn rõ nét, cả về doanh thu lẫn hiệu ứng truyền thông.

Có một nghịch lý ở Trần Ngọc Vàng. Anh được công nhận với ngoại hình sáng, thậm chí có thể nói thuộc hàng hiếm có ở màn ảnh Việt: chiều cao nổi bật 1,81 m, vóc dáng cân đối với cơ bắp săn chắc, đặc biệt là gương mặt đẹp, đường nét sắc sảo được nhận xét mang “vibe” của những tài tử xứ Hương Cảng nhiều thập niên trước.

Thế nhưng Ngọc Vàng, sau nhiều năm làm nghề, vẫn thiếu một vai diễn đủ mạnh để định danh. Anh xuất hiện đều đặn, thậm chí đã bỏ túi không dưới 5 dự án điện ảnh - con số không hề nhỏ với một diễn viên trẻ - nhưng suốt một thời vẫn chưa có độ nhận diện ở phòng vé.

Một phần nguyên nhân đến từ lựa chọn kịch bản. Nhân vật mà anh đảm nhận thiếu chiều sâu, được xây dựng theo hướng an toàn, khiến diễn viên khó có cơ hội bứt phá. Mặt khác, thành tích các tác phẩm anh tham gia làng nhàng, thậm chí có phim doanh thu thảm họa.

Từ vai đầu tay trong phim đồng tính Chồng người ta (2020), lần thử sức với dự án Người cần quên phải nhớ của bộ đôi đạo diễn Charlie Nguyễn - Đức Thịnh cho đến Người mặt trời, Ngọc Vàng liên tục bỏ lỡ cơ hội đến gần với đại chúng vì phim "flop", ít được khán giả quan tâm.

Dẫu vậy, ngoại hình ấn tượng của diễn viên gen Z đã được đạo diễn “Dũng khùng” để mắt tới. Để rồi, anh được mời vào vai chính trong Yêu nhầm bạn thân, một dự án remake từ nguyên tác Thái Lan đình đám. Nhưng thêm một lần, Ngọc Vàng để vuột mất cơ hội tỏa sáng vì nhân vật nhàm chán, thiếu bản sắc, ít để lại ấn tượng gì ngoài vẻ đẹp trời ban.

Đặt cạnh loạt tác phẩm chiếu Tết khác, Yêu nhầm bạn thân doanh thu bết bát, sớm rời rạp trong tình trạng thua lỗ. Sau nhiều dự án không thành công doanh thu, Ngọc Vàng chưa được khán giả chú ý là điều dễ hiểu. Phần khác là màn thể hiện của anh vẫn thiếu, từ cảm xúc cho tới hạn chế về đài từ.

Ngọc Vàng được gọi tên trong danh sách F4 nam thần màn ảnh Việt.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến với Ngọc Vàng sau Tử chiến trên không, phim hành động từng càn quét phòng vé tháng 10 năm qua. Trong tác phẩm, tài tử sinh năm 1998 đảm nhận nhân vật cơ phó trong chuyến bay có không tặc, một vai phụ với tổng thời lượng lên hình có lẽ chưa đủ 5 phút. Thế nhưng, chính sự xuất hiện ngắn ngủi ấy lại mang đến hiệu ứng bất ngờ. Ngoại hình sáng bừng, cộng hưởng với hiệu ứng sức hút phim giúp Ngọc Vàng một bước thành sao.

Bom tấn doanh thu hơn 250 tỷ đồng trở thành cú hích đưa tên tuổi Ngọc Vàng đến gần với khán giả đại chúng. Từ một gương mặt chẳng mấy ai ghi nhớ, anh được gọi tên trong nhóm nam diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt. Thừa thắng xông lên, Ngọc Vàng vừa dắt túi thêm Heo năm móng, tác phẩm mà anh được công nhận với bước tiến diễn xuất.

Dĩ nhiên, con đường phía trước của ngôi sao gen Z còn nhiều cột mốc cần chinh phục. Một vai diễn ấn tượng có lẽ chưa đủ để khẳng định vị trí trong đền đài điện ảnh, nơi có sự đào thải khốc liệt. Nhưng với tinh thần cầu tiến và những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, Ngọc Vàng rõ ràng đã có thể tự tin.