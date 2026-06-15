Gia đình Beckham dàn dựng cảnh Harper bị anh trai từ chối gặp?

Chuyến thăm của Harper tới nhà Brooklyn gây tranh cãi khi phía anh trai cho rằng sự việc được dàn dựng cho truyền thông. Gia đình Beckham bác bỏ cáo buộc.

Theo Page Six, trước đó, Harper Beckham, 14 tuổi, đã ghé thăm nhà của Brooklyn ở Los Angeles, nơi anh đang sống cùng vợ Nicola Peltz. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Harper tham dự lễ vinh danh David Beckham nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Tuy nhiên, Harper đã rời khỏi nhà Brooklyn gần như ngay sau khi đến và không gặp được anh trai. Nguồn tin cho biết Brooklyn và Nicola khi đó không có mặt. Sau đó, Brooklyn chia sẻ trên Instagram Stories rằng anh đang ở New York vào thời điểm em gái tới nhà.

Phía đại diện của Brooklyn và Nicola sau đó đưa ra phản hồi với Page Six, cho rằng việc các tay săn ảnh đã có mặt thời điểm đó “đã nói lên tất cả”, đồng thời nhận định sự việc “được dàn dựng cho máy quay”.

Ngay sau đó, phía David và Victoria Beckham đã phản bác thông tin từ phía Brooklyn Beckham cho rằng chuyến thăm gần đây của em gái Harper tới nhà anh tại Los Angeles được sắp đặt trước để phục vụ truyền thông.

Một nguồn tin thân cận với gia đình nói với The Sun rằng cáo buộc này “rõ ràng là vô lý”.

Phía Brooklyn cáo buộc Chuyến thăm của Harper là dàn dựng. Ảnh: London Entertainmen

Hiện vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế, khi những thông tin xoay quanh mối quan hệ giữa Brooklyn Beckham, vợ anh Nicola Peltz và gia đình Beckham tiếp tục xuất hiện trên mặt báo.

Chuyến thăm của Harper diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham được cho là đang căng thẳng. Vài tháng trước, Brooklyn từng tuyên bố trên mạng xã hội rằng anh không muốn hàn gắn với gia đình. Trong phát ngôn này, anh cho rằng cha mẹ đã kiểm soát cách truyền thông đưa tin về gia đình, thông qua các bài đăng mạng xã hội, sự kiện gia đình và những hình ảnh mà anh gọi là không chân thật.

Trong bối cảnh đó, việc Brooklyn vắng mặt tại lễ trao sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của David Beckham không gây bất ngờ. Một nguồn tin nói với Page Six rằng việc Brooklyn tham dự sự kiện này “chưa bao giờ nằm trong kế hoạch”.

Nguồn tin khác cho biết, ngay cả khi Brooklyn muốn gặp gia đình tại buổi lễ, Nicola có thể sẽ không thoải mái với điều đó. Một người khác nhận định: “Hai điều có thể cùng đúng; Nicola có thể là người khó tính, và Brooklyn không muốn gặp bố mẹ mình”.